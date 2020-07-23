Ещенко предложил фанатам «Спартака» направить деньги в фонд для медведей

1595499131

23 июля 2020, 13:12

Защитник «Спартака» отреагировал на инициативу болельщиков клуба, начавших сбор средств для оплаты штрафа футболиста.

Всем привет! Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы для медведей. Пусть мишек будет больше!

Фанаты «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа Андрея Ещенко.



Наш защитник предлагает перечислить эти деньги на благотворительность.



Спасем природу вместе! 🐻 pic.twitter.com/3x9e8ARY8r — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020

Напомним, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России и обязал выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за демонстрацию футболки со словами «... вам А» и изображением медведя в деловом костюме.