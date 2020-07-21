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«Торино» рассмотрит предложения по Белотти от 70 млн евро

21 июля 2020, 13:28

Сообщается, что нападающий «Торино» Андреа Белотти может сменить клубную прописку в ближайшее время. 

Ранее на итальянского форварда претендовало множество клубов, включая «Интер», «Фиорентину» и «Манчестер Юнайтед». 

В контракте игрока присутствует сумма отступных в размере 100 млн евро, однако руководство туринского клуба готово рассматривать предложения от 70 млн.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
22 июля в 01:20
Опять началось.
Надеюсь, Белотти не будет продлевать контракт с Торино. Клуб с одним из самых не интересных составов и игрой. В котором Андреа не растёт как футболист. Уходить надо, 100%.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
21 июля в 19:55
Кто его купит?за такие деньги это же дерево
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 18:30
цена ему 25-30))) барыги неудачники)))
STVA 1
STVA 1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
21 июля в 16:23
Скорее всего так точнее))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ STVA 1 (раскрыть)
21 июля в 15:52, ред.
Это даже не для нынешнего времени многовато,а для самого Белотти
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 14:57
Хотят кущ сорвать.
Izmar
Izmar
21 июля в 14:33
Можно больше просить, толку то.
sihafazatron
sihafazatron
21 июля в 13:36
    marvel777
    marvel777
    21 июля в 13:36
    ищите дураков
    STVA 1
    STVA 1
    21 июля в 13:29
    Многовато для нынешнего времени
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