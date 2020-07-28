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Дегенек: «Было бы здорово перейти в „Спартак“! Это большой клуб»

сегодня, 01:25

Защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

— Есть информация, что к вам проявляет интерес «Спартак», правда ли это?

— Правда? Что ж, это хорошо, «Спартак» потрясающий клуб с невероятными болельщиками. Мне приятно быть связанным с ним. Я был в России во время чемпионата мира, это прекрасная страна. Мне у вас очень понравилось.

— Но всё-таки ваш переход возможен?

— Это было бы здорово! «Спартак» — большой клуб, российская лига очень сильная, вообще, болельщики, страна, стадионы — это всё прекрасно. Надо подождать, что будет дальше. Если будет более детальный интерес, мы обязательно обсудим, но очень приятно быть связанным с этим клубом в новостях.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:15
Мне вчера дали флуд и 1 час бана, за то, что я оставил коммент из аббревиатуры "ФНЛ".
Вообще не понял, я не гонюсь за первым комментарием, мой комментарии был далеко не первым, тем более аббревиатура состоит из трёх слов "Футбольная национальная лига" и в данном случае материал допускал так ответить.
Я не прошу вернуть каких то 50 баллов, да и 1 час немного, но я хочу получить ответ: Как так получается, что один раз написал аббревиатуру и сразу получил бан, а к примеру пользователь https://www.soccer.ru/users/obdulio-varela в погоне за первым комментарием и оставляет одни и те же фразы и так же оставляет по одному слову и ничего ему за это нет. Посмотрите его профиль там один сплошной флуд и дайте ответ, почему так выходит?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 01:26
Так оно и есть
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