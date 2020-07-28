Дегенек: «Было бы здорово перейти в „Спартак“! Это большой клуб»

Защитник «Црвены Звезды» прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

— Есть информация, что к вам проявляет интерес «Спартак», правда ли это?

— Правда? Что ж, это хорошо, «Спартак» потрясающий клуб с невероятными болельщиками. Мне приятно быть связанным с ним. Я был в России во время чемпионата мира, это прекрасная страна. Мне у вас очень понравилось.

— Но всё-таки ваш переход возможен?

— Это было бы здорово! «Спартак» — большой клуб, российская лига очень сильная, вообще, болельщики, страна, стадионы — это всё прекрасно. Надо подождать, что будет дальше. Если будет более детальный интерес, мы обязательно обсудим, но очень приятно быть связанным с этим клубом в новостях.