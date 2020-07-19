Тедеско: «У нас молодая команда. Это была игра учеников против учителей»

Главный тренер «Спартака» подвёл итоги полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).

Конечно, мы разочарованы поражением. Мы хотели пробиться в финал. Мы пытались, но решающим моментом стал второй гол «Зенита». Мы пропустили очень легко. И это сказалось на результате. После перерыва у нас были моменты. Мы знали, насколько опасен «Зенит».

Пытались растягивать их оборону. Хороший момент был у Соболева. Если бы он забил, могли бы уйти на дополнительное время.

У «Зенита» были моменты, особенно в первом тайме. Но у них против любой команды есть моменты. Сегодня была игра учеников против учителей. У нас молодая команда. С другой стороны, они играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира и Лигу чемпионов. И у нас были моменты. И игра была лучше, чем тот матч, который мы играли с «Зенитом» осенью.

Сейчас начнется новый сезон. Когда я пришел, психологическая обстановка была непростая. Было бы хорошо, чтобы пауза между чемпионатами была побольше. Но будем готовиться и верить в лучшее.

Семак перед игрой просто спросил, как у меня дела, я спросил, как у него. Пожелали друг другу удачи и все. Я привык к этому: в Германии тоже тренер команды хозяев подходит к тренеру гостей.

У нас были хорошие матчи после рестарта. Та же игра с «Тамбовом», матч с «Ахматом». Не могу сказать, лучшая ли была игра с «Зенитом» или нет, но она была очень хорошей. И мы все можем посмотреть себе в глаза перед зеркалом и сказать: «Да, я сделал все для победы».