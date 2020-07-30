«Манчестер Сити» в скором времени объявит о подписании Феррана Торреса

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сегодня, 11:03

Полузащитник «Валенсии» близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже оформили все необходимые для перехода документы. Сумма трансфера составит 27 миллионов евро, включая бонусы. Контракт 20-летнего испанского хавбека с «Сити» будет рассчитан до июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Ферран сыграл за «Валенсию» в 34 матчах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.