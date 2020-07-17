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РФС: «Медведев признал, что хотел пошутить, но шутка оказалась неудачной»

17 июля 2020, 17:06

Пресс-служба РФС рассказала о штрафе генерального директора «Зенита» Александра Медведева за высказывание о «Спартаке».

Напомним, что комментируя вирусное видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитируют половой акт, Медведев заявил: «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче». Красно-белые после этого написали письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев получил замечание и был оштрафован на 200 000 рублей.  Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер в отношении к кому-либо. Поэтому расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания. Мы не стали принимать более жесткие санкции, учитывая факт извинений Медведева, которые он принес на заседании. Александр признал, что хотел пошутить, но шутка оказалась неудачной. Он раскаивается в этом поступке и не будет в дальнейшем позволять себе такое поведение. 

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bacek15
bacek15
17 июля в 20:53
Вот это руководитель. Ну что делать, мозгов то нет.
морозз
морозз
17 июля в 19:53
выпороть розгами, в старину ум вбивался именно такими животворящими методами!
oFANATo
oFANATo
17 июля в 19:36
Слово не воробей вылетит не поймаешь.

Вроде Медведев не маленький должен уже знать.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
17 июля в 19:01
Шутка шуткой, а ведь правду сказал
Василий 50
Василий 50
17 июля в 18:59
Думать всегда нужно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 18:28
Очень важно уметь признавать свои ошибки...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 18:24
Я пошутила....
Adonius
Adonius
17 июля в 17:57
Нормальная шутка, жизненная.
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