Арбитр Федотов: «Кашшаи выставил всех клоунами, его слова — сплошная вода»

Арбитр Игорь Федотов раскритиковал руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи за разборы спорных эпизодов в последних матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти», но на вопрос «Почему?» просто ответить «Потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи – он просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас – ниже плинтуса.