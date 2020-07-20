Гендиректор «Химок»: «Мы команда РПЛ, давайте закончим все разговоры»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов высказался касательно слухов, согласно которым подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской Премьер-Лиге.

Если честно, не понимаю, в чём сыр-бор вокруг «Химок». Мы по спортивному принципу вышли из ФНЛ , прошли лицензирование, подали дополнительные документы. Если кто-то ждёт, что напишу отказ от РПЛ , я делать этого не буду. Мы команда РПЛ , давайте закончим все разговоры.