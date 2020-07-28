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Артур отказывается выступать за «Барселону» в Лиге чемпионов

сегодня, 01:58

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос, который по окончании этого сезона станет игроком «Ювентуса», больше не намерен выступать за «сине-гранатовых».

Согласно источнику, игрок не собирается возвращаться из Бразилии в расположение «Барселоны» и уже уведомил об этом руководство каталонцев.

23-летний хавбек должен был вернуться в Барселону для тестирования на коронавирус и подготовки к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 8 августа.

«Барселона» предупредила Артура, что ему грозит штраф за нарушение условий контракта, однако футболист не собирается менять своё решение.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:30
Ох уж эти бразильцы...
Убийца Ливерпуля
Убийца Ливерпуля
сегодня в 03:46, ред.
«Барселона» предупредила Артура, что ему грозит штраф за нарушение условий контракта, однако футболист не собирается менять своё решение.

Реация Артура

Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 03:44
Послал больше гномокомпашку
valt134
valt134
сегодня в 03:40
Одно слово:»БРАЗИЛ».
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
сегодня в 03:33
Да кому там нужен этот ватокат? Пуч по всем параметрам превосходит деревянного назад - поперёк.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 03:23
Вот и нашлась причина поражения)))
razdvatri
razdvatri
сегодня в 03:07
все правильно, барсе в лч все равно ничего не светит хоть силы сбережет
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 02:06
23 года, а уже подзабивает, хотя лишний раз карантин проходить, то еще дело!!!
Барселона что с ним , что без него одинаково проведет матч.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 02:03
Ну , его тоже можно понять , чего ломаться , когда знаешь что тебя ушли.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:00
Да и хрен с ним
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