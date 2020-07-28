Пасторе попал в сферу интересов «Зенита»

1595920892

сегодня, 10:21

Источник сообщает, что сразу несколько футболистов «Ромы» могут покинуть команду в летнее трансферное окно.

Римская команда планирует расстаться c защитником Жуаном, а также с хавбеками и . Также «Рома» имеет предложение от «Наполи» по трансферу нападающего .