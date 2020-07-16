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Блогер Савин собрал 10 млн рублей для семьи умершего игрока Самохвалова

16 июля 2020, 00:16

Блогер Евгений Савин (КраСава — Youtube) на своей странице в инстаграме сообщил об успешном сборе средств для семьи умершего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова

«Спасибо вам. За 1 день мы собрали 10 000 000 рублей, и Тема с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы – одна большая футбольная семья», – написал Савин.

Самохвалов играл за «Казанку» в ПФЛ. Футболист скончался на 23-м году жизни от сердечной недостаточности во время пробежки в Москве.

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дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
17 июля в 21:26
Так ведь я это и написал, но повторю - почему-то помогают только тем которые публично раскручены, и эффект на публику очевиден, и никто не помогает молча (собрал без хвастовства, купил кому-то квартиру, без журналистов без пиара) а все хотят ч об об этом узнали да ещё и лайк поставили в ютубе или подписались в инсте,
Хочется добавить касается обещанной ей зарплаты которая вдруг сократилась до 50 к, как говорят в прессе
-у вас в росии %80 населения работает за зарплату в два раза ниже, и живут себе нормально (условно нормально) и этим людям никто не помогает ведь у них нет возможности вызвать жалость общественности.
Luter Red
Luter Red
16 июля в 15:42, ред.
Вот му... Ам которые пишут про пиар и прочее дерм...о, вы сами за свою жизнь сделали хоть один поступок такого рода
Пиар не пиар, да пох.. Й если чесно, есть факт действия у людей появиться свое жилье после трагедии которая изменила их жизнь раз и навсегда. А если задаваться вопросом всеобщего благо, так подарвите свои пятве точки и сделайте что нибудь хорошее, каждый по своим маштабам для других...
Wolf77785
Wolf77785 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
16 июля в 15:01
Спасибо, тогда конечно, покупка имеет место быть!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
16 июля в 14:41
Сейчас любой хороший поступок от публичной личности считается пиаром ? Может просто человек не 16ь , как руководство Локо . А касаемо других семей , то всем не поможешь . Радует , что хотя бы единицам можем помочь в этом государстве .
Killofwrath
Killofwrath ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
16 июля в 13:25
Ну раз пообещали
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
16 июля в 13:09
Поступок достоен
Но.....
сколько других людей умирает и их семьи остаются без "отца" или "матери ".и всем по.....й
И только потому что Для Савина пиар очень важен ,( ведь дело громкое и публичное) - семя получила квартиру и может ещё останется деньжат, удачи маме и малышу!!!!!!
112910415
112910415
16 июля в 11:42
красиво и трогательно
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
16 июля в 10:09
Красава
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Killofwrath (раскрыть)
16 июля в 10:00
Они сами это пообещали жене.
Учитывая, что Самохвалов был игроком Казанки, не думаю, что там зп больше 150-200 в месяц была
Killofwrath
Killofwrath ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
16 июля в 09:44
ну брать жену с зарплатой футболиста, это конечно несерьезно, а вот вывлпатить по контракту уж и могли
stavr74
stavr74
16 июля в 09:34
БРАВО и СПАСИБО
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
16 июля в 09:15
Честно говоря и не верилось, что футболист, которому на угол головы прилетает мяч, вырастет таким большим человеком с сердцем невероятных размеров.
Просто Красава!
Ravshan878
Ravshan878
16 июля в 08:21
САВИН МОЛОДЕЦ.СНИМАЮ ШЛЯПУ. НИЗКИЙ ПОКЛОН.СПОСИБО РОДИТЕЛЯМ ЗА ТАКОГО СЫНА. 👏👏👏👏
Caniggia
Caniggia
16 июля в 08:13
Молоток Савин!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
16 июля в 08:03
Молодец Женя. Рад за семью Самохваловых
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июля в 07:31
Теперь надо на похороны Кикнадзе всем скинуться .
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Wolf77785 (раскрыть)
16 июля в 07:00
Там есть много НО.
Локо ещё в 2016 году выявили у него проблемы с сердцем, но не запретили играть.
У Самохвалова осталась жена-инвалид и маленький ребёнок в съемной квартире. Именно поэтому она попросила квартиру.
Локо обещали взять жену на работу в клуб с зп Самохвалова, но соскочили и взяли на зп 50000 в месяц.
Обещали выплатить оставшиеся по контракту деньги семье, но тоже этого не сделали
Kuvkil
Kuvkil
16 июля в 06:05
Кикнадзе не уйдет, пока не распродаст команду
Obdulio Varela
Obdulio Varela
16 июля в 05:46
Не то что кикнадза позорная
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 04:47
Позор ржд.
Wolf77785
Wolf77785
16 июля в 03:32
Это уже какой-то диагноз, если коммент ниже уходит, как троллинг..
Ice van Reed
Ice van Reed
16 июля в 02:17
За 1 день сделали, то что те кто обещали, остались пустомели, не смогли сделать за более длинный период времени
Ice van Reed
Ice van Reed
16 июля в 02:15
Цорна ушли и Кикнадзе уйдут,вопрос КОГДА?!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 01:55
Спасибо Саве, спасибо людям , откликнувшимся на эту беду. Пусть Кикнадзе будет стыдно. Хотя какой там стыд?!? Он же должен был сразу после такого случая подать в отставку, но он крепко вцепился в свое кресло.
Пока наши олигархи жируют и тратят народное добро на яхты , виллы, самолеты, простые смертные собирают деньги больным, детям, семьям погибших.....
Пусть не оскудеет рука дающего.
Всем здоровья.
juvenale
juvenale
16 июля в 01:23
красава!
Wolf77785
Wolf77785
16 июля в 00:52
    ZjzoRe
    ZjzoRe
    16 июля в 00:46
    ну и зачем нам такое государство, если в любой беде рассчитывать можно только на блогеров и огласку?
    2pja2g8fcxxu
    2pja2g8fcxxu
    16 июля в 00:46
    Нынешнее руководство Локо - Черти, а вернее один и главный чёрт
    Брулин
    Брулин
    16 июля в 00:30
    Киндзадзе должно быть стыдновато, мерзкий тип
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    16 июля в 00:26
    Уважение людям, откликнувшимся на чужую беду.
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