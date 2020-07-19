Семак: «Сегодня был настоящий кубковый матч»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (2:1).

Хорошая интересная игра. В первом тайме забили два, могли забить еще. Можно поблагодарить «Спартак» за хороший матч. Сегодня был настоящий кубковый матч. Много карточек. Но это эмоции. Спасибо болельщикам за поддержку. Будем готовиться к финалу.

«Спартаку» не хватило ударной мощи, потому что выпустили третьего защитника. Сегодня здорово сыграл Айртон. Плюс Ларссон и Бакаев — быстрые игроки. Соболев был хорош. И моменты возникали как раз после фланговых передач. Соболев хорошо открывался за спину одному из наших центральных защитников и оставался с нашими крайними защитниками, которые не отличаются большим ростом. Осорио хорошо вышел.

Предполагали вариант с переводом Малкома налево. И действительно молодым защитникам «Спартака» было сложно играть против Малкома. Плюс мы подстраховали зону в обороне, куда Малком не всегда успевал возвращаться. Кузяев в обороне действует более надежно.

Мне показали карточку, потому что я пытался докричаться до судьи о том, что Кузяев не фолил на Айртоне? После матча я у судьи спросил за что? Сказал, что, на мой взгляд, фола не было. Он сказал: это не за фол, а за откидку.