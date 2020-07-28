ГлавнаяНовости

«Локомотив» готов заплатить € 1 млн за Лисаковича. «Шахтер» хочет 1.5 млн

сегодня, 02:33

«Локомотив» ведёт переговоры по нападающему солигорского «Шахтера» Виталию Лисаковичу.

По данным источника, «железнодорожникам» удалось снизить требования белорусского клуба с 2 до 1,5 млн евро. Однако стороны пока не пришли к итоговому соглашению, так как «Локомотив» готов заплатить за 22-летнего форварда не более € 1 млн.

Ожидается, что итог переговоров будет известен через несколько недель.

Ранее сообщалось о том, что Лисакович в конце июля пройдёт медосмотр для московского клуба и подпишет с «Локо» контракт на 4 года.

Все новости
Источник: У «Локомотива» нет официальных предложений по Миранчуку
Сегодня, 01:42 Комментарии6
Дегенек: «Было бы здорово перейти в „Спартак“! Это большой клуб»
Сегодня, 01:25 Комментарии2
СлухиЦСКА предложил 7 млн евро за Карраскаля. «Ривер» просит больше
Сегодня, 01:12 Комментарии7
СлухиЗащитник «Крыльев Советов» Лысцов близок к переходу в «Локомотив»
Сегодня, 00:44 Комментарии5
СлухиУрунов перейдёт в «Спартак» до конца недели
Сегодня, 00:25 Комментарии10
Гендиректор «Зенита»: «Ловрен — настоящий боец. Такие игроки нужны команде»
Вчера, 21:38 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 04:10
На ~х~ их шлите, прям белорусский месси лядь нашелся. Торгуются еще.
Наверное Милан так же и про нас с нашим Миранчуком думает))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:39
Сомнительный выбор конечно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 03:22
Страх потеряли)))) дайте им 700 и хватит)]
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 02:51
Не там Локо ищет,ох не там....искать нужно либо в южной Америке,либо в странах бывшей Югославии.Там в "мутной водичке" можно поймать настоящую золотую рыбку.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 02:49
Должны сойтись в цене
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100