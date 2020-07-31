ГлавнаяНовости

Федотов: «Пусть фанаты „Спартака“ посмотрят, как их судили до 23-го тура»

сегодня, 23:08

Арбитр Игорь Федотов порассуждал о мнении болельщиков «Спартака», которые считают, что их команду судят предвзято в отличие от «Зенита», ставшего чемпионом.

Фанаты «Спартака», прежде чем такое говорить, пусть посмотрят, как их судили до 23-го тура. Например, в самом первом туре был неправильно засчитанный гол в ворота «Сочи». Атмосфера же накалилась из-за того, что не было никаких объяснений спорных моментов. А нужно было сразу высказывать свое мнение. И тогда бы все отстали от «Спартака». Опять же, почему болельщики так говорят? Потому что они начинают сравнивать. Игра «Зенит» — «Крылья Советов». Там Дзюба подтолкнул немного защитника, и тот рукой сыграл. И вот они думают: а чем толчок Дзюбы отличается от толчка Соболева? Как говорит Кашшаи, интенсивность. Какая интенсивность? Кто ее определяет? Соболев помешал защитнику выпрыгнуть? Нет. Никто ничего толком не объясняет, и идет нагнетание.

Я тоже анализировал, против кого чаще всего ошибались судьи, и «Спартак» у меня действительно не попал в этот список. По моим подсчетам, больше всех ошибались против «Ростова», «Оренбурга» и «Зенита». Так, «Спартаку» не надо валить все на «Зенит».

Все новости
Арбитр ФИФА Семенов: «Россия — великое государство, нам VAR противопоказан»
27 июля Комментарии42
Арбитр Федотов: «В финале Кубка надо было удалять Ракицкого»
26 июля Комментарии63
Федотов — о пенальти в ворота «Химок»: «Это симуляция. Москалёв ошибся»
25 июля Комментарии74
Слуцкий раскритиковал судейство после возобновления чемпионата
25 июля Комментарии20
ОфициальноРФС назначил арбитров на финал Кубка России
24 июля Комментарии21
Кашшаи: «Давайте поймем, почему Жирков начал падать»
23 июля Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
LOpp
LOpp ответ волгодон 2 (раскрыть)
сегодня в 23:55
Федотову на дачу газ провели.. переобулся
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 23:46
спартаковцы всегда в чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:31
Жиго чистейший забил, дальше читать не стал
Заполярный
Заполярный
сегодня в 23:30
Наверно обещали вернуть на тинаканал, вот и защебетал.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 23:17
Опаньки О_о прошлый чемпионат зарос мхом уже, вылез епта, а я ждал на новый год. И такой строит из себя непредвзятого специалиста, как же на канделаки тв могут не пригласить. День гастролирующих клоунов сегодня
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 23:14
Федотов с нефтью завязал
Footbolista
Footbolista
сегодня в 23:10
Вообще то фанаты неподсудны...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100