«Милан» может оставить Пиоли на посту главного тренера команды

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19 июля 2020, 12:49

Corriere della Sera утверждает, что главный тренер «Милана» может остаться на своем посту, несмотря на то, что ранее на его должность претендовал .

Пиоли во главе «Милана» достиг беспроигрышной серии в 8 матчей. Ранее ходили разговоры, что Рангник, скорее всего, в новом сезоне заменит Пиоли во главе команды, однако сейчас руководство клуба задумалось о том, чтобы сохранить Стефано.