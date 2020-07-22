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Колосков: «„Зенит“ заслуженно стал чемпионом»

22 июля 2020, 23:01

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал завершение сезона в РПЛ.

Концовка получилась валидольная во всех смыслах этого слова для организаторов и для футболистов, которые играли в экстремальных условиях. Самое тяжелое бремя этой ситуации выпало на футболистов и тренеров. У них не было подготовительного периода, но они, тренируясь кто как, все же смогли показать футбол весьма приличного уровня.

Но самое главное, что все справедливо — «Зенит» заслуженно стал чемпионом, «Локомотив» стал вторым, «Краснодар» — третьим и так далее. Мне кажется, несмотря на жесткую критику в адрес судей, картина в результате сложилась объективная. Если бы не было спадов у ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара», если бы не заболели игроки «Ростова», результат мог бы быть другим. Но это все теории, а на самом деле, как мне кажется, результаты справедливы, никто на них не мог как-то извне повлиять.

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Все комментарии
galem72
galem72
23 июля в 11:14
Кто судей кормит, тот чашки и получает.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
23 июля в 08:48
В ЛЧ опять опозорятся в матчах против Аустрии, АПОЭЛА или Лейпцига
kastites
kastites
23 июля в 06:35
Верно говорит
Через год мы опять чемпионы !!!!!!!!!!!!!!!!
А свиньи в в ПФЛ
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
23 июля в 00:30
В таблицу смотрят те кто не смотрит как это игралось. Не было чемпионской игры
25процентный клоун
25процентный клоун
23 июля в 00:28
Где логика? Или разные грибы едим
Беспределов
Беспределов
22 июля в 23:53
По беспределу!
Abverin
Abverin
22 июля в 23:46
Спартак трижды не убедили? Сколько раз же ему нужно?
12й игрок
12й игрок ответ Footbolista (раскрыть)
22 июля в 23:38
А помоему это вы засуженны, не?))
drug01
drug01
22 июля в 23:31
Значит так и будет !!!!
oFANATo
oFANATo
22 июля в 23:25, ред.
Юбилей 95 лет и судьи не подкочали.)))))
Footbolista
Footbolista
22 июля в 23:19, ред.
зенит засуженно стал чемпионом...

вот ведь...всего одна буква и все становится на свои места...
For56tas
For56tas
22 июля в 23:16
Спартак занял очень высокое место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 23:10
Достаточно взглянуть на таблицу. Во всех показателях Зенит лучший. АПсолютно во всех!
Дзюба с Азмуном лучшие бомбардиры, Дзюба ещё и лучший распасовщик. Из каких показателей ещё состоит футбол? Во всех Зенит - чемпион!
Project Pandora
Project Pandora
22 июля в 23:06
"Рафик полностью неуиноуный был"!!
Союзник противников
Союзник противников
22 июля в 23:03
Кто на какое место наиграл,такое и занял.Остальное-пустое.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 23:03
А мужики то не знали!!!
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