Газизов: «Как это часто бывает – всё решили частности»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита» (1:2).

Был хороший матч, довольно драматичный. Как это часто бывает – всё решили частности, как и обычно происходит в таких матчах. А какие частности пусть каждый думает сам. Я поблагодарил тренеру и сказал ребятам, что они пытались поменять ход игры и изменить всё, забить. Это футбол, он учит. Кто сильнее – тот закаляется. Вот так делаются команды, которые будут штурмовать большие вершины.