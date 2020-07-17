РФС порекомендовал Карпину тщательнее выбирать выражения

Пресс-служба РФС рассказала о штрафе главного тренера «Ростова» , который после ничьей в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал нынешний розыгрыш чемпионата.

Принято решение оштрафовать Валерия Карпина на 100 000 рублей, учитывая некорректное высказывание в СМИ , затрагивающее репутацию Российской Премьер-лиги. Также ему вынесено замечание, впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле. Те выражения, которые привел Карпин (цитирование Бышовца), можно отнести к упреку в адрес РПЛ .