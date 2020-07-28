Артур отказывается выступать за «Барселону» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос, который по окончании этого сезона станет игроком «Ювентуса», больше не намерен выступать за «сине-гранатовых».
Согласно источнику, игрок не собирается возвращаться из Бразилии в расположение «Барселоны» и уже уведомил об этом руководство каталонцев.
23-летний хавбек должен был вернуться в Барселону для тестирования на коронавирус и подготовки к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 8 августа.
«Барселона» предупредила Артура, что ему грозит штраф за нарушение условий контракта, однако футболист не собирается менять своё решение.
Реация Артура
https://www.youtube.com/watch?v=mBet2BhlP-M
Реация Артура
Барселона что с ним , что без него одинаково проведет матч.
Барселона что с ним , что без него одинаково проведет матч.