Дядюн: «Сделаем всё для победы в Кубке России»

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал о том, как его команда готовилась к полуфинальному матчу Кубка России с «Уралом» (3:1) и поделился ожиданиями от финальной игры против «Зенита».
— Мы спокойно и размеренно готовились к полуфиналу. У нас было время на подготовку к конкретной встрече, что компенсировало отсутствие практики. К тому же мы знали, что у футболистов «Урала» был напряжённый график. Они играют в режиме через два дня на третий, поэтому, сколько бы сил у них ни было, усталость всё равно накопилась. И мы как раз рассчитывали на свою свежесть, мощь и командные действия. Мы очень хотели этой победы. И пошли ради неё на многое.
Мы месяц сидели в закрытом режиме в Кратово. Сделали это во избежание ЧП, чтобы никто, не дай бог, не заразился. Но пошли на эти жертвы ради одной игры. И нам не хотелось после такого уехать из Екатеринбурга ни с чем. Об этом нам и тренер говорил, повторяя, что «Химкам» обязательно нужен этот финал. В этом настрое и было наше преимущество. Но согласен и с вами, что отсутствие игровой практики могло сказаться. Мы почти не участвовали в официальных матчах в нынешнем году — только несколько встреч в марте. Тем не менее, хорошо, что реализовали свои возможности, сыграли на свежести и не дали ничего сделать «Уралу».
— Понимали, что в полуфинале с «Уралом» во многом придётся доказывать всем, что ваша команда достойна Премьер-Лиги?
— Футбол — это такой продукт, который надо показывать лицом. И ты можешь говорить что угодно, но нужно всё решать на футбольном поле. И здорово, что в итоге удалось победить «Урал» и доказать, что соответствуем Премьер-Лиге.
— «Зенит» для вас менее удобный соперник в финале, чем мог быть «Спартак»?
— Мы из ФНЛ. Кто для нас может быть удобен? Нам приятно играть в финале с любым соперником. В любом случае, сделаем всё для победы и завоевания трофея.
— Теперь опять запрётесь на базе?
— Пока ещё окончательно это не решено, но, думаю, так и сделаем. Нас поберегут, чтобы нормально подготовились к финалу. Тем более до него осталось всего пять дней.
Федун подгоняет им денежек на участие в РПЛ, Химки отдают ему финал и 6 очков в чемпионате. И ведь Химки сделали всё от них зависящее, победив Урал у них дома.
Только Зенит думал по другому, ему не помешает золотой дубль.
В итоге Химки до сих пор в подвешенном состоянии. Заходить в вышку или нет, рады им там будут или нет. Да ладно сами подвисли, Крылья тоже не знают, к чему готовиться.
Толи ФНЛ, толи РПЛ...
Федун подгоняет им денежек на участие в РПЛ, Химки отдают ему финал и 6 очков в чемпионате. И ведь Химки сделали всё от них зависящее, победив Урал у них дома.
Только Зенит думал по другому, ему не помешает золотой дубль.
В итоге Химки до сих пор в подвешенном состоянии. Заходить в вышку или нет, рады им там будут или нет. Да ладно сами подвисли, Крылья тоже не знают, к чему готовиться.
Толи ФНЛ, толи РПЛ...
5 игр в Кубке - 5 побед - 17 забитых мячей...обыграны 3 команды РПЛ...
Удачи Химкам в следующем сезоне и в Кубке и в РПЛ !!!!!!!!
а в этом....никто не виноват.....но значки "Зенит - победитель Кубка России 2019/2020" - уже выпущены....
И тут хоть готовься...хоть не готовься...)))
5 игр в Кубке - 5 побед - 17 забитых мячей...обыграны 3 команды РПЛ...
Удачи Химкам в следующем сезоне и в Кубке и в РПЛ !!!!!!!!
а в этом....никто не виноват.....но значки "Зенит - победитель Кубка России 2019/2020" - уже выпущены....
И тут хоть готовься...хоть не готовься...)))