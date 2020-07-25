ГлавнаяНовости

Федотов — о пенальти в ворота «Химок»: «Это симуляция. Москалёв ошибся»

25 июля 2020, 19:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0).

Игрок «Химок» ничего не делает, выставляет ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет её. Это симуляция. Москалёв ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал.

Все новости
Арбитр ФИФА Семенов: «Россия — великое государство, нам VAR противопоказан»
Сегодня, 00:14 Комментарии19
Арбитр Федотов: «В финале Кубка надо было удалять Ракицкого»
Вчера, 19:17 Комментарии62
Слуцкий раскритиковал судейство после возобновления чемпионата
25 июля Комментарии19
ОфициальноРФС назначил арбитров на финал Кубка России
24 июля Комментарии21
Кашшаи: «Давайте поймем, почему Жирков начал падать»
23 июля Комментарии27
Кашшаи — о письме «Спартака»: «Футбол — вещь эмоциональная»
23 июля Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бутсы
Бутсы ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
вчера в 11:19
Ву-ха-ха. Железобетонный. Там ваш зулус сам полетел, ВАР потому и не стали смотреть.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ Арбалет (раскрыть)
вчера в 11:00
а ляйпциг погоняет бакланов в мюллер граде
Azu-Killah37
Azu-Killah37
вчера в 10:35
Ну если честно, то
1. Обыграть клуб из ФНЛ за счёт пенальти - такое себе
2. До этого вью считал Федотова достаточно объективным дядькой
3. Пенальти железобетонный
Alean
Alean
вчера в 06:32
Пенальти там скорее был чем не был, хотя от зенита хотелось гола с игры, а по матчу получилось, что Зенит отскочил от Химок )
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 июля в 23:07
Нет там никакой симуляции
Vredinka_online
Vredinka_online ответ cska1948 (раскрыть)
25 июля в 21:53
Защитнику.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
25 июля в 21:40
Федотов просто хайпит на Зените,а неумные болелы Спартака и ЦСКА поверяли в него,увидели родственную душу.Смешно ей Богу...на,что уж я ненавижу Зенит,но пенальти был настолько очевидным,что просмотр эпизода главным судьей был просто ненужен.
cska1948
cska1948 ответ Vredinka_online (раскрыть)
25 июля в 21:25
Кому дали "красную", защитнику или нападающему?
Александр Нeвский
Александр Нeвский
25 июля в 21:10, ред.
Инетересно, этому "арбитру" федотову сколько платят за то, чтобы он любой момент называл ошибкой?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
25 июля в 21:03
Ногу в сторону-это называется прикрывать мяч корпусом, движение тела так построено.
Защитник ногу Малкома просто в "ножницы" взял в падении.
Какая симуляция?Ему дальше надо было без ноги бежать?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
25 июля в 20:41
Ха-ха Федот курнул
kastites
kastites
25 июля в 20:37
Какой сумасшедший человек
LOpp
LOpp
25 июля в 20:34
Позорники.
Армейская душа
Армейская душа ответ dimarik_86 (раскрыть)
25 июля в 20:31
А как спартак смог Рубин обыграть, не напомнишь?
dimarik_86
dimarik_86
25 июля в 20:31
Даже Химки без пенки не могут обыграть. Одно слово-лазурятня!
Санчо Панса
Санчо Панса
25 июля в 20:30
Ага, рассказывай) Ты точно уверен в этом, Игорь? Посмотри еще раз этот момент! А потом еще раз и еще раз.
handreb
handreb ответ Шишанутый (раскрыть)
25 июля в 20:19
Зенит, Локомотив и Краснодар лидеры нашего футбола, остальные до пердива пока середняки.
handreb
handreb ответ Шишанутый (раскрыть)
25 июля в 20:18
За такую симуляцию игрок Химок должен был получить красную карточку.
Шишанутый
Шишанутый
25 июля в 20:12
100% симуляция. Это каталонская школа. Помню за подобный нырок Неймару давали пенальти в матче с Псж. Малком сам ногой за него цеплялся по честному это должна быть желтая карточка за симуляцию. Но Зенит судят по особому, как мы знаем.
blasgovest
blasgovest
25 июля в 20:08
Федотову пора в передаче участвовать с детектором, где говорят: "Это ложь!", чтобы люди посмеялись.
oFANATo
oFANATo
25 июля в 20:08
зенит не может

судья поможет
Vredinka_online
Vredinka_online
25 июля в 20:03
Вчера во Франции за аналогичный эпизод красную дали. А у нас кто называет это симуляцией( уровень профессионализма на лицо.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
25 июля в 20:02
Поросенок федотов опять в облаках летает! Гы-гы
Некакойшенко
Некакойшенко
25 июля в 20:02
В принципе всё то, что я и написал по ходу матча.Это наверное всё , что нужно знать о чемпионе и обладателе кубка.
волгодон 2
волгодон 2
25 июля в 19:59
Эксперт Федотов попытался раскрыть заговор.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 июля в 19:57
Заметил...
Всё самое смешное на сайте следует сразу после фразы "Арбитр Игорь Федотов - ".....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
25 июля в 19:48
Че ещё от бомжей услышишь?). Это хорошо, что уже готовишься к позору))
Союзник противников
Союзник противников ответ blitz (раскрыть)
25 июля в 19:47
А я разочарован,т.к.проиграл бутылку пива-ставил на удаление в составе "Химок" и на 4-1 в пользу чемпиона "Газпрома".И везде пролёт.Хорошо,что на бирже не играю....
Союзник противников
Союзник противников
25 июля в 19:45
Есть такое предположение,явно сам волок ногу по полю.50 на 50.Но ВАРево не может ошибаться,сказал Кашшака.Но это не точно,и не всегда.
leopit
leopit
25 июля в 19:43
Вся страна видела явное нарушение,а псина федотов отрабатывает спартаковскую мзду!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100