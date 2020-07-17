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РФС порекомендовал Карпину тщательнее выбирать выражения

17 июля 2020, 17:51

Пресс-служба РФС рассказала о штрафе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который после ничьей в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал нынешний розыгрыш чемпионата.

Принято решение оштрафовать Валерия Карпина на 100 000 рублей, учитывая некорректное высказывание в СМИ, затрагивающее репутацию Российской Премьер-лиги. Также ему вынесено замечание, впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле. Те выражения, которые привел Карпин (цитирование Бышовца), можно отнести к упреку в адрес РПЛ.  

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bacek15
bacek15
17 июля в 21:35
Раз начал говорить, говори четко, понятно, без всяких полунамёков. А не можешь, так молчи молча. А так получается деньги на ветер. ))
ZaZizu
ZaZizu
17 июля в 20:44
Валера, по отношк рфс не нужно ничего подбирать,называй и дальше вещи своими именами!
RIR68
RIR68
17 июля в 20:37
подарите Валере трёхтомный разговорник РФС)))
311
311
17 июля в 20:05
Никакого двоякого смысла, вывалил всё как на духу! В ответ Валеру вежливо попросили следить за базаром!)
ballak144
ballak144
17 июля в 19:58
это ужас)) и правда рыба с головы, лишнего слова теперь не скажи
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 19:57
Вот и договорились.
cska vperiod
cska vperiod
17 июля в 19:44
РВС Карпину не указ.
vovinho11
vovinho11
17 июля в 19:38
На правду не обижаются
mihaluch
mihaluch
17 июля в 19:20
Пусть берёт пример с Евсеева всё чётко и ясно послал и никаких разговоров.
ekliziast
ekliziast ответ Дикий мужчина (раскрыть)
17 июля в 18:41
Валере тоже надо показать , только не фак , а фаллос.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
17 июля в 18:22
Т.е РФСу в лице Созина можно обвинить Ростов в преступлениях против государства, а Валере даже рот открыть нельзя ? 62ократия, чо
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 18:15
РФС несколько разочарована вялой реакцией Карпина на происходящее и рассчитывают что в ближайшем будущем он исправится и наговорит хотя бы на пол-лимона.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
17 июля в 17:56
Волера очень некрасиво себя ведёт, гыгы. А его супруга фак показывает.
Cir Braun
Cir Braun
17 июля в 17:52
правильно посоветовали, ибо хам.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
17 июля в 17:52
Пусть идут всем комитетом в .......
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