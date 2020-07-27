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Арбитр ФИФА Семенов: «Россия — великое государство, нам VAR противопоказан»

сегодня, 00:14

Арбитр ФИФА Михаил Семенов поделился мнением о работе системы видеоповторов (VAR) в чемпионате России. 

На счет российского VAR у меня особое мнение (смеется). В связи с тем, что Россия — великое государство, нам VAR противопоказан. У меня такое впечатление, что с появлением VAR, наши главные судьи перекрестились и перестали соображать, что они делают на поле. У них сразу мысль: «Если что, меня VAR спасет. Поэтому я не буду принимать судьбоносных решений». Вы помните моменты, когда судья ставил пенальти, а VAR их отменял? Боюсь, что вы вообще ни одного не назовете. Судьи ждут, когда им в ухо скажут: «Слушай, там пенальти. Иди поставь.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:39
привыкнут)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Повеселил Семёнов, полностью поддерживаю
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:13
Так и есть! Наши судьи счастливы, что появился ВАР, снявший с них большую ответственность. Теперь любое спорное решение можно свалить на ВАР.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:59
Думаю, к этому придут.
112910415
112910415
сегодня в 04:56
по ходу образовалась куча новых проблем
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:18
Всё гораздо проще, чемоданчики стали носить асситенту по ВАР.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:29
ВАР нужен хотя бы для того, что теперь спартачи заговорили о споаведливости. Раньше -то все были обычными, а Спартак особенными. Теперь у них отняли привелегию, результат мы все знаем. И народным захотелось честности и справедливости.
мангo
мангo
сегодня в 01:36
Кое кто и на ВАР ложил
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:17
В финале кубка тоже говорят судья затащил. Сам я не смотрел матч.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:10
ВАР обязательно нужен. Он выявляет блох в судкорпусе на чистоту в работе и профпригодность.
Сделает в итоге многих чище, в особенности бомжей. Это Мойдодыр футбола.
Верю в это! Если ни в этой жизни, так в другой..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:09
Возможно это и так, но хочется, чтобы ФИФА, которая строго регламентирует использование ВАР, не допуская никакой самодеятельности в этом вопросе, допустила публичность работы ВАР, а именно демонстрацию на табло тех кадров, которые ВАР рассматривает. Судья на поле работает публично, а почему ВАР скрытно?
jilbar
jilbar
сегодня в 00:55
VAR раньше нужно было внедрить, было бы меньше несправедливости.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:55
VAR конечно нужен но в более усовершенствованом виде.
Androshin
Androshin
сегодня в 00:39
VAR помог устранить в чемпионате проблему левых побед спартака, за счет которых он из года в год проникал в еврокубки, чтобы опозорить страну.
blitz
blitz
сегодня в 00:34
В матчах Зенита когда могут принять решение не в пользу Зенита VAR да же не смотрят.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:31
Как бы ВАР не хаяли , а он ведь достаточно помог : ведь были же и руки в штрафной , и голы из офсайда, и пенальти пропущенные судьей, и все это ВАР исправил. Дело новое всегда трудное. Ведь во всех странах поначалу было много скептиков, но потихоньку все наладилось. Достаточно вспомнить вчерашний матч Наполи - Сассуоло. Ведь гости забил четыре красивейших гола после быстрых контратак , но все четыре были отменены ВАРом из-за офсайда и отменены вполне справедливо. А без ВАРа неизвестно как бы закончился матч.
Думаю , со временем и наши судьи научатся правильно и быстро пользоваться этим нововведением.
Да поможет нам ВАР!!!
Izmar
Izmar
сегодня в 00:30
VAR очень нужен.
Glyba
Glyba
сегодня в 00:21
Как только VAR и судьи стали судить честно, спартак перестал тухло побеждать, не знаю, есть ли связь в этом?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:20
В связи с тем, что Россия-великое газовое государство, обижать зенит незя.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 00:19
Странное заявление
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:15, ред.
VAR вычислил как спартак одерживал левые победы.
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