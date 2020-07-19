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Семак: «Сегодня был настоящий кубковый матч»

19 июля 2020, 21:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (2:1).

Хорошая интересная игра. В первом тайме забили два, могли забить еще. Можно поблагодарить «Спартак» за хороший матч. Сегодня был настоящий кубковый матч. Много карточек. Но это эмоции. Спасибо болельщикам за поддержку. Будем готовиться к финалу.

«Спартаку» не хватило ударной мощи, потому что выпустили третьего защитника. Сегодня здорово сыграл Айртон. Плюс Ларссон и Бакаев — быстрые игроки. Соболев был хорош. И моменты возникали как раз после фланговых передач. Соболев хорошо открывался за спину одному из наших центральных защитников и оставался с нашими крайними защитниками, которые не отличаются большим ростом. Осорио хорошо вышел.

Предполагали вариант с переводом Малкома налево. И действительно молодым защитникам «Спартака» было сложно играть против Малкома. Плюс мы подстраховали зону в обороне, куда Малком не всегда успевал возвращаться. Кузяев в обороне действует более надежно.

Мне показали карточку, потому что я пытался докричаться до судьи о том, что Кузяев не фолил на Айртоне? После матча я у судьи спросил за что? Сказал, что, на мой взгляд, фола не было. Он сказал: это не за фол, а за откидку.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
20 июля в 12:24
Семак уже давно скурвился.Был человек , а стал бомж.
ABir
ABir ответ Лакшери (раскрыть)
20 июля в 01:30
Вывод: Зенит без помощи судьи и ВАР, как минимум , не выиграл у Спартака на своём поле
Charismatic
Charismatic
20 июля в 01:21
    Brigar
    Brigar
    20 июля в 00:54
    свиней опять обломили.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    19 июля в 22:13
    Серёжа, не о том судью спрашивал)))
    Лакшери
    Лакшери ответ ABir (раскрыть)
    19 июля в 22:11
    Вывод один - в твоих мечтах спартак победил.
    Aris
    Aris
    19 июля в 22:02
    Ни совести, ни чести! Все продают и покупают!
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    19 июля в 22:01
    Сережа опять не туда полез!!!)))))))))))))))))Снгодня был настоящий судейский произвол,вы с 60 минуты должны были играть в меньшенстве при счете 2-2 или 2-3 в пользу Спартака!!!!!!!!Если это отличный матч,то поздравляю Серёжу с тем,что заработал близорукость,надо бы в оптику за очками сходить!!!!!!!)))))))))))))))Серёжа если уж серьезно,то лучше бы помолчал бы!!!!!Твое руководство за 2 дня до начала матча со Спартаком уже заказало медали за победу в кубке!!!!!!!!!!Это не футбол а цирк а проект в нем и клоун и акробат да и вся цирковая труппа!!!!!!!!!!!!!!!!
    ABir
    ABir
    19 июля в 21:56
    По счёту на табло - выиграл Зенит. Пои голам с игры - победил Спартак. По неназначенным пенальти - Спартак тоже выиграл. По ВАР- чистая победа Зенита. Делайте выводы
    112910415
    112910415
    19 июля в 21:54
    зрелище было ярким !
    Valeleo
    Valeleo
    19 июля в 21:49
    Зениту выиграть в финале!
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    19 июля в 21:47
    Матч хороший провели, особенно в первом тайме. второй скучный. Там уже Зенит на классе
    Yurza
    Yurza
    19 июля в 21:45
    Зенит был сильнее, спартак сыграл свой лучший матч в этом сезоне.
    shlomo
    shlomo
    19 июля в 21:43
    С ПОБЕДОЙ!!!!! хороший матч
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