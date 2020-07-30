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«Бормнут» согласился продать Аке «Манчестер Сити»

сегодня, 13:49

Английская пресса сообщает, что защитник «Борнмута» Натан Аке близок к переходу в «Манчестер Сити».

«Борнмут» согласился продать футболиста за 41 млн фунтов.

Ранее на игрока также претендовал «Челси», однако «Ман Сити» выиграл эту гонку.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
сегодня в 15:32
МС кабы-кого не возьмет.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:24
Отличный цз да еще и не такой дорогой(по нынешнему рынку)+давно уже адаптировался к АПЛ,с хорошим первым пасом....эх руководство Арсенала,куда вы смотрите....
а Сити можно только поздравить!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:01
Видимо это уже второй трансфер мс)) думаю ещё 1 цз будет, а стоунс и отамунди на выход
матос
матос
сегодня в 13:57
Здорово , хорошего оборонца Сити берут а Челси пусть логти свои кусают
Горожане
Горожане
сегодня в 13:52
Я в восторге!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 13:51
Все правильно, надо расти.
Romkurch
Romkurch
сегодня в 13:51
Вот и все решилось.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 13:51
Им там виднее
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