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«Манчестер Сити» в скором времени объявит о подписании Феррана Торреса

сегодня, 11:03

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже оформили все необходимые для перехода документы. Сумма трансфера составит 27 миллионов евро, включая бонусы. Контракт 20-летнего испанского хавбека с «Сити» будет рассчитан до июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Ферран сыграл за «Валенсию» в 34 матчах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 15:13
Говорят новый Фернандо Торрес посмотрим
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:39
хороший трансфер
Горожане
Горожане
сегодня в 13:39
Прекрасно!
Dexter2110
Dexter2110
сегодня в 13:31
каждый сайт пишет по разносу. тут 27 + бонусы на 2х других 23 без бонусов. и где правда.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:28
Почему Реал не вступает в эту гонку.
Можно было бы посмотреть ещё сезон на него, и купить, если что оставить в аренде в Валенсии или в Сосьедад отдать.
Нохчи_07
Нохчи_07 ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Обоснуй
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:40
гарантии этой сделки нет, в 20 лет и ружье один раз стреляет, переплатили и еще не факт что заиграет :(
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:37
Прикольно
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:01
Валенсия идет по пути Милана.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:56
хорошая сделка) теперь ждем цз
Glyba
Glyba
сегодня в 11:26
Xороший вариант для МС.
Bikcon
Bikcon
сегодня в 11:15
Наверное, это нкужно.
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