Федотов — о пенальти в ворота «Химок»: «Это симуляция. Москалёв ошибся»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0).

Игрок «Химок» ничего не делает, выставляет ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет её. Это симуляция. Москалёв ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал.