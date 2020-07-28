Пасторе попал в сферу интересов «Зенита»

Источник сообщает, что сразу несколько футболистов «Ромы» могут покинуть команду в летнее трансферное окно.
Римская команда планирует расстаться c защитником Жуаном, а также с хавбеками Диего Перотти и Хавьером Пасторе. Также «Рома» имеет предложение от «Наполи» по трансферу нападающего Дженгиза Юндера.
Интерес к 31-летнему Пасторе проявляет «Зенит». Петербургскому клубу предстоит побороться за аргентинца с клубами из Саудовской Аравии и МЛС.
Аж красно-белые ладошки вспотели - на кнопочки жать :))
Аж красно-белые ладошки вспотели - на кнопочки жать :))
https://www.youtube.com/watch?v=1GIspRhOY-4
Из того что видел в этом сезоне, ничего не могу отметить.
Из того что видел в этом сезоне, ничего не могу отметить.
Сегодня 10:32
31 год.... У зенита устойчивый интерес к зрелым мальчикам?
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А у цска к юным, которых он тут же делаете зрелыми стариками типа Чалова.
Сегодня 10:32
31 год.... У зенита устойчивый интерес к зрелым мальчикам?
Скрыть (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя).
А у цска к юным, которых он тут же делаете зрелыми стариками типа Чалова.