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Пасторе попал в сферу интересов «Зенита»

сегодня, 10:21

Источник сообщает, что сразу несколько футболистов «Ромы» могут покинуть команду в летнее трансферное окно.

Римская команда планирует расстаться c защитником Жуаном, а также с хавбеками Диего Перотти и Хавьером Пасторе. Также «Рома» имеет предложение от «Наполи» по трансферу нападающего Дженгиза Юндера.

Интерес к 31-летнему Пасторе проявляет «Зенит». Петербургскому клубу предстоит побороться за аргентинца с клубами из Саудовской Аравии и МЛС.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:50
зенит престарелых по дешевке собирает по всей Европе, ну чтобы Жиркову было с кем в домино играть.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 18:28
Перечислите тех двух игроков которые не входят в сферу интересов бомжей. Это будет намного короче.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:13
бред
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:40
Зенит борется с С. Аравией, ОАЭ, Китаем, МЛС за весь предпенсионный шлак!
SonicStar
SonicStar ответ DEIVID (раскрыть)
сегодня в 16:21
Тут я с тобой согласен. С его травматичностью только и выходит эпизодически
DEIVID
DEIVID ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 16:18
Я всё это прекрасно знаю. Но это уже прошлое. Да он может еще эпизодический что-то такое демонстрировать, но вот именно, что только эпизодический.
SonicStar
SonicStar ответ DEIVID (раскрыть)
сегодня в 16:05
У Пасторе отличная техника, хорошо видит поле. Забивать пяткой для него так же легко, как забить пенальти )
Верг
Верг
сегодня в 14:22
Пасторе 6 лет как очень сбитый летчик если не 7
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 14:13
Ещё раз цену на газ поднимут, победят,и арабов,и америкосов.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 13:42
да че вы ерундой занимаетесь ???? Верните Халка!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:50
Из Ромы только Мхитаряна взять можно(нужно)
матос
матос
сегодня в 12:36
пенсионер с хорошей личкой , самое оно для питерских)
4RT
4RT
сегодня в 12:18
Ещё один кандидат на "счастье"))))
Брулин
Брулин
сегодня в 12:07
Великолепный был игрок... но это в прошлом... посмеюсь, если его подпишут...ленивый гений...
post-navigator
post-navigator
сегодня в 11:51
    DEIVID
    DEIVID ответ Abverin (раскрыть)
    сегодня в 11:28
    Зарплату ему только Зенит может платить.
    blitz
    blitz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 11:17
    Не будет проходить по лимиту отправят в фарм клуб Сочи.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 11:15
      Abverin
      Abverin
      сегодня в 11:13
      Этот товар только для команд ниже шестого места.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 10:57
      Хватит уже сватать в Зенит каждого второго. 8 легов в новом сезоне, все места уже забиты, даже лишние есть. Так что если только очередь занять, через год-другой рассмотрим. Если по возрасту и мастерству потянут...
      pomor 445
      pomor 445
      сегодня в 10:55
      Идея подращивания молодых игроков в РПЛ не работает. Тут не только купленные, но и свои не развиваются, за редким исключением, а деградируют. Среда настолько малоконкурентная, что особых усилий и не требуется. Постоянно наблюдаем, как скисают, подающие надежды таланты.
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик
      сегодня в 10:48
      На год два брать? Нет смысла.
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 10:47
      Брехня. Гыгыгы
      DEIVID
      DEIVID ответ SonicStar (раскрыть)
      сегодня в 10:46, ред.
      Ну, так Пато и Керлон тоже были бы звездами если не травмы. А Балотелли если бы не характер.
      Из того что видел в этом сезоне, ничего не могу отметить.
      Bikcon
      Bikcon
      сегодня в 10:44
      ANATOLY KANDAUROV
      Сегодня 10:32
      31 год.... У зенита устойчивый интерес к зрелым мальчикам?
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      А у цска к юным, которых он тут же делаете зрелыми стариками типа Чалова.
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 10:42
      еще один сбитый летчик
      SonicStar
      SonicStar ответ DEIVID (раскрыть)
      сегодня в 10:37
      Не скажи ) когда он в форме, он играет очень круто. Но у него другая беда - травмы. Если бы не они, он реально стал бы легендарным игроком
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 10:37, ред.
      Деньги есть ума не надо........)). Купил, продал и академия своя ко всем.....тям). Тем более бабло государственное, как и 🏆 кубок, который можно к тому же и разбить.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 10:32
      31 год.... У зенита устойчивый интерес к зрелым мальчикам?
      Вася Васин 6
      Вася Васин 6 ответ DEIVID (раскрыть)
      сегодня в 10:28
      Согласен. Там уровень повыше.
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