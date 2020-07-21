ГлавнаяНовости

Арбитр Федотов: «Кашшаи выставил всех клоунами, его слова — сплошная вода»

21 июля 2020, 23:28

Арбитр Игорь Федотов раскритиковал руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи за разборы спорных эпизодов в последних матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти», но на вопрос «Почему?» просто ответить «Потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи – он просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас – ниже плинтуса.

Ранее «Соккер.ру» посвятил обзорную статью работе Кашшаи на посту главы департамента судейства.

Все новости
Арбитр ФИФА Семенов: «Россия — великое государство, нам VAR противопоказан»
Сегодня, 00:14 Комментарии17
Арбитр Федотов: «В финале Кубка надо было удалять Ракицкого»
Вчера, 19:17 Комментарии62
Федотов — о пенальти в ворота «Химок»: «Это симуляция. Москалёв ошибся»
25 июля Комментарии74
Слуцкий раскритиковал судейство после возобновления чемпионата
25 июля Комментарии19
ОфициальноРФС назначил арбитров на финал Кубка России
24 июля Комментарии21
Кашшаи: «Давайте поймем, почему Жирков начал падать»
23 июля Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:58
да это же прямо цветная революция !
на святое покусился !
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
22 июля в 21:13
30л мозгом в лужу (с) аххаха )) хорошо сказал однако
pomor 445
pomor 445 ответ makkie (раскрыть)
22 июля в 16:01, ред.
Предыдущий Гинера не устраивал.Советовал ему повеситься. Он этого протолкнул. Теперь и этот не угоден. И так будет с любым. Судью на мыло - главный лозунг болельщика.
Хиромант
Хиромант
22 июля в 15:41
Сразу видно, кто большие бабки потерял на тотализаторе, поставив на Спартак! То-то такой кипеж подняли....
Адил Алиев
Адил Алиев
22 июля в 15:30
А какой может быть авторитет человеека который продался?
pomor 445
pomor 445
22 июля в 12:38, ред.
Хам, завистник, неудачник..
galem72
galem72
22 июля в 12:21
Да что он себе позволяет? Что за вольнодумие? Сейчас он на ручного мадьяра голос поднял, завтра на дюкова, прядкина и миллера огрызнётся, а потом и до плеши дойдёт. Чистой воды разжигание! Срочно отправить за ним корпус карманной росгвардии!
Aliks
Aliks
22 июля в 11:56
Худший чемп за всё время! Нам навязывают любовь к голубым!
Pashok00786
Pashok00786
22 июля в 11:21
makkie
makkie
22 июля в 10:55
Цыган очень даже исполнительный и ручной.
Из тура в тур выполняет заказы хозяина и даже не морщится. Наверное сейчас самый богатый человек в судейском корпусе.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Сп62 (раскрыть)
22 июля в 10:03
Судейство стало не ниже а ровнее,если раньше Московским клубам было легче побеждать потому что им делали больше поблажек чем другим,то теперь каждый Московский клуб по уровню отношения равен Тамбову и Крыльям...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ BDA8181 (раскрыть)
22 июля в 10:02
Кремль у нас один ,в Москве ,остальные -это памятники старины ! И не надо прикидоваться ,что не поняли ! ))
Сп62
Сп62 ответ yrasikos22 (раскрыть)
22 июля в 09:57
А при чём здесь Москва или другой город? Ведь ежу видно, что судейство стало ниже плинтуса и необходимо что-то предпринимать. Думаю, что ценителей футбола всех городов не устраивает нынешнее положение в арбитраже.
Сп62
Сп62
22 июля в 09:48
Вопрос модератору. Я так и не понял, по какой причине был заблокирован. Не литературные выражения не использовал. Оскорбления тоже.
yrasikos22
yrasikos22 ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 09:43, ред.
А спортивный принцип разве был до их прихода ? это значит если делаються ошибки в пользу Москвы это хорошо,как раньше, а если в другую сторону то это плохо,и тех кто не помогает надо убирать,и ставить тех кто уже поможет...
denmig
denmig
22 июля в 09:41
"30л мозгом в лужу!!!" Ха-ха-ха - а Федотов поднаторел на своем канале!
Pashok00786
Pashok00786 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
22 июля в 09:26
Был я в Питере весь год холодно дожди и чвянь ток летом норм ...я вообще из Крыма..только причем тут это...и позорное судейство РПЛ?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Sergoural (раскрыть)
22 июля в 09:26
А что Вам не нравиться? То что в *пу Спартак? По 5ре не впервой)
Sergoural
Sergoural ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 июля в 09:15
Хорошая позиция. Разбирают ответ Кашаи на эпизоды, а как всегда приплили Спартак. У ВАс уважаемый красно-белый фон перед глазами. Пора снять ширмы и присмотреться к реалиям< сколько судьи в этом сезоне при Кашаи накосячили. А у Вас как всегда Спартак.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Pashok00786 (раскрыть)
22 июля в 09:01, ред.
Еще раз повторюсь, год назад был в Краснодаре, но кроме высоток строищихся в степи я ничего не увидел. С Аэропрота ехал до Керчи. Такая жжуть, почти что апокалипсис. Ты в Питере не был.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Pashok00786 (раскрыть)
22 июля в 08:42
Цирк у Федуна на базе каждый день. Вам-то что мешало в ЛЧ попасть?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 июля в 08:40
Федун уже ничего не построит. Не умеют нефтянЫе с людьми работать. Даже 25% когда-то орал "браво Цорн!" , "браво Стамеска!" И что в итоге? В Пердив бы не вылететь.с таким штакетником... На даче я собственноручно весь забор перекрасил) Ушло около 800 штакетников + направляющие брусья. Работать надо лучше руками, чем головой. В итоге Спартак на 9ом месте, ну и пусть с ним)
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
22 июля в 08:35
Катюша безусловно.)
Ravshan878
Ravshan878
22 июля в 08:32
Да зачем он нужен.) Он пришёл за деньгами. Догадываетесь кто приглашает таких козлов,конечно 🔥🔥🔥.Вот и на них будет работать как Шариков.))
Pashok00786
Pashok00786
22 июля в 08:26
Pashok00786
Pashok00786 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 июля в 08:25
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    22 июля в 08:02
    в целом твой вывод правильный, надо все срочно менять. ты же понимаешь, что Газпром на все в стране имеет влияние, и утверждать, что "он" не при чем одинаково глупо как и что "он" во всем виноват. Газпрому нужно выстраивать правильную политику в футболе (аналоги по остальным видам спорта не проходят), цены для населения на газ и строительство Северного потока-2 не обсуждается ))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    22 июля в 07:45, ред.
    Короче....по прочитанным комментам - вывод один...
    Всё как обычно....

    После каждого 9-го места Спартака - нужно всё в Лиге менять, и срочно всех отправлять в отставку...)))

    Они вылетают из Кубка - виноват Газпром....
    Они летят 2 раза Тамбову - виноват Газпром.....
    Приглашают Кононова - виноват Газпром....
    Зовут Цорна-Шюррле - виноват Газпром...
    Тратят в пыль 50 млн на Рошу-Тиля-Краля - виноват Газпром...
    Соболев забивает 2 мяча в последних 16-ти матчах - виноват Газпром...
    Со вторым бюджетом на 9-м месте - виноват Газпром...

    ......из-за того что к себе претензий - ноль....а виновник провального сезона - определён на 100% - тему можно закрывать....

    Всех выгонвть из РФС,РПЛ,Судейского корпуса - до тех пор...пока Федун не построит сильную команду...)))
    mat73
    mat73
    22 июля в 07:24
    Газпрём рулит!
    ZaZizu
    ZaZizu
    22 июля в 06:35
    Ну не знаю....кашам в первую очередь себя клоуном выставил
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100