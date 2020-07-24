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Глава КДК РФС: «„Зенит“ согласовал другой баннер, сам клуб не ожидал этого»

24 июля 2020, 18:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание «Зенита» за оскорбительный баннер фанатов про владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зенит» всё признал и не стал ничего оспаривать. Что касается самого баннера, «Зенит» сказал, что он изготавливался на стадионе. Сам клуб не ожидал этого, они согласовывали другой баннер с РФС и полицией.

Надо отдать должное клубу, они провели своё служебное расследование. Приняли меры к наказанию виновных лиц, дело было передано по административному наказанию в суд. Письмо мы от них получили, также запросили от них решение суда. Помимо штрафа мы условно закрыли сектора нижнего яруса трибуны на один домашний матч кубка условно, с испытательным сроком в два года.

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ denmig (раскрыть)
25 июля в 05:42
Мы все банеры и перфоменсы делаем сами за свои деньги, на своей территории и клуб нам ничем не помогает и место не предоставляет..
(так инфа)
морозз
морозз
24 июля в 22:18
Не виноватая я, он сам пришёл!
makkie
makkie
24 июля в 21:31
Ну клоуны!
Отмазки на уровне детского сада.
Такое ощущение, что им с Кашшаи один человек их пишет - да хоть тот же Медведев 🙈
морозз
морозз
24 июля в 21:30
Народному Газпрому 500 тысяч, что раз сморкнуться на асфальт...типа растереть и газовать дальше!
denmig
denmig ответ ABir (раскрыть)
24 июля в 21:02
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Союзник противников
Союзник противников
24 июля в 20:15
Даже КДК крышует "Зенит"...Прэлэстно!
Legend 6
Legend 6
24 июля в 20:09
Что значит условно закрыли?
LOpp
LOpp
24 июля в 20:07
Техническое поражение в этом матче будет справедливое наказание для Зенита
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 20:04
Щас наказание отменят и выделят премию зениту.
andrefino13
andrefino13
24 июля в 20:00, ред.
Бардак.
denmig
denmig
24 июля в 19:57, ред.
"«Зенит» сказал, что он изготавливался на стадионе. Сам клуб не ожидал этого!!!" - то есть дома у тебя поклеили обои, содержания которых Ты не знал!
Ну прикольно, питер! Вы молодцы! Отмаз на пять раз!
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
24 июля в 19:22
Красиво изобразили Федуна. )))
Lukajs
Lukajs
24 июля в 19:18
Баннер соответствует действительности.
Abverin
Abverin
24 июля в 19:13
Народ выбрал свой баннер.
Смольчик
Смольчик ответ ABir (раскрыть)
24 июля в 19:11
    Zenit_84
    Zenit_84
    24 июля в 19:08
    Как же так?
    RIR68
    RIR68 ответ ABir (раскрыть)
    24 июля в 19:05
      ABir
      ABir
      24 июля в 19:00
      А что говорить о болельщиках, если лучшие бомбардиры , капитан сборной России на камеру снимают детородный процесс, а президент клуба их оправдывает
      VAN ARM
      VAN ARM
      24 июля в 18:51
      на них штраф перекинули?))))))))сомневаюсь)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      24 июля в 18:49
      Всякое бывает в жизни...
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