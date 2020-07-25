Федотов — о пенальти в ворота «Химок»: «Это симуляция. Москалёв ошибся»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0).
Игрок «Химок» ничего не делает, выставляет ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет её. Это симуляция. Москалёв ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал.
1. Обыграть клуб из ФНЛ за счёт пенальти - такое себе
2. До этого вью считал Федотова достаточно объективным дядькой
3. Пенальти железобетонный
1. Обыграть клуб из ФНЛ за счёт пенальти - такое себе
2. До этого вью считал Федотова достаточно объективным дядькой
3. Пенальти железобетонный
Защитник ногу Малкома просто в "ножницы" взял в падении.
Какая симуляция?Ему дальше надо было без ноги бежать?
Защитник ногу Малкома просто в "ножницы" взял в падении.
Какая симуляция?Ему дальше надо было без ноги бежать?
судья поможет
судья поможет
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