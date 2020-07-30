«Бормнут» согласился продать Аке «Манчестер Сити»

Английская пресса сообщает, что защитник «Борнмута» Натан Аке близок к переходу в «Манчестер Сити».
«Борнмут» согласился продать футболиста за 41 млн фунтов.
Ранее на игрока также претендовал «Челси», однако «Ман Сити» выиграл эту гонку.
Английская пресса сообщает, что защитник «Борнмута» Натан Аке близок к переходу в «Манчестер Сити».
«Борнмут» согласился продать футболиста за 41 млн фунтов.
Ранее на игрока также претендовал «Челси», однако «Ман Сити» выиграл эту гонку.
а Сити можно только поздравить!
а Сити можно только поздравить!