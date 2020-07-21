Дядюн: «Сделаем всё для победы в Кубке России»

Нападающий «Химок» рассказал о том, как его команда готовилась к полуфинальному матчу Кубка России с «Уралом» (3:1) и поделился ожиданиями от финальной игры против «Зенита».

— Мы спокойно и размеренно готовились к полуфиналу. У нас было время на подготовку к конкретной встрече, что компенсировало отсутствие практики. К тому же мы знали, что у футболистов «Урала» был напряжённый график. Они играют в режиме через два дня на третий, поэтому, сколько бы сил у них ни было, усталость всё равно накопилась. И мы как раз рассчитывали на свою свежесть, мощь и командные действия. Мы очень хотели этой победы. И пошли ради неё на многое.

Мы месяц сидели в закрытом режиме в Кратово. Сделали это во избежание ЧП , чтобы никто, не дай бог, не заразился. Но пошли на эти жертвы ради одной игры. И нам не хотелось после такого уехать из Екатеринбурга ни с чем. Об этом нам и тренер говорил, повторяя, что «Химкам» обязательно нужен этот финал. В этом настрое и было наше преимущество. Но согласен и с вами, что отсутствие игровой практики могло сказаться. Мы почти не участвовали в официальных матчах в нынешнем году — только несколько встреч в марте. Тем не менее, хорошо, что реализовали свои возможности, сыграли на свежести и не дали ничего сделать «Уралу».

— Понимали, что в полуфинале с «Уралом» во многом придётся доказывать всем, что ваша команда достойна Премьер-Лиги?

— Футбол — это такой продукт, который надо показывать лицом. И ты можешь говорить что угодно, но нужно всё решать на футбольном поле. И здорово, что в итоге удалось победить «Урал» и доказать, что соответствуем Премьер-Лиге.

— «Зенит» для вас менее удобный соперник в финале, чем мог быть «Спартак»?

— Мы из ФНЛ . Кто для нас может быть удобен? Нам приятно играть в финале с любым соперником. В любом случае, сделаем всё для победы и завоевания трофея.

— Теперь опять запрётесь на базе?

— Пока ещё окончательно это не решено, но, думаю, так и сделаем. Нас поберегут, чтобы нормально подготовились к финалу. Тем более до него осталось всего пять дней.