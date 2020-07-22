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Шалимов — о матче с «Краснодаром»: «Печально было на всё это смотреть»

22 июля 2020, 23:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после поражения (0:4) от «Краснодара» в 30-м туре РПЛ.

Второй гол нас «прибил». Понятно, что мы опустили руки. Никто уже не верил, что мы сможем получить положительный результат. Печально было на всё это смотреть. Но вот такая вот у нас была концовка. Много психологических и физических сил мы отдали на решение нашей задачи — сохранение прописки в элите футбола. По делу «Краснодару» проиграли. После второго мяча всё закончилось.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy
23 июля в 21:39
Для тебя все закончилось после Садырина...
Союзник противников
Союзник противников
23 июля в 14:54
Жалко тренера,он тренер неплохой,
ну и бог с ним,
лучше пусть он занимается борьбой
и боксом...
дурман
дурман
23 июля в 11:07
Печально смотреть на тебя, и на тех кто тебя пригласили.
Ни ты, ни те кто тебя пригласили не видят дальше своего носа
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
23 июля в 07:37
Мутный он человек был им и остался.Краснодар не Урал, игр не сдает на день рождение хозяина.Так что может печалиться дальше.
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 05:38
Слил свинья!
112910415
112910415
23 июля в 05:06
ладно ... новый сезон почти завтра !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
23 июля в 02:59
Точно так. Краснодар с победой
Caniggia
Caniggia
23 июля в 02:08
Тренеришка в печали!
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
23 июля в 01:53
Игрок был прекрасный,он и тренер неплохой,только не везет ему,мечется из команды в команду,может ему начать с условного Енисея и довести до ума...но везде нюансы...пример Химок налицо
Смольчик
Смольчик
22 июля в 23:37
Физрук очередную команду опечалил.
minai
minai
22 июля в 23:30
Печально на Шалимова смотреть, из него тренер как из г...а пуля.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 23:23
Прописку в РПЛ уже сохранили, поэтому матч для вас был уже не принципиальным.
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