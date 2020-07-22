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Слуцкий: «Не могу сказать, что мы доминировали в матче со „Спартаком“»

22 июля 2020, 23:29
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги сезона для своей команды после матча 30-го тура РПЛ против «Спартака».

Финальная турнирная таблица отражает то, на что мы наиграли в этом сезоне. Безусловно, остался осадок даже не от того, что мы проиграли, а как мы проиграли сегодня, потому что была глупая ошибка, приведшая ко второму пенальти в игре, где у нас было достаточное количество моментов. Не могу сказать, что мы доминировали, это неправда, но точно как минимум игра с большими шансами на успех.

У нас сейчас четыре выходных, с понедельника мы начинаем подготовку к новому сезону.

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Александр Алексатов
Александр Алексатов
24 июля в 00:21
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    23 июля в 09:28
    доминировал заряженый судека..
    два липовых пенальти ....всё что может спартачок...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 июля в 00:04
    Значит судьбааааааа!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    22 июля в 23:59
    Вы были плохи совсем))))
    For56tas
    For56tas
    22 июля в 23:35
    О чем он говорит?
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