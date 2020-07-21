«Торино» рассмотрит предложения по Белотти от 70 млн евро

Сообщается, что нападающий «Торино» Андреа Белотти может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Ранее на итальянского форварда претендовало множество клубов, включая «Интер», «Фиорентину» и «Манчестер Юнайтед».
В контракте игрока присутствует сумма отступных в размере 100 млн евро, однако руководство туринского клуба готово рассматривать предложения от 70 млн.
Надеюсь, Белотти не будет продлевать контракт с Торино. Клуб с одним из самых не интересных составов и игрой. В котором Андреа не растёт как футболист. Уходить надо, 100%.
Надеюсь, Белотти не будет продлевать контракт с Торино. Клуб с одним из самых не интересных составов и игрой. В котором Андреа не растёт как футболист. Уходить надо, 100%.