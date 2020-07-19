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Червиченко: «Все эти стенания вокруг судейства похожи на бред»

19 июля 2020, 21:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение своей бывшей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита» (1:2).

«Спартак» играл хорошо, накала много, борьбы хватало. Мне «Спартак» понравился, но молодежь и нехватка опыта не позволили выиграть. Может быть, нужно было Рассказова выпустить сначала, там с правого фланга в основном все залетало.

Все эти стенания вокруг судейства похожи на бред. Наверное, я просто пропустил момент, когда для «Спартака» какие-то отдельные правила выпустили? Может быть, им можно еще из вне игры забивать? Я не встречал такие нововведения.

Не выполнена ли главная задача на данный момент? Не выполнена, но я считаю, что тренер на данный момент неплохой, команда играет неплохо. Мне кажется, что из последнего, что было, как Каррера и Кононов — он лучше всех.

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Багров-брат
Багров-брат
20 июля в 13:45
Я удивлён. Абсолютно ничего плохого про свой бывший не написал. Браво!...)))
halfbeek
halfbeek
20 июля в 09:28
Высказывания Червиченко можно вычислить до игры. Перевернет все наизнанку и смешает с домыслами. Читаю его в надежде прочитать нечто объективное. Пока мимо.
Bikcon
Bikcon
20 июля в 00:59
Это способ показать себя, чтобы не забыли на 9-м месте.
vm777
vm777
19 июля в 22:45
И это говорит существо, которое с пеной у рта при Каррере твердило про помощь арбитров Спартаку. Ур*д, всё еще страдает от того, что так и не смог развалить Спартак.
Evilhuman
Evilhuman
19 июля в 22:36
Мясо никогда не умело проигрывать достойно
старина
старина
19 июля в 22:15
Бред,это когда жирные бандюки вроде тебя.дюкова ,прядкина и прочих лезут своими жирными харями в футбол
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
19 июля в 22:10
Объективно ведь Зенит сильнее. Счёт по игре!
Литейный 4
Литейный 4
19 июля в 22:04
На багаже Кононова выезжает. Гыгыгы
Boxert
Boxert
19 июля в 21:59
Это заговор, тут и говорить нечего.
nikot
nikot
19 июля в 21:59
Червь иди к холодильнику сходи и съешь пару хот догов,может лопнешь наконец то!
Михалыч 75
Михалыч 75
19 июля в 21:56
играй как Зенит
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ ЧиП (раскрыть)
19 июля в 21:46
Почитай правила,к помощи вар прибегают не во всех случаях,и хватит ныть,вон у ман юнайд 7голов отменили из за вар,и ничегоиграют...
ЧиП
ЧиП
19 июля в 21:42
Еще раз!
Речь не о моментах Спартака. Речь о том, что когда кому-то надо, то var смотрят, а когда не надо не смотрят.
Еще раз!
Ни одного момента в пользу Спартака var не сработал. А когда надо было смотреть в пользу Спартака, то судья на var молчал.
Смольчик
Смольчик
19 июля в 21:39
От Тамбова до Зенита после всех матчей яростный визг о судействе, подозрительно.
Al Ko
Al Ko
19 июля в 21:39
отличный сезон,главное,что это не будет в еврокубках играть
волгодон 2
волгодон 2
19 июля в 21:38
это не бред,а обиженный бренд
дурная привычка
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 июля в 21:36
Ничего нового, против тарасовских очередной 3841-й заговор. Пора фердуну новый хэштег придумывать, предыдущий не прокатил.
Romkurch
Romkurch
19 июля в 21:36
Надо же свою слабость как-то прикрыть.
cska1948
cska1948
19 июля в 21:35
В том, что в Тарасовке поднимут визг в случае проигрыша никто и не сомневался.
112910415
112910415
19 июля в 21:34
тихо, не сглазить бы !
Червиченко хвалит игроков, хвалит тренера ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 июля в 21:32
У бывшего глаза жиром заплыло, поэтому ничего не видит, да и не увидит.
iri13
iri13
19 июля в 21:30
Так и есть..но ведь спартачам все плохо всегда.
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 21:27
это вот точно))
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