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Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2019/20 РПЛ

01 августа 2020, 17:28

Арбитр Владислав Безбородов признан лучшим судьей сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.

В прошедшем чемпионате арбитр ФИФА из Санкт-Петербурга отработал главным на 18 матчах.

Лучшего арбитра выбирали клубы-участники РПЛ.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
02 августа в 10:07
Безбородов: «Решение принимает судья, а не VAR»
Брулин
Брулин
02 августа в 10:04
Кукуян вышел из чата
Вилков вышел из чата
Турбин вышел из чата...
galem72
galem72
02 августа в 09:36
В рпл самый лучший тот, кто наиболее услужливый этой карманной лиге.
112910415
112910415
01 августа в 22:07
Надо же было кого-то назвать .
Yurza
Yurza
01 августа в 20:33, ред.
Харчуется в тарасовоке, то и лучший.
Альфи
Альфи
01 августа в 20:20
ахаха и судья до кучи питерский.....
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958
01 августа в 20:08, ред.
Да ладно, Вилков лучший)))
pomor 445
pomor 445
01 августа в 20:05
У каждого болельщика свой лучший судья.
denmig
denmig
01 августа в 19:25
Как минимум странно слышать от Питерцов о своём земляке , отсудившем Спартак Уфа по нолям, что он - Тарасовский!
For56tas
For56tas
01 августа в 19:17, ред.
Плевком в футбол можно назвать признание лучшим арбтитром продажного судью тарасовки Безбородова.
Инсаров
Инсаров
01 августа в 19:16
А на сайте футбольного клуба "Зенит" дана информация о том, что лучшим российским арбитром является Вилков.
Адвокат 76
Адвокат 76
01 августа в 19:09
Тут и удивляться нечему, он же из Питера.
Gahi
Gahi
01 августа в 18:53
Владислав питерский отработал на славу среди своих коллег по цеху, но замаливать грехи придётся с БОРОДОЙ.
Два кретина это сила
Два кретина это сила
01 августа в 18:43
Логично у Зенита же клубов-доноров больше всего.
particular
particular
01 августа в 18:33
Спорная номинация для неоднозначной работы судей... Лучший среди худших...
For56tas
For56tas
01 августа в 18:16
Минут пять уже смеюсь, личный арбитр тарасовских, там даром ничего не дается.
cska vperiod
cska vperiod
01 августа в 18:05
Ахахах! Надо же такое придумать! Походу федун круто отстегнул.
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 18:04
Ура,ура,ура-а-а-а!
andrefino13
andrefino13
01 августа в 17:54
Наших судей обсуждать, что с бабками на лавке семечки щёлкать, бесконечная для фантазий, как космос...)))
Армейская душа
Армейская душа
01 августа в 17:45
Ещё бы - любимый свисток Федуна
shlomo
shlomo
01 августа в 17:43
И наградить орденом "Сутулого 3 степени".....
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
01 августа в 17:39
А как же Вилков?
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 17:38
и как они из худших лучшего выбирали то)))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Аксинья (раскрыть)
01 августа в 17:34
У Безбородова запросы ниже !
Vredinka_online
Vredinka_online
01 августа в 17:32
И это снова "империя зла")
Аксинья
Аксинья
01 августа в 17:30
А почему не Вилков ?
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