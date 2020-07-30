«Бормнут» согласился продать Аке «Манчестер Сити»

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сегодня, 13:49

Английская пресса сообщает, что защитник «Борнмута» близок к переходу в «Манчестер Сити».

«Борнмут» согласился продать футболиста за 41 млн фунтов.

Ранее на игрока также претендовал «Челси», однако «Ман Сити» выиграл эту гонку.