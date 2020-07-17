РФС: «Медведев признал, что хотел пошутить, но шутка оказалась неудачной»

Пресс-служба РФС рассказала о штрафе генерального директора «Зенита» Александра Медведева за высказывание о «Спартаке».
Напомним, что комментируя вирусное видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитируют половой акт, Медведев заявил: «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче». Красно-белые после этого написали письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев получил замечание и был оштрафован на 200 000 рублей. Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер в отношении к кому-либо. Поэтому расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания. Мы не стали принимать более жесткие санкции, учитывая факт извинений Медведева, которые он принес на заседании. Александр признал, что хотел пошутить, но шутка оказалась неудачной. Он раскаивается в этом поступке и не будет в дальнейшем позволять себе такое поведение.
Вроде Медведев не маленький должен уже знать.
Вроде Медведев не маленький должен уже знать.