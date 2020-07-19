Тедеско: «Я люблю „Спартак“ и хочу здесь остаться, жду нового сезона»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хочет остаться у руля московского клуба в следующем сезоне.
«Спартак» должен играть в еврокубках. Наш клуб, наши болельщики, наш президент заслужили это. Но вы видите, в каких мы оказались обстоятельствах.
Для тренерского штаба переход в «Спартак» был сложным решением. У нас молодая команда. И мы ее строим. Выиграть Кубок непросто. Особенно здесь. «Зенит» очень силен на своем поле. Но мы пришли в октябре. И нашей задачей было стабилизировать команду.
И я думаю, что мы на верном пути. Мне нравится здесь работать. И я хочу здесь работать. Для меня важно, как я покину этот клуб однажды. Я люблю «Спартак» и хочу здесь остаться, жду нового сезона.
А так при нормальном судье накатили и в восьмером)
А так при нормальном судье накатили и в восьмером)
Ваша Родина вами гордится!
Славной смерти не надо страшиться:
Смерть за Родину — вечная жизнь!
Знайте, рабство познавшие, гнет:
Жить в оковах - позор и бесчестье!
Клич победы летит в поднебесье:
Патриоты, к оружию! Вперед!
Гимн Кубы )) Ждем вас в следующем году, подкачайтесь там или еще чего. А то опять 5-ую точку 3 раза надерем.. И там судей купите или еще чего, а то с Вами скучно
Ваша Родина вами гордится!
Славной смерти не надо страшиться:
Смерть за Родину — вечная жизнь!
Знайте, рабство познавшие, гнет:
Жить в оковах - позор и бесчестье!
Клич победы летит в поднебесье:
Патриоты, к оружию! Вперед!
Гимн Кубы )) Ждем вас в следующем году, подкачайтесь там или еще чего. А то опять 5-ую точку 3 раза надерем.. И там судей купите или еще чего, а то с Вами скучно
В принципе у спартака слабый состав, но сегодня с Зенитом были почти на равных. Другие физруки сегодня бы с пятериком уехали.
В принципе у спартака слабый состав, но сегодня с Зенитом были почти на равных. Другие физруки сегодня бы с пятериком уехали.
- Не выгоняйте меня пожалуйста.
- Не выгоняйте меня пожалуйста.
Не хватает связующих звеньев - а именно правого защитника, опорника и АПЗ.
Найдем их за вменяемые деньги - хорошо.
Нет - проблем не избежать.
Не хватает связующих звеньев - а именно правого защитника, опорника и АПЗ.
Найдем их за вменяемые деньги - хорошо.
Нет - проблем не избежать.
Норм так выдал!
Ненуачо?! Платят хорошо, нефтебаблом!
За результат не спрашивают, позоры прощают. Болельщики - терпилы, все прощают, все верят и верят... При таком раскладе еще пару лет попозориться можно!
Норм так выдал!
Ненуачо?! Платят хорошо, нефтебаблом!
За результат не спрашивают, позоры прощают. Болельщики - терпилы, все прощают, все верят и верят... При таком раскладе еще пару лет попозориться можно!