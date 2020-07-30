Карапетян — об уходе из «Сочи»: «Есть ощущение недосказанности»

Нападающий «Сочи» прокомментировал свой уход из клуба.

Действительно, я покидаю футбольный клуб «Сочи». В первую очередь мне хочется поблагодарить всех болельщиков команды, мне было безумно приятно играть за «Сочи». Никогда не забуду, как меня встретили местные болельщики, как тепло они ко мне относились на протяжении всего периода, что я провел в клубе.

Я приходил в неизвестную для меня страну, но быстро здесь освоился и стал своим. Особо хочется поблагодарить за поддержку местную армянскую диаспору, это было реально круто. Я всегда охотно виделся, фотографировался и общался со всеми болельщиками «Сочи». Спасибо им за огромную поддержку, за песню: Кара, Кара, Карапетян. Эти моменты я буду помнить всегда, футбольный клуб, болельщики и город навсегда останутся в моем сердце. Обнимаю всех болельщиков «Сочи» и благодарю всех за все.

Конечно, есть ощущения недосказанности, мне казалось, что я еще принесу пользу клубу. Могу сказать, что я был в отличной форме, хорошо тренировался, старался эффективно использовать свое игровое время, но тренер делал очень мало замен. Футболист не может быть доволен тем, что играет 5 или 10 минут. Я уверен, что я бы мог дать «Сочи» больше, если бы мне давали больше игрового времени. Но я получал слишком мало времени на поле, я способен на большее, жаль, что я не смог показать 100% Карапетяна. Я всегда выходил в футболке «Сочи» с особым настроем и бился за клуб, но это футбольная жизнь и она у меня продолжается. Ребята сказали, что я был душой команды, немного грустно, но я уверен, что я еще покажу себя, и многие обо мне еще вспомнят.