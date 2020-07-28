«Локомотив» готов заплатить € 1 млн за Лисаковича. «Шахтер» хочет 1.5 млн

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сегодня, 02:33

«Локомотив» ведёт переговоры по нападающему солигорского «Шахтера» .

По данным источника, «железнодорожникам» удалось снизить требования белорусского клуба с 2 до 1,5 млн евро. Однако стороны пока не пришли к итоговому соглашению, так как «Локомотив» готов заплатить за 22-летнего форварда не более € 1 млн.

Ожидается, что итог переговоров будет известен через несколько недель.

Ранее сообщалось о том, что Лисакович в конце июля пройдёт медосмотр для московского клуба и подпишет с «Локо» контракт на 4 года.