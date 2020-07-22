Газизов — о «Химках»: «На поле мы все соперники»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слухи о том, что клуб может отдать 6 игроков в аренду «Химкам».
«Химки»? Давайте для начала дождёмся, будут они выступать в РПЛ или нет. Наши игроки могут выступать во многих клубах. Если «Химки» всё же выйдут в РПЛ — почему нет? Игроки, которые не проходят в основу, могут оказаться там. Это нормальный процесс. «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперники. Все 16 клубов.
Конечно, денег Федун подгонит и игроков на полкоманды чистА из альтруизма.
Прямо МатьТереза, блин. А бумеранг, он всегда возвращается.
Как вы клеймили Зенит за филиалы, так сами обзавелись.
Как вам дарили незаслуженные очки в начале сезона, так забрали в конце. Только в начале сезона вы не ревели, как белуги...
Конечно, денег Федун подгонит и игроков на полкоманды чистА из альтруизма.
Прямо МатьТереза, блин. А бумеранг, он всегда возвращается.
Как вы клеймили Зенит за филиалы, так сами обзавелись.
Как вам дарили незаслуженные очки в начале сезона, так забрали в конце. Только в начале сезона вы не ревели, как белуги...
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Но против нас мы нашим играть не позволим???
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Но против нас мы нашим играть не позволим???