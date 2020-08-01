Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2019/20 РПЛ

Арбитр Владислав Безбородов признан лучшим судьей сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.
В прошедшем чемпионате арбитр ФИФА из Санкт-Петербурга отработал главным на 18 матчах.
Лучшего арбитра выбирали клубы-участники РПЛ.
Арбитр Владислав Безбородов признан лучшим судьей сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.
В прошедшем чемпионате арбитр ФИФА из Санкт-Петербурга отработал главным на 18 матчах.
Лучшего арбитра выбирали клубы-участники РПЛ.
Вилков вышел из чата
Турбин вышел из чата...
Вилков вышел из чата
Турбин вышел из чата...
https://youtu.be/Oa8HptvFB6M