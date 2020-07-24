КДК РФС присудил «Сочи» техническое поражение в матче против «Крыльев»

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24 июля 2020, 18:01

В четверг, 23 июля, и пятницу, 24 июля, состоялись заседания КДК РФС , на которых были приняты следующие решения:

«Крылья Советов» — «Сочи»

В соответствии с частью 1 статьи 86 Дисциплинарного регламента РФС за неявку на матч — присудить поражение ФК «Сочи» г. Сочи в матче 30 тура Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 гг. между командами «Крылья Советов» — «Сочи» со счетом 0:3, присудить победу ФК «Крылья Советов» г. Самара в указанном матче со счетом 3:0. В соответствии с частью 5 статьи 15, с частью 3 статьи 16, с частью 5 статьи 17 Дисциплинарного регламента РФС реализация дисквалификаций у футболистов ФК «Сочи» г. Сочи в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов ФК «Крылья Советов» г. Самара в указанном матче реализованы в связи с решением КДК РФС о техническом поражении другой команды ( ФК «Крылья Советов» г. Самара не несет ответственности за факты, которые привели к вынесению указанного решения).

«Рубин» — «Спартак-Москва»

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать главного тренера ФК «Рубин» г. Казань Слуцкого Л.В. на 200 000 (Двести тысяч) рублей. В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.6.6 Регламента) — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 300 000 (Триста тысяч) рублей. В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать футболиста ФК «Спартак-Москва» г. Москва Ещенко А. на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

«Краснодар» — «Ахмат»

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать футболистов ФК «Ахмат» г. Грозный Понсе Н., Роши О. и футболиста ФК «Краснодар» г. Краснодар Сулейманова Ш. на 100 000 (Сто тысяч) рублей каждого.

ЦСКА — «Тамбов»

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

«Динамо» Москва - «Оренбург»

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.6.6 Регламента) — оштрафовать ФК «Динамо-Москва» г. Москва на 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.