«Милан» может оставить Пиоли на посту главного тренера команды

Corriere della Sera утверждает, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может остаться на своем посту, несмотря на то, что ранее на его должность претендовал Ральф Рангник.
Пиоли во главе «Милана» достиг беспроигрышной серии в 8 матчей. Ранее ходили разговоры, что Рангник, скорее всего, в новом сезоне заменит Пиоли во главе команды, однако сейчас руководство клуба задумалось о том, чтобы сохранить Стефано.
оставить Пиоли или нет пусть руководство кузенов и решает
оставить Пиоли или нет пусть руководство кузенов и решает