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Газизов: «Как это часто бывает – всё решили частности»

19 июля 2020, 21:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита» (1:2).

Был хороший матч, довольно драматичный. Как это часто бывает – всё решили частности, как и обычно происходит в таких матчах. А какие частности пусть каждый думает сам. Я поблагодарил тренеру и сказал ребятам, что они пытались поменять ход игры и изменить всё, забить. Это футбол, он учит. Кто сильнее – тот закаляется. Вот так делаются команды, которые будут штурмовать большие вершины.

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Все комментарии
jilbar
jilbar
20 июля в 01:02
Назовите матчи спартака, кроме купленных у КС и Ахмата и подсуженного матча с Сочи, где не было бы частностей?
mortid
mortid
19 июля в 21:53
Да что за фигня творится? Как под шаблон каждый матч, пенальти и нога Жиго в офсайде. А если вдруг член привстал и в офсайд выпер? я душу мотал того упыря, который правила придумывает. Что значит на усмотрение судьи VAR? нафига тогда какой-то олень бегает по полю со свистком?
Aчиститель
Aчиститель
19 июля в 21:42
Сегодня спартак хоть играл, грех говорить что нет.
112910415
112910415
19 июля в 21:41
хорошо играли, браво !
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 21:39
на сегодня спам может только кусаться))) а нужно рвать)))))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 июля в 21:38
по игре Спартак нуль полный, сегодня мы от него увидели только хорошую мотивацию. На которую Зенит ответил даже не напрягаясь, Были моменты у всех, и не надо ныть, если бы Зенит поймал кураж то с разгромом бы с Питера улетели бы
ФорвардЪ
ФорвардЪ
19 июля в 21:34
Зенит можно поздравить с победой!
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