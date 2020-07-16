Блогер Савин собрал 10 млн рублей для семьи умершего игрока Самохвалова

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16 июля 2020, 00:16

Блогер (КраСава — Youtube) на своей странице в инстаграме сообщил об успешном сборе средств для семьи умершего защитника «Казанки» .

«Спасибо вам. За 1 день мы собрали 10 000 000 рублей, и Тема с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы – одна большая футбольная семья», – написал Савин.