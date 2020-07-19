Тедеско: «Я люблю „Спартак“ и хочу здесь остаться, жду нового сезона»

Главный тренер «Спартака» хочет остаться у руля московского клуба в следующем сезоне.

«Спартак» должен играть в еврокубках. Наш клуб, наши болельщики, наш президент заслужили это. Но вы видите, в каких мы оказались обстоятельствах.

Для тренерского штаба переход в «Спартак» был сложным решением. У нас молодая команда. И мы ее строим. Выиграть Кубок непросто. Особенно здесь. «Зенит» очень силен на своем поле. Но мы пришли в октябре. И нашей задачей было стабилизировать команду.

И я думаю, что мы на верном пути. Мне нравится здесь работать. И я хочу здесь работать. Для меня важно, как я покину этот клуб однажды. Я люблю «Спартак» и хочу здесь остаться, жду нового сезона.