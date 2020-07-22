Колосков: «„Зенит“ заслуженно стал чемпионом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал завершение сезона в РПЛ .

Концовка получилась валидольная во всех смыслах этого слова для организаторов и для футболистов, которые играли в экстремальных условиях. Самое тяжелое бремя этой ситуации выпало на футболистов и тренеров. У них не было подготовительного периода, но они, тренируясь кто как, все же смогли показать футбол весьма приличного уровня.