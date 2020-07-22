Газизов — о «Химках»: «На поле мы все соперники»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слухи о том, что клуб может отдать 6 игроков в аренду «Химкам».

«Химки»? Давайте для начала дождёмся, будут они выступать в РПЛ или нет. Наши игроки могут выступать во многих клубах. Если «Химки» всё же выйдут в РПЛ — почему нет? Игроки, которые не проходят в основу, могут оказаться там. Это нормальный процесс. «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперники. Все 16 клубов.