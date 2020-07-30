«Манчестер Сити» в скором времени объявит о подписании Феррана Торреса

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны уже оформили все необходимые для перехода документы. Сумма трансфера составит 27 миллионов евро, включая бонусы. Контракт 20-летнего испанского хавбека с «Сити» будет рассчитан до июня 2025 года.
В прошедшем сезоне Ферран сыграл за «Валенсию» в 34 матчах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.
Можно было бы посмотреть ещё сезон на него, и купить, если что оставить в аренде в Валенсии или в Сосьедад отдать.
Можно было бы посмотреть ещё сезон на него, и купить, если что оставить в аренде в Валенсии или в Сосьедад отдать.