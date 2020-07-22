Слуцкий: «Не могу сказать, что мы доминировали в матче со „Спартаком“»

Наставник «Рубина» подвел итоги сезона для своей команды после матча 30-го тура РПЛ против «Спартака».

Финальная турнирная таблица отражает то, на что мы наиграли в этом сезоне. Безусловно, остался осадок даже не от того, что мы проиграли, а как мы проиграли сегодня, потому что была глупая ошибка, приведшая ко второму пенальти в игре, где у нас было достаточное количество моментов. Не могу сказать, что мы доминировали, это неправда, но точно как минимум игра с большими шансами на успех.

У нас сейчас четыре выходных, с понедельника мы начинаем подготовку к новому сезону.