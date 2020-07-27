Арбитр ФИФА Семенов: «Россия — великое государство, нам VAR противопоказан»

Арбитр ФИФА Михаил Семенов поделился мнением о работе системы видеоповторов ( VAR ) в чемпионате России.

На счет российского VAR у меня особое мнение (смеется). В связи с тем, что Россия — великое государство, нам VAR противопоказан. У меня такое впечатление, что с появлением VAR , наши главные судьи перекрестились и перестали соображать, что они делают на поле. У них сразу мысль: «Если что, меня VAR спасет. Поэтому я не буду принимать судьбоносных решений». Вы помните моменты, когда судья ставил пенальти, а VAR их отменял? Боюсь, что вы вообще ни одного не назовете. Судьи ждут, когда им в ухо скажут: «Слушай, там пенальти. Иди поставь.