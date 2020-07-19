Червиченко: «Все эти стенания вокруг судейства похожи на бред»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение своей бывшей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита» (1:2).

«Спартак» играл хорошо, накала много, борьбы хватало. Мне «Спартак» понравился, но молодежь и нехватка опыта не позволили выиграть. Может быть, нужно было Рассказова выпустить сначала, там с правого фланга в основном все залетало.

Все эти стенания вокруг судейства похожи на бред. Наверное, я просто пропустил момент, когда для «Спартака» какие-то отдельные правила выпустили? Может быть, им можно еще из вне игры забивать? Я не встречал такие нововведения.

Не выполнена ли главная задача на данный момент? Не выполнена, но я считаю, что тренер на данный момент неплохой, команда играет неплохо. Мне кажется, что из последнего, что было, как Каррера и Кононов — он лучше всех.