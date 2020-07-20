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Гендиректор «Химок»: «Мы команда РПЛ, давайте закончим все разговоры»

20 июля 2020, 22:36

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов высказался касательно слухов, согласно которым подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской Премьер-Лиге.

Если честно, не понимаю, в чём сыр-бор вокруг «Химок». Мы по спортивному принципу вышли из ФНЛ, прошли лицензирование, подали дополнительные документы. Если кто-то ждёт, что напишу отказ от РПЛ, я делать этого не буду. Мы команда РПЛ, давайте закончим все разговоры.

Ранее на эту же тему высказался главный тренер команды Сергей Юран

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 06:38
пока на поле не выйдут ни кто не поверит))
112910415
112910415
21 июля в 04:53
неужели, определились ?!
ДСА
ДСА
21 июля в 04:50
Им бы денег только найти...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
21 июля в 00:19
Еще бы за Кубок Зенит заплпатил, деньги для ПЛ есть теперь
Nafnafik
Nafnafik
21 июля в 00:14
Каждый день новые новости.
oFANATo
oFANATo
20 июля в 23:08
Осталось дождаться среды!
Mikki
Mikki
20 июля в 22:46
Небольшое нововведение.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 22:40
Ну вот славненько!!!
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