Ещенко предложил фанатам «Спартака» направить деньги в фонд для медведей

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на инициативу болельщиков клуба, начавших сбор средств для оплаты штрафа футболиста.
Всем привет! Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы для медведей. Пусть мишек будет больше!
Фанаты «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа Андрея Ещенко.— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
Наш защитник предлагает перечислить эти деньги на благотворительность.
Спасем природу вместе! 🐻 pic.twitter.com/3x9e8ARY8r
Напомним, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России и обязал выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за демонстрацию футболки со словами «... вам А» и изображением медведя в деловом костюме.
Природа не терпит насилия, несправедливости!
Если кто-то узнает себя ( а из надписи на майке так этого и не поймешь!), то собственно говоря это проблема этих людей, которые живут по принципу " мама, он меня назвал.....".
Смех и сатира - грозное оружие!
Но любителям считать смешным имитации половых актов между особями одного пола, это вряд ли понять)))
Природа не терпит насилия, несправедливости!
Если кто-то узнает себя ( а из надписи на майке так этого и не поймешь!), то собственно говоря это проблема этих людей, которые живут по принципу " мама, он меня назвал.....".
Смех и сатира - грозное оружие!
Но любителям считать смешным имитации половых актов между особями одного пола, это вряд ли понять)))
Их уже в сети полным полно, скоро и в реале!
Их уже в сети полным полно, скоро и в реале!
И таких маек будет больше!))
И таких маек будет больше!))
Валить на судей и Газпром удел терпилы
Но если ты сектант,к тому же борз
То вопли "беспредел" вам будут милы
Смеется вся страна над мясом пошлым
Хоть каждый раз купают СМИ в каскадах лести
Спартак велик ...в тысячелетьи прошлом..(C) ЛБЗ
Валить на судей и Газпром удел терпилы
Но если ты сектант,к тому же борз
То вопли "беспредел" вам будут милы
Смеется вся страна над мясом пошлым
Хоть каждый раз купают СМИ в каскадах лести
Спартак велик ...в тысячелетьи прошлом..(C) ЛБЗ
Даже не удивлен, что это именно спартачи до такого додумались. Удивительно было бы, если бы не они)
Даже не удивлен, что это именно спартачи до такого додумались. Удивительно было бы, если бы не они)