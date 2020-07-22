Шалимов — о матче с «Краснодаром»: «Печально было на всё это смотреть»

Наставник «Ахмата» поделился впечатлениями после поражения (0:4) от «Краснодара» в 30-м туре РПЛ .

Второй гол нас «прибил». Понятно, что мы опустили руки. Никто уже не верил, что мы сможем получить положительный результат. Печально было на всё это смотреть. Но вот такая вот у нас была концовка. Много психологических и физических сил мы отдали на решение нашей задачи — сохранение прописки в элите футбола. По делу «Краснодару» проиграли. После второго мяча всё закончилось.