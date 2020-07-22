Николич: «Рад, что мы хорошо закончили сезон»

Наставник «Локомотива» подвел итоги сезона для своей команды после победы над «Уралом» в 30-м туре РПЛ .

Поздравляю команду с победой. Я счастлив, что на поле вышли восемь, а затем и 11 воспитанников. Игра получилась не такой хорошей, какой она могла быть. Но мы забили гол в правильное время, в конце первого тайма. Во втором играли не очень хорошо, но затем стали создавать моменты у ворот «Урала». Соперник тоже имел свои шансы. Я рад, что мы победили и закончили сезон хорошо.

План на ближайшее время уже есть. Будет пять выходных, 28 июля мы начинаем подготовку. Остаемся в Москве, проведем два товарищеских матча – один из них с «Казанкой». По второму – нужно сначала посмотреть, каким будет календарь. Времени не очень много.