Глава КДК РФС: «„Зенит“ согласовал другой баннер, сам клуб не ожидал этого»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание «Зенита» за оскорбительный баннер фанатов про владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Зенит» всё признал и не стал ничего оспаривать. Что касается самого баннера, «Зенит» сказал, что он изготавливался на стадионе. Сам клуб не ожидал этого, они согласовывали другой баннер с РФС и полицией.
Надо отдать должное клубу, они провели своё служебное расследование. Приняли меры к наказанию виновных лиц, дело было передано по административному наказанию в суд. Письмо мы от них получили, также запросили от них решение суда. Помимо штрафа мы условно закрыли сектора нижнего яруса трибуны на один домашний матч кубка условно, с испытательным сроком в два года.
(так инфа)
(так инфа)
Отмазки на уровне детского сада.
Такое ощущение, что им с Кашшаи один человек их пишет - да хоть тот же Медведев 🙈
Отмазки на уровне детского сада.
Такое ощущение, что им с Кашшаи один человек их пишет - да хоть тот же Медведев 🙈
Надумаешь напиши! - у Нас главное - обязательность раз в неделю , ну и обсуждения Наших игр , хоть каждую секунду!
Надумаешь напиши! - у Нас главное - обязательность раз в неделю , ну и обсуждения Наших игр , хоть каждую секунду!
Ну прикольно, питер! Вы молодцы! Отмаз на пять раз!
Ну прикольно, питер! Вы молодцы! Отмаз на пять раз!
интересно узнать решение суда.
интересно узнать решение суда.