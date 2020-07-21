«Торино» рассмотрит предложения по Белотти от 70 млн евро

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21 июля 2020, 13:28

Сообщается, что нападающий «Торино» может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Ранее на итальянского форварда претендовало множество клубов, включая «Интер», «Фиорентину» и «Манчестер Юнайтед».

В контракте игрока присутствует сумма отступных в размере 100 млн евро, однако руководство туринского клуба готово рассматривать предложения от 70 млн.