Блогер Савин собрал 10 млн рублей для семьи умершего игрока Самохвалова

Блогер Евгений Савин (КраСава — Youtube) на своей странице в инстаграме сообщил об успешном сборе средств для семьи умершего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
«Спасибо вам. За 1 день мы собрали 10 000 000 рублей, и Тема с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы – одна большая футбольная семья», – написал Савин.
Самохвалов играл за «Казанку» в ПФЛ. Футболист скончался на 23-м году жизни от сердечной недостаточности во время пробежки в Москве.
Хочется добавить касается обещанной ей зарплаты которая вдруг сократилась до 50 к, как говорят в прессе
-у вас в росии %80 населения работает за зарплату в два раза ниже, и живут себе нормально (условно нормально) и этим людям никто не помогает ведь у них нет возможности вызвать жалость общественности.
Хочется добавить касается обещанной ей зарплаты которая вдруг сократилась до 50 к, как говорят в прессе
-у вас в росии %80 населения работает за зарплату в два раза ниже, и живут себе нормально (условно нормально) и этим людям никто не помогает ведь у них нет возможности вызвать жалость общественности.
Пиар не пиар, да пох.. Й если чесно, есть факт действия у людей появиться свое жилье после трагедии которая изменила их жизнь раз и навсегда. А если задаваться вопросом всеобщего благо, так подарвите свои пятве точки и сделайте что нибудь хорошее, каждый по своим маштабам для других...
Пиар не пиар, да пох.. Й если чесно, есть факт действия у людей появиться свое жилье после трагедии которая изменила их жизнь раз и навсегда. А если задаваться вопросом всеобщего благо, так подарвите свои пятве точки и сделайте что нибудь хорошее, каждый по своим маштабам для других...
Но.....
сколько других людей умирает и их семьи остаются без "отца" или "матери ".и всем по.....й
И только потому что Для Савина пиар очень важен ,( ведь дело громкое и публичное) - семя получила квартиру и может ещё останется деньжат, удачи маме и малышу!!!!!!
Но.....
сколько других людей умирает и их семьи остаются без "отца" или "матери ".и всем по.....й
И только потому что Для Савина пиар очень важен ,( ведь дело громкое и публичное) - семя получила квартиру и может ещё останется деньжат, удачи маме и малышу!!!!!!
Учитывая, что Самохвалов был игроком Казанки, не думаю, что там зп больше 150-200 в месяц была
Учитывая, что Самохвалов был игроком Казанки, не думаю, что там зп больше 150-200 в месяц была
Просто Красава!
Просто Красава!
Локо ещё в 2016 году выявили у него проблемы с сердцем, но не запретили играть.
У Самохвалова осталась жена-инвалид и маленький ребёнок в съемной квартире. Именно поэтому она попросила квартиру.
Локо обещали взять жену на работу в клуб с зп Самохвалова, но соскочили и взяли на зп 50000 в месяц.
Обещали выплатить оставшиеся по контракту деньги семье, но тоже этого не сделали
Локо ещё в 2016 году выявили у него проблемы с сердцем, но не запретили играть.
У Самохвалова осталась жена-инвалид и маленький ребёнок в съемной квартире. Именно поэтому она попросила квартиру.
Локо обещали взять жену на работу в клуб с зп Самохвалова, но соскочили и взяли на зп 50000 в месяц.
Обещали выплатить оставшиеся по контракту деньги семье, но тоже этого не сделали
Пока наши олигархи жируют и тратят народное добро на яхты , виллы, самолеты, простые смертные собирают деньги больным, детям, семьям погибших.....
Пусть не оскудеет рука дающего.
Всем здоровья.
Пока наши олигархи жируют и тратят народное добро на яхты , виллы, самолеты, простые смертные собирают деньги больным, детям, семьям погибших.....
Пусть не оскудеет рука дающего.
Всем здоровья.