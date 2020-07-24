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РФС отложил определение лучшего игрока РПЛ сезона-2019/20

24 июля 2020, 15:59

Член исполкома РФС Михаил Гершкович сообщил, что организация отложила вопрос об объявлении лауреатов наград по итогам сезона-2019/20 РПЛ.

Пока этот вопрос немного отложили, он требует определенной доработки, не нашлось общего понимания по некоторым вопросам, поэтому взяли паузу по определению лучшего игрока. Думаю, решение будет в ближайшее время. Сегодня ли? Не могу сказать.

Ранее РПЛ назвала на приз лучшему игроку в июле.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
25 июля в 18:20
Кукаян??? Он больше всех очков заработал..
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
25 июля в 10:27
Азмун !!!
Арбалет
Арбалет
24 июля в 18:08
Из спартака и цска выбрать просто смешно, даже медали чемпионата не завоевали, либо Миранчук, либо Дзюба или Азмун.
Legend 6
Legend 6
24 июля в 17:54
😂клоуны, из одного человека выбрать не могут.
Или им верхушка и других кандидатов разрешила просмотреть?
Смольчик
Смольчик
24 июля в 17:49
Кроме Дзюбы некого и выбирать.
cska1948
cska1948
24 июля в 17:09
Видимо без Федуна не решились, чтобы в очередной раз его не обидеть.
Bikcon
Bikcon
24 июля в 16:59
Крале можно дать приз зрительских симпатий.
Aris
Aris
24 июля в 16:56
Лучший игрок - Дюков, на втором месте - Прядкин! И судьи, конечно.
Romkurch
Romkurch
24 июля в 16:53
Выбрать лучшего из трех первых команд, будет справедливо.
Abverin
Abverin
24 июля в 16:51
Пусть болельщики определят голосованием, команде с 7-го места тогда ловить нечего будет.
alexamit
alexamit
24 июля в 16:32
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 июля в 16:03
    Ну это ненадолго.
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