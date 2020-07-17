РФС: «Медведев признал, что хотел пошутить, но шутка оказалась неудачной»

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17 июля 2020, 17:06

Пресс-служба РФС рассказала о штрафе генерального директора «Зенита» Александра Медведева за высказывание о «Спартаке».

Напомним, что комментируя вирусное видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитируют половой акт, Медведев заявил: «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче». Красно-белые после этого написали письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.