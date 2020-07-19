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Тедеско: «Я люблю „Спартак“ и хочу здесь остаться, жду нового сезона»

19 июля 2020, 21:33

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хочет остаться у руля московского клуба в следующем сезоне.

«Спартак» должен играть в еврокубках. Наш клуб, наши болельщики, наш президент заслужили это. Но вы видите, в каких мы оказались обстоятельствах.

Для тренерского штаба переход в «Спартак» был сложным решением. У нас молодая команда. И мы ее строим. Выиграть Кубок непросто. Особенно здесь. «Зенит» очень силен на своем поле. Но мы пришли в октябре. И нашей задачей было стабилизировать команду.

И я думаю, что мы на верном пути. Мне нравится здесь работать. И я хочу здесь работать. Для меня важно, как я покину этот клуб однажды. Я люблю «Спартак» и хочу здесь остаться, жду нового сезона.

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Все комментарии
safari-05
safari-05 ответ Трезвый повар (раскрыть)
20 июля в 10:35
Надо же - Ванга. А потом ещё один повар, возможно уже не трезвый, скажет - это ошибка. Надо дать тренеру спокойно поработать.
ekliziast
ekliziast ответ shlomo (раскрыть)
20 июля в 10:00
Нет ни какого заговора , просто дано указание , топить не покорных.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ STVA 1 (раскрыть)
20 июля в 09:58
Ну хоть не та сломанная деревяшка за 40 лямов, которая в жало сделала 2ой гол
ekliziast
ekliziast ответ Юрниекс (раскрыть)
20 июля в 09:52
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    20 июля в 07:09
    Поедет вслед за Шурлей, карьеру завершать.
    Арбалет
    Арбалет
    20 июля в 00:57, ред.
    Присосался к нефтяной трубе надолго, это устраивает соперников.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    19 июля в 23:56
    Когда Тедеско назначили главным тренером Спартака я написал что это ошибка. Что это очередной эксперимент. Это можно увидеть в моих комментах. Так и получилось.Тедеско надо увольнять после завершения сезона и снова искать грамотного и опытного тренера
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    19 июля в 23:35
    Все любят деньги.
    Юрниекс
    Юрниекс
    19 июля в 23:31
    Все только - за! Он нашел свою команду. Команда смешит всех на поле.он сам,как хороший клоун веселит публику сидя на лавке..Оставайся. .В перерыве чемпа,на гастроли будете ездить..как команда шапито..
    Евгений Шумских
    Евгений Шумских
    19 июля в 23:24
    Тедеско красавчик!!! Нормально играем. Прогресс на лицо. Все будет тип топ. Я думаю реальный счёт в этом матче 2:3 в пользу красно белых. Все придет.
    Шуnя771
    Шуnя771
    19 июля в 23:18, ред.
    Бакаев, Мирзов, Маслов, Тиль - набираем форму...

    А так при нормальном судье накатили и в восьмером)
    berda2003
    berda2003
    19 июля в 23:08
    тедеско любит спартак, спартак любит федуна, федун любит свинину, свинья любит тедеско - круг замкнулся.
    Варвар7
    Варвар7
    19 июля в 22:53
    Нет уж лучше езжай домой!
    OzonBoy
    OzonBoy
    19 июля в 22:40
    Смело в бой, патриоты Байямо!
    Ваша Родина вами гордится!
    Славной смерти не надо страшиться:
    Смерть за Родину — вечная жизнь!
    Знайте, рабство познавшие, гнет:
    Жить в оковах - позор и бесчестье!
    Клич победы летит в поднебесье:
    Патриоты, к оружию! Вперед!
    Гимн Кубы )) Ждем вас в следующем году, подкачайтесь там или еще чего. А то опять 5-ую точку 3 раза надерем.. И там судей купите или еще чего, а то с Вами скучно
    311
    311
    19 июля в 22:38
    Молодцом! Застолбил девятое место, возьми с полки чебурек!)
    Против_всех
    Против_всех
    19 июля в 22:38
    Пока питерские свиньи у власти, они так и будут Рисовать себе победы, во всех сферах!
    Evilhuman
    Evilhuman
    19 июля в 22:37
    Оставайся дорогой тедеска, ты ещё в ФНЛ должен спартак вывести
    kotmyshka
    kotmyshka
    19 июля в 22:19
    Я требую продолжения банкета! :-)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    19 июля в 22:16
    Нормальный тренер.
    В принципе у спартака слабый состав, но сегодня с Зенитом были почти на равных. Другие физруки сегодня бы с пятериком уехали.
    ceret
    ceret
    19 июля в 22:12
    Карпина вместо Тедеско
    RIR68
    RIR68
    19 июля в 22:08
    во время матча нужно руководить командой, а не скакать по бровке и тролить судей.
    trimetil
    trimetil
    19 июля в 22:07
    Если коротко, Тедеску:
    - Не выгоняйте меня пожалуйста.
    Caniggia
    Caniggia
    19 июля в 22:06
    Тодеско надо оставлять!
    Литейный 4
    Литейный 4
    19 июля в 22:06
    Мы тоже не против Тедеско. Такой Спартак нам нужен как поставщик 6 очков. Гыгыгы
    ABir
    ABir
    19 июля в 22:01
    Только не надо сейчас опять сразу менять тренера, пусть Тедеско отработает хотя бы один сезон от и до, а потом и выводы можно делать
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 июля в 21:57
    Путь не совсем верный, хочется больше мыслей в атаке, их совсем нет
    Columb
    Columb
    19 июля в 21:56, ред.
    Чего не любить, с зарплатой Зидана на 8-м месте чемпионата Росcии видать неплохо.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    19 июля в 21:55
    Сложно Тедеско, нет авторитета у руководства, у фанатов, тем более в кабинетах... Черчесова надо возвращать, он с таким судейством справится... Ещё усилить правый фланг, 5 лет все мячи с той зоны приходят
    makkie
    makkie
    19 июля в 21:54
    Состав нужно сбалансировать.
    Не хватает связующих звеньев - а именно правого защитника, опорника и АПЗ.
    Найдем их за вменяемые деньги - хорошо.
    Нет - проблем не избежать.
    Пердив зовет
    Пердив зовет
    19 июля в 21:54
    Ахахаха


    Норм так выдал!

    Ненуачо?! Платят хорошо, нефтебаблом!

    За результат не спрашивают, позоры прощают. Болельщики - терпилы, все прощают, все верят и верят... При таком раскладе еще пару лет попозориться можно!
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