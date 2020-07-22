Колосков: «„Зенит“ заслуженно стал чемпионом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал завершение сезона в РПЛ.
Концовка получилась валидольная во всех смыслах этого слова для организаторов и для футболистов, которые играли в экстремальных условиях. Самое тяжелое бремя этой ситуации выпало на футболистов и тренеров. У них не было подготовительного периода, но они, тренируясь кто как, все же смогли показать футбол весьма приличного уровня.
Но самое главное, что все справедливо — «Зенит» заслуженно стал чемпионом, «Локомотив» стал вторым, «Краснодар» — третьим и так далее. Мне кажется, несмотря на жесткую критику в адрес судей, картина в результате сложилась объективная. Если бы не было спадов у ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара», если бы не заболели игроки «Ростова», результат мог бы быть другим. Но это все теории, а на самом деле, как мне кажется, результаты справедливы, никто на них не мог как-то извне повлиять.
Через год мы опять чемпионы !!!!!!!!!!!!!!!!
А свиньи в в ПФЛ
Через год мы опять чемпионы !!!!!!!!!!!!!!!!
А свиньи в в ПФЛ
вот ведь...всего одна буква и все становится на свои места...
вот ведь...всего одна буква и все становится на свои места...
Дзюба с Азмуном лучшие бомбардиры, Дзюба ещё и лучший распасовщик. Из каких показателей ещё состоит футбол? Во всех Зенит - чемпион!
Дзюба с Азмуном лучшие бомбардиры, Дзюба ещё и лучший распасовщик. Из каких показателей ещё состоит футбол? Во всех Зенит - чемпион!