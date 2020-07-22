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Газизов — о «Химках»: «На поле мы все соперники»

22 июля 2020, 22:36

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слухи о том, что клуб может отдать 6 игроков в аренду «Химкам».

«Химки»? Давайте для начала дождёмся, будут они выступать в РПЛ или нет. Наши игроки могут выступать во многих клубах. Если «Химки» всё же выйдут в РПЛ — почему нет? Игроки, которые не проходят в основу, могут оказаться там. Это нормальный процесс. «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперники. Все 16 клубов.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 июля в 00:10
Маслов ,Гапонов ,Умяров ! С вещами, на выход !
ermak6848
ermak6848
22 июля в 23:04
Время покажет кто заслужил Кубок России...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 23:01, ред.
С нетерпением жду переобувания в воздухе спартачей насчёт филиалов.
Конечно, денег Федун подгонит и игроков на полкоманды чистА из альтруизма.
Прямо МатьТереза, блин. А бумеранг, он всегда возвращается.
Как вы клеймили Зенит за филиалы, так сами обзавелись.
Как вам дарили незаслуженные очки в начале сезона, так забрали в конце. Только в начале сезона вы не ревели, как белуги...
beefs
beefs
22 июля в 22:46
соперник сопернику рознь...
For56tas
For56tas
22 июля в 22:44
А зарплату платит один.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 22:43
...На поле мы все соперники. .....
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Но против нас мы нашим играть не позволим???
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