Арбитр ФИФА Семенов: «Россия — великое государство, нам VAR противопоказан»

Арбитр ФИФА Михаил Семенов поделился мнением о работе системы видеоповторов (VAR) в чемпионате России.
На счет российского VAR у меня особое мнение (смеется). В связи с тем, что Россия — великое государство, нам VAR противопоказан. У меня такое впечатление, что с появлением VAR, наши главные судьи перекрестились и перестали соображать, что они делают на поле. У них сразу мысль: «Если что, меня VAR спасет. Поэтому я не буду принимать судьбоносных решений». Вы помните моменты, когда судья ставил пенальти, а VAR их отменял? Боюсь, что вы вообще ни одного не назовете. Судьи ждут, когда им в ухо скажут: «Слушай, там пенальти. Иди поставь.
Сделает в итоге многих чище, в особенности бомжей. Это Мойдодыр футбола.
Верю в это! Если ни в этой жизни, так в другой..
Сделает в итоге многих чище, в особенности бомжей. Это Мойдодыр футбола.
Верю в это! Если ни в этой жизни, так в другой..
Думаю , со временем и наши судьи научатся правильно и быстро пользоваться этим нововведением.
Да поможет нам ВАР!!!
Думаю , со временем и наши судьи научатся правильно и быстро пользоваться этим нововведением.
Да поможет нам ВАР!!!