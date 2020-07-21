Арбитр Федотов: «Кашшаи выставил всех клоунами, его слова — сплошная вода»

Арбитр Игорь Федотов раскритиковал руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи за разборы спорных эпизодов в последних матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России.
На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти», но на вопрос «Почему?» просто ответить «Потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи – он просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас – ниже плинтуса.
Ранее «Соккер.ру» посвятил обзорную статью работе Кашшаи на посту главы департамента судейства.
на святое покусился !
на святое покусился !
Из тура в тур выполняет заказы хозяина и даже не морщится. Наверное сейчас самый богатый человек в судейском корпусе.
Из тура в тур выполняет заказы хозяина и даже не морщится. Наверное сейчас самый богатый человек в судейском корпусе.
Всё как обычно....
После каждого 9-го места Спартака - нужно всё в Лиге менять, и срочно всех отправлять в отставку...)))
Они вылетают из Кубка - виноват Газпром....
Они летят 2 раза Тамбову - виноват Газпром.....
Приглашают Кононова - виноват Газпром....
Зовут Цорна-Шюррле - виноват Газпром...
Тратят в пыль 50 млн на Рошу-Тиля-Краля - виноват Газпром...
Соболев забивает 2 мяча в последних 16-ти матчах - виноват Газпром...
Со вторым бюджетом на 9-м месте - виноват Газпром...
......из-за того что к себе претензий - ноль....а виновник провального сезона - определён на 100% - тему можно закрывать....
Всех выгонвть из РФС,РПЛ,Судейского корпуса - до тех пор...пока Федун не построит сильную команду...)))
Всё как обычно....
После каждого 9-го места Спартака - нужно всё в Лиге менять, и срочно всех отправлять в отставку...)))
Они вылетают из Кубка - виноват Газпром....
Они летят 2 раза Тамбову - виноват Газпром.....
Приглашают Кононова - виноват Газпром....
Зовут Цорна-Шюррле - виноват Газпром...
Тратят в пыль 50 млн на Рошу-Тиля-Краля - виноват Газпром...
Соболев забивает 2 мяча в последних 16-ти матчах - виноват Газпром...
Со вторым бюджетом на 9-м месте - виноват Газпром...
......из-за того что к себе претензий - ноль....а виновник провального сезона - определён на 100% - тему можно закрывать....
Всех выгонвть из РФС,РПЛ,Судейского корпуса - до тех пор...пока Федун не построит сильную команду...)))