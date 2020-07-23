Кашшаи — о письме «Спартака»: «Футбол — вещь эмоциональная»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отреагировал на то, что совет директоров «Спартака» обратился к нему с открытым письмом.

Я не хочу в медиа комментировать подобного рода письма. Конечно, мы отправим «Спартаку» наш официальный ответ. В матчах возникает много спорных эпизодов. Возможно, на поле судьи совершают ошибки в пользу и против «Спартака». Но VAR используется для того, чтобы привнести честность и справедливость в игру. Таким образом, если есть офсайд, и мы его видим, то VAR должен вмешаться и определить этот офсайд. В матчах других команд тоже вмешивается VAR .

Для меня нет никакой проблемы, что клуб написал такое письмо, футбол — вещь эмоциональная. Но моя задача состоит в том, что я должен улучшить качество судейства в России. Мы не можем все изменить за несколько недель.