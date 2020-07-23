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Кашшаи — о письме «Спартака»: «Футбол — вещь эмоциональная»

23 июля 2020, 19:32

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отреагировал на то, что совет директоров «Спартака» обратился к нему с открытым письмом.

Я не хочу в медиа комментировать подобного рода письма. Конечно, мы отправим «Спартаку» наш официальный ответ. В матчах возникает много спорных эпизодов. Возможно, на поле судьи совершают ошибки в пользу и против «Спартака». Но VAR используется для того, чтобы привнести честность и справедливость в игру. Таким образом, если есть офсайд, и мы его видим, то VAR должен вмешаться и определить этот офсайд. В матчах других команд тоже вмешивается VAR.

Для меня нет никакой проблемы, что клуб написал такое письмо, футбол — вещь эмоциональная. Но моя задача состоит в том, что я должен улучшить качество судейства в России. Мы не можем все изменить за несколько недель.

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Заброда
Заброда
24 июля в 00:44
У спартака разве есть футбол?
oFANATo
oFANATo
23 июля в 22:16, ред.
Какой же Кашшаи откажется от газпромовских бабок.
Блоссия
Блоссия
23 июля в 21:57
«Почему ВАР не вмешался в эту ситуацию? ВАР вмешивается в явных очевидных случаях».

«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». (С)

Это же рыдать можно, слушая этого румына на нашу голову)))

Чемодан, вокзал и пусть захватит свой табор, который притащил с собой.
Zak11
Zak11
23 июля в 21:42
В принципе ничего удивительного. Ожидал от Кашшаи такое заявление.
cska1948
cska1948
23 июля в 21:28
Посмотрел я программу с его участием, где он объяснял спорные моменты. Но не все его объяснения звучали убедительно.
cska1948
cska1948 ответ LOpp (раскрыть)
23 июля в 21:26
Вы видели сумасшедшего, который от кормушки в 1,2 миллиона евро отказался? Вот и я не видел!
112910415
112910415
23 июля в 21:13
отреагировал, но ничего не сказал
makkie
makkie
23 июля в 21:13
Пора цыгану билет в один конец брать - пусть дует в свою Венгрию и там вешает лапшу на уши.
For56tas
For56tas
23 июля в 20:46
Как только судьи стали честно судить, начались нытье и жалобы. Так даже дети не делают.
Пердив зовет
Пердив зовет
23 июля в 20:13
    Литейный 4
    Литейный 4
    23 июля в 19:57
    Как только ввели Вар и стали честно судить, так Спартак сразу и повалился. Не долетел немного до Пердива. гыгыгы
    LOpp
    LOpp
    23 июля в 19:51
    Я так понимаю это пёс уходить не собирается?
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    23 июля в 19:49
    Вот нытики. )))))))))))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    23 июля в 19:48
    Спартачи любители писать спросите у шалимова.
    МиХаХа
    МиХаХа
    23 июля в 19:44
    Письмо подействовало. Сразу два пенальти левеньких в пользу Спартака назначили и одно чистейшее в их ворота не заметили.
    beefs
    beefs
    23 июля в 19:44
    но с Вашим приходом судейство, мягко говоря, нисколько не улучшилось...
    Смольчик
    Смольчик
    23 июля в 19:40
    Если каждое письмо от тарасовских читать, когда делом заниматься.
    VAN ARM
    VAN ARM
    23 июля в 19:35
    а тебе то откуда знать)))))
    STVA 1
    STVA 1
    23 июля в 19:35
    Зато тебе всё пох)
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