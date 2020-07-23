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Ещенко предложил фанатам «Спартака» направить деньги в фонд для медведей

23 июля 2020, 13:12

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на инициативу болельщиков клуба, начавших сбор средств для оплаты штрафа футболиста.

Всем привет! Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы для медведей. Пусть мишек будет больше!

Напомним, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России и обязал выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за демонстрацию футболки со словами «... вам А» и изображением медведя в деловом костюме.

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Урал Свердловская область
Урал Свердловская область
24 июля в 08:09
Ещенко кюб
kastites
kastites
23 июля в 18:35
Мозги лучше себе купит
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:30
не портите зверушек)))) помогите судьям)))))
Grabovsky
Grabovsky
23 июля в 16:37
В детский дом лучше бы отправили
Байкал-38
Байкал-38
23 июля в 15:54
Лучше отправить в фонд защиты свиней. Федун уже столько писем написал.....
RIR68
RIR68
23 июля в 15:15
тот случай, когда в футбол не играешь, а только блещешь скудоумием на лавке.
Footbolista
Footbolista ответ За адекватность (раскрыть)
23 июля в 14:51
Все просто...шоу дороже футбола, тем более когда и футбола то нет в силу разных причин...
За адекватность
За адекватность ответ Footbolista (раскрыть)
23 июля в 14:49
Приветствую! Очень точно подмечено. А вообще, складывается впечатление читая новости, что у нас футбол и его качество не на первом месте. Гораздо важнее и интереснее что Кокорин с Мамаевым напились и депутата стулом огрели, Гулиев физиономию иностранцу начистил, Фролов что-то не то во вью сказал, Дзюба что-то не то с Азмуном показал, Ещенко майку неправильную одел и.т.д.
Footbolista
Footbolista ответ Блоссия (раскрыть)
23 июля в 14:47
Footbolista
Footbolista ответ За адекватность (раскрыть)
23 июля в 14:41
Блоссия
Блоссия
23 июля в 14:37
Да, пора спасать природу!
Природа не терпит насилия, несправедливости!

Если кто-то узнает себя ( а из надписи на майке так этого и не поймешь!), то собственно говоря это проблема этих людей, которые живут по принципу " мама, он меня назвал.....".

Смех и сатира - грозное оружие!
Но любителям считать смешным имитации половых актов между особями одного пола, это вряд ли понять)))
Igrov
Igrov ответ vashinin (раскрыть)
23 июля в 14:31
Это святое дело!)
Их уже в сети полным полно, скоро и в реале!
За адекватность
За адекватность
23 июля в 14:30
Как то вспомнилось. Давненько новость была на сайте, болельщиков ДК в матче с ШД обвинили в расизме, ухали в адрес темнокожих игроков ШД. Так они сказали, что это была акция в поддержку редких видов сов, и их неправильно поняли. Уханьем они сов изображали, а не обезьян. Это из той же оперы. Неправильно поняли парня, он просто мишек любит. А оплатить штраф 50 000 он и сам в состоянии, семейный бюджет даже не ощутит. А вообще любят у нас футболисты отчебучить чего-нибудь этакое, ладно бы потом заднюю не давали и не пытались оправдаться. Ну и СМИ только дай повод. Да и КДК радость, все над златом чахнут.
Footbolista
Footbolista
23 июля в 14:27
"медведи" и бомжи негодуют...
vashinin
vashinin
23 июля в 14:23
Браво!
И таких маек будет больше!))
Columb
Columb
23 июля в 14:16
Фанаты спартакa ведь помогут.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
23 июля в 14:05
Этот сбитый лётчик ноунейм решил попиариться, а вышло что только опозорился.
Aчиститель
Aчиститель
23 июля в 14:01
Потому спартак и на 7-м месте.
BDA8181
BDA8181
23 июля в 13:54, ред.
Клоун. Если он думает что с острил, на самом деле он с Ослил.
Abverin
Abverin
23 июля в 13:54
Ещенко пора переходить в 14-й клуб, для этого лучше всего кони подходят.
For56tas
For56tas ответ cska vperiod (раскрыть)
23 июля в 13:52
Лучше Почте России, а то ее цска объедает,
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 13:46
Лучше на счёт газпрома они не побрезгают.
iri13
iri13
23 июля в 13:42
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    23 июля в 13:35
    Захотел пропиариться, а вышло что сделали дураком.
    Лысый-Шарлатан
    Лысый-Шарлатан
    23 июля в 13:30
    Ещенко рахит какой то)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 июля в 13:29
    Глуповато все это выглядит.
    Cir Braun
    Cir Braun
    23 июля в 13:19
    Наверное, жена предложила, с жиру беситься скучно стало.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    23 июля в 13:17
    Фанаты объявили сбор средств на оплату штрафа в 50 тыс. для футболиста, получающего 50 миллионов в год)

    Даже не удивлен, что это именно спартачи до такого додумались. Удивительно было бы, если бы не они)
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi
    23 июля в 13:16
    12 команд погнало Еща вон, в спартаке прижился.
    mihaluch
    mihaluch
    23 июля в 13:15
    Скоро медведей будет больше чем фанатов Спартака.
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