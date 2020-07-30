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Мостовой — о Смолове в «Сельте»: «Главное, что он попробовал и поиграл»

сегодня, 15:07

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой подвел итоги выступления нападающего Фёдора Смолова в испанском клубе.

Как и говорилось, у Феди было два варианта: оставаться или возвращаться, всё было за него. В «Локомотиве» сменился тренер, Николич посмотрел, наверное, и сказал, что он нужен. Тем более «Локо» реально нужен нападающий. В Испании, скорее всего, сказали, что дорого, либо просто не захотели выкупать. Главное, что Смолов попробовал и поиграл.

Начало у него было шикарное, а потом небольшой простой. Я вчера смотрел испанскую прессу, а там было написано: «Испанские гранды вздохнули». Написано было с намёком и знаком вопроса в конце. У всех неоднозначное мнение, но переживать не за что, когда у тебя есть запасной вариант. Всё смазала пандемия, кто-то тренировался, кто-то сидел дома, кто-то переболел. Кого-то эта ситуация даже сломала.

Спасибо Фёдору, что помог «Сельте» остаться! Теперь он должен помогать «Локомотиву» в Лиге чемпионов.

29 июля Смолов вернулся в расположение «Локомотива».

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 15:39
Главное, что все помнят его пеналь на ЧМ,
youtomee
youtomee
сегодня в 15:24
да у Смолова теперь на всю жизнь есть чем козырнуть. Когда кто-то будет его критиковать, у него будет 2 вопроса: "а ты Реалу забивал?" "А Барсе забивал?"
ДСА
ДСА
сегодня в 15:22
Попробовал и понял, что это не его.
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