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«Милан» может оставить Пиоли на посту главного тренера команды

19 июля 2020, 12:49

Corriere della Sera утверждает, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может остаться на своем посту, несмотря на то, что ранее на его должность претендовал Ральф Рангник

Пиоли во главе «Милана» достиг беспроигрышной серии в 8 матчей. Ранее ходили разговоры, что Рангник, скорее всего, в новом сезоне заменит Пиоли во главе команды, однако сейчас руководство клуба задумалось о том, чтобы сохранить Стефано. 

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Ozabot
Ozabot
19 июля в 18:59
Можно и оставить. Только бы еще игроков взять и лавку удлинить, а то нормальных замен нет. На полноценный сезон текущего состава не хватит.
RUPRICHT
RUPRICHT
19 июля в 17:42
ПОЛНОСТЬЮ ПОДЕРЖИВАЮ ДАНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ТРЕНЕРОМ ВЫИГРАЛИ ДЖЕК ПОТ ЭТО НЕ ГАТУЗО！!
матос
матос
19 июля в 13:49
интересный год получился всякие физруки(Гасперини, Гаттузо, Пиоли) разносят Серию А :-)
оставить Пиоли или нет пусть руководство кузенов и решает
Nafnafik
Nafnafik
19 июля в 13:36
Это их дело.
juvenale
juvenale
19 июля в 13:26
оставляйте)в следующем сезоне будет свое законное 6-7 место
shlomo
shlomo
19 июля в 12:52
Если еще так будут играть...:)))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
19 июля в 12:51
Им там виднее
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