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Тедеско: «У нас молодая команда. Это была игра учеников против учителей»

19 июля 2020, 21:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).

Конечно, мы разочарованы поражением. Мы хотели пробиться в финал. Мы пытались, но решающим моментом стал второй гол «Зенита». Мы пропустили очень легко. И это сказалось на результате. После перерыва у нас были моменты. Мы знали, насколько опасен «Зенит».

Пытались растягивать их оборону. Хороший момент был у Соболева. Если бы он забил, могли бы уйти на дополнительное время.

У «Зенита» были моменты, особенно в первом тайме. Но у них против любой команды есть моменты. Сегодня была игра учеников против учителей. У нас молодая команда. С другой стороны, они играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира и Лигу чемпионов. И у нас были моменты. И игра была лучше, чем тот матч, который мы играли с «Зенитом» осенью.

Сейчас начнется новый сезон. Когда я пришел, психологическая обстановка была непростая. Было бы хорошо, чтобы пауза между чемпионатами была побольше. Но будем готовиться и верить в лучшее.

Семак перед игрой просто спросил, как у меня дела, я спросил, как у него. Пожелали друг другу удачи и все. Я привык к этому: в Германии тоже тренер команды хозяев подходит к тренеру гостей.

У нас были хорошие матчи после рестарта. Та же игра с «Тамбовом», матч с «Ахматом». Не могу сказать, лучшая ли была игра с «Зенитом» или нет, но она была очень хорошей. И мы все можем посмотреть себе в глаза перед зеркалом и сказать: «Да, я сделал все для победы».

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
20 июля в 01:44
Игра с Тамбовом была полным позором, как по игре, так и по счёту.
DEIVID
DEIVID
20 июля в 01:43
Надеюсь, Тедеско всё-таки снимут. Имея вполне приличный атакующий состав, играем в 5 защитников, с отсутствием прессинга. Абсолютно не понимая как играть в атаке.
Charismatic
Charismatic
20 июля в 01:32
Это точно, бомжи знают как покупать судей, ВАР и игры. У них ВСЕМУ миру стоит поучиться.
19821022
19821022
20 июля в 01:04
Вот признался то как.
Puni
Puni
20 июля в 00:38
хорошая игра против тамбова?
Александр Алексатов
Александр Алексатов
19 июля в 23:29
правдивые слова уважуха ДОМЕНИКО
Байкал-38
Байкал-38
19 июля в 23:13
А вот и перелом в сознании спартачей!!! Первый тренер который не сказал, что они "великие", а сказал, что они ученики!!! И самое главное, многие кто ещё вчера взахлёб спорил и доказывал, что они должны всех делать только из-за того, что они "великие", сейчас соглашаются, что они всего навсего ученики!!!
С такими мыслями могут и возродиться, хотя зная спартачей после удачного оного двух матчей всё по новому.....
BDA8181
BDA8181
19 июля в 22:51
По моему Тедеско более всех воспринял всё более адекватно чем все Спартаковцы и им импонирующие. Тодеско скорее всего снимут ,но хочеться пожелать ему всего хорошего и побольше побед. Играла команда , а не мучалась. Ну а товарищу Федуну всё ткаи желаю продать Спартак и не мучать людей своим нытьём, хештегами и прочей ерундой.
старина
старина
19 июля в 22:12
Ну все верно сказал.Не хватало мастерства.Особенно при втором голе,это полный мрак игра на правом фланге обороны.Надеюсь закроют эту позицию и пару тройку других,тогда и повоюем.Тедеско надо оставить,если будет боевой состав,тогда и спрашивать с него.А с Умяровым,Гапоновым и Рассказовым в составе никакой Гвардиола ничего не выйграет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 22:02
Зенит сегодня играл очень уверенно. Впечатление ,что если бы Спартак забил второй, питерцы забили ещё сколько нужно.
А у Тедеско или наступило прояснение в мозгах, или ему дали толкового переводчика :)
Который переводит не слова тренера, а говорит то, что нужно ;)
А игра была огненная, почаще бы смотреть такое...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
19 июля в 21:58, ред.
Молодец, хороший комментарий к матчу, всё разложил по полочкам, трезвый анализ игры, никакого нытья. В свете прошедших матчей "Спартака" ожидал от Тедеско чего-то претенциозного, ан нет... Может, взялся за ум ? Тогда это делает ему честь. В общем - понравилось.
poodle
poodle
19 июля в 21:48
ученики,серьёзно,это у коней молодёжь,которая выступает неплохо,а у вас один гарбидж!
Cir Braun
Cir Braun
19 июля в 21:47
Когда посмотришь в зеркало и скажешь:"Хватит быть гопником", то и дела пойдут.
Al Ko
Al Ko ответ RomzesRZN (раскрыть)
19 июля в 21:44
нытье тарасят просто песня
Glyba
Glyba
19 июля в 21:43
Если бы так чаще рассуждал, то и толку больше бы было.
112910415
112910415
19 июля в 21:32
в общем, равная была игра ... оптимизм уместен
Михалыч 75
Михалыч 75
19 июля в 21:29
хоть кто-то об игре говорит . а не о судействе
RomzesRZN
RomzesRZN
19 июля в 21:26
По ходу надавили на Тедеско(( с пеной у рта бросался на судей пару матчей назад и такое невинное щебетанье после реального беспредела(
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 июля в 21:25, ред.
молодая команда это у коней, и у ростова в матче против сочи. а у тедеско это отмазки
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 21:22
где ты учителей разглядел то?)))))))) стиль философа это не твоё))))))))
drug01
drug01
19 июля в 21:21
Сколько лет будете учиться играть...
beefs
beefs
19 июля в 21:18
ничего, мы подождем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 21:18
Очень толковое мнение...
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