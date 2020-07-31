Федотов: «Пусть фанаты „Спартака“ посмотрят, как их судили до 23-го тура»

Арбитр Игорь Федотов порассуждал о мнении болельщиков «Спартака», которые считают, что их команду судят предвзято в отличие от «Зенита», ставшего чемпионом.

Фанаты «Спартака», прежде чем такое говорить, пусть посмотрят, как их судили до 23-го тура. Например, в самом первом туре был неправильно засчитанный гол в ворота «Сочи». Атмосфера же накалилась из-за того, что не было никаких объяснений спорных моментов. А нужно было сразу высказывать свое мнение. И тогда бы все отстали от «Спартака». Опять же, почему болельщики так говорят? Потому что они начинают сравнивать. Игра «Зенит» — «Крылья Советов». Там Дзюба подтолкнул немного защитника, и тот рукой сыграл. И вот они думают: а чем толчок Дзюбы отличается от толчка Соболева? Как говорит Кашшаи, интенсивность. Какая интенсивность? Кто ее определяет? Соболев помешал защитнику выпрыгнуть? Нет. Никто ничего толком не объясняет, и идет нагнетание.

Я тоже анализировал, против кого чаще всего ошибались судьи, и «Спартак» у меня действительно не попал в этот список. По моим подсчетам, больше всех ошибались против «Ростова», «Оренбурга» и «Зенита». Так, «Спартаку» не надо валить все на «Зенит».