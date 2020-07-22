Шалимов — о матче с «Краснодаром»: «Печально было на всё это смотреть»

Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после поражения (0:4) от «Краснодара» в 30-м туре РПЛ.
Второй гол нас «прибил». Понятно, что мы опустили руки. Никто уже не верил, что мы сможем получить положительный результат. Печально было на всё это смотреть. Но вот такая вот у нас была концовка. Много психологических и физических сил мы отдали на решение нашей задачи — сохранение прописки в элите футбола. По делу «Краснодару» проиграли. После второго мяча всё закончилось.
ну и бог с ним,
лучше пусть он занимается борьбой
и боксом...
ну и бог с ним,
лучше пусть он занимается борьбой
и боксом...
Ни ты, ни те кто тебя пригласили не видят дальше своего носа
Ни ты, ни те кто тебя пригласили не видят дальше своего носа