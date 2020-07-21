ГлавнаяНовости

Дядюн: «Сделаем всё для победы в Кубке России»

21 июля 2020, 04:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал о том, как его команда готовилась к полуфинальному матчу Кубка России с «Уралом» (3:1) и поделился ожиданиями от финальной игры против «Зенита».

— Мы спокойно и размеренно готовились к полуфиналу. У нас было время на подготовку к конкретной встрече, что компенсировало отсутствие практики. К тому же мы знали, что у футболистов «Урала» был напряжённый график. Они играют в режиме через два дня на третий, поэтому, сколько бы сил у них ни было, усталость всё равно накопилась. И мы как раз рассчитывали на свою свежесть, мощь и командные действия. Мы очень хотели этой победы. И пошли ради неё на многое.

Мы месяц сидели в закрытом режиме в Кратово. Сделали это во избежание ЧП, чтобы никто, не дай бог, не заразился. Но пошли на эти жертвы ради одной игры. И нам не хотелось после такого уехать из Екатеринбурга ни с чем. Об этом нам и тренер говорил, повторяя, что «Химкам» обязательно нужен этот финал. В этом настрое и было наше преимущество. Но согласен и с вами, что отсутствие игровой практики могло сказаться. Мы почти не участвовали в официальных матчах в нынешнем году — только несколько встреч в марте. Тем не менее, хорошо, что реализовали свои возможности, сыграли на свежести и не дали ничего сделать «Уралу».

— Понимали, что в полуфинале с «Уралом» во многом придётся доказывать всем, что ваша команда достойна Премьер-Лиги?

— Футбол — это такой продукт, который надо показывать лицом. И ты можешь говорить что угодно, но нужно всё решать на футбольном поле. И здорово, что в итоге удалось победить «Урал» и доказать, что соответствуем Премьер-Лиге.

— «Зенит» для вас менее удобный соперник в финале, чем мог быть «Спартак»?

— Мы из ФНЛ. Кто для нас может быть удобен? Нам приятно играть в финале с любым соперником. В любом случае, сделаем всё для победы и завоевания трофея.

— Теперь опять запрётесь на базе?

— Пока ещё окончательно это не решено, но, думаю, так и сделаем. Нас поберегут, чтобы нормально подготовились к финалу. Тем более до него осталось всего пять дней.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 11:07
Нереально,Митрофан Медведюков не попустит "сбытия мечт",которым являются покер :Чемпионат,Суперкубок,Кубок и финал ЛЧ.Иначе как отчитываться ма миллиардные траты и аферы с переходом игроков???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 10:28
Выход в финал Химок и Спартака практически решил бы финансовые дела Химок.
Федун подгоняет им денежек на участие в РПЛ, Химки отдают ему финал и 6 очков в чемпионате. И ведь Химки сделали всё от них зависящее, победив Урал у них дома.
Только Зенит думал по другому, ему не помешает золотой дубль.
В итоге Химки до сих пор в подвешенном состоянии. Заходить в вышку или нет, рады им там будут или нет. Да ладно сами подвисли, Крылья тоже не знают, к чему готовиться.
Толи ФНЛ, толи РПЛ...
Смольчик
Смольчик
21 июля в 10:07
Филиал спартака ничем от основной команды не отличается.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
21 июля в 08:45
Правильный подход у игроков Химок. Куй железо пока горячо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 08:33
Очень серьёзно настроены....
5 игр в Кубке - 5 побед - 17 забитых мячей...обыграны 3 команды РПЛ...

Удачи Химкам в следующем сезоне и в Кубке и в РПЛ !!!!!!!!

а в этом....никто не виноват.....но значки "Зенит - победитель Кубка России 2019/2020" - уже выпущены....
И тут хоть готовься...хоть не готовься...)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
21 июля в 08:11
    Литейный 4
    Литейный 4
    21 июля в 07:24
    Дядюн ещё играет? Против лома нет приема. Гыгыгы
    МиХаХа
    МиХаХа
    21 июля в 07:18
    Кишка тонка против Зенита
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 июля в 07:11
    вас сомнут на старте матча)) но если выстоите первый без пропущенных есть шанс))
    mihaluch
    mihaluch
    21 июля в 06:34
    Всё чего добились Химки.
    ДАША Д
    ДАША Д
    21 июля в 06:18
    Шансы похоже минимальные.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    21 июля в 05:53
    Играйте как зенит.
    112910415
    112910415
    21 июля в 04:58
    да уж постарайтесь !
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    21 июля в 04:54
      cska vperiod
      cska vperiod
      21 июля в 04:34
      Удачи и победы Химкам!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100