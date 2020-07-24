РФС отложил определение лучшего игрока РПЛ сезона-2019/20

Член исполкома РФС Михаил Гершкович сообщил, что организация отложила вопрос об объявлении лауреатов наград по итогам сезона-2019/20 РПЛ .

Пока этот вопрос немного отложили, он требует определенной доработки, не нашлось общего понимания по некоторым вопросам, поэтому взяли паузу по определению лучшего игрока. Думаю, решение будет в ближайшее время. Сегодня ли? Не могу сказать.