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Слуцкий раскритиковал судейство после возобновления чемпионата

25 июля 2020, 14:37

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прошелся критикой по работе российских судей после возобновления сезона.

После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается желтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке еще были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол — и сразу карточка, карточка, карточка.

На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой легкий обход VAR. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо.

Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь. Что, у нас лига вдруг стала какой-то супергрубой? У нас не появилось принципиально большего количества фолов.

Объясните! Потому что для меня, как для тренера, это повод задуматься об определенной стратегии. Судьи быстро сажают игроков на желтые карточки — это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 20:56
Викторович прав, только ещё и открыто надо говорить о судейском сговоре.
Эксбет Ком
Эксбет Ком
25 июля в 20:51
Вы не рассказали о всем интервью. Боже! Что он несет! В это трудно поверить, но он сам ЭТО говорит: ни тренеры, не говоря уже об игроках, просто на знают и не читают Правила игры в которую играют и которая дает им возможность зарабатывать миллионы. В какой еще сфере человеческой деятельности такое возможно? Представьте, что врач скорой помощи не знает, как сделать прямой массаж сердца. А этот, типа, самый "прогрессивный" тренер России прямым текстом говорит, что НЕ ЗНАЕТ правила. Волосы дыбом встают от таких "откровений"!
VAN ARM
VAN ARM
25 июля в 18:38
а им это не интересно))) они от другой структуры))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
25 июля в 16:28
Тоже вполне верно!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 июля в 15:53
Даже Лёня это заметил
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
25 июля в 15:32
А чего его "обходить",если теперь это-главный помощник во всех мутных делах.Как топор,использовать который можно в различных целях.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ cska1948 (раскрыть)
25 июля в 15:31
что бы стремиться к объективному судейству НЕЛЬЗЯ что бы один хозяев команд
был финансовым директором рфс как гинер ...
(з\п судеек зависит от него)
Союзник противников
Союзник противников ответ Вова Туземец (раскрыть)
25 июля в 15:31
Слуцкий вообще не упоминал ни один клуб,а говорил о плохой тенденции,остальное "туземцы" привычно додумывают.
Союзник противников
Союзник противников
25 июля в 15:30
Так и есть,а ещё ВАРево-отличный пример коллективной безответственности и доходная статья пополнения карманов руководителей футбола и их креатуре.Ну а тем,кто по родному городу,где родился, с населением в 50 тысяч ходит и ездит по навигатору,вообще радость :Цэ прогрэсс и цивилизация!
112910415
112910415
25 июля в 15:24
Еще один интересный взгляд ..
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 июля в 15:04
Всё правильно! Только для того, чтобы " стремиться к объективному судейству во всех без исключения матчах", надо иметь нейтрального руководителя РФС.
mihaluch
mihaluch
25 июля в 15:02
Наши судьи быстрее всех научились как обходить VAR.
МиХаХа
МиХаХа
25 июля в 14:57
Верно подметил Качалкин. )))
Вова Туземец
Вова Туземец
25 июля в 14:55
Он ещё не ныл, что Рубин засудили, не поставив 100% пенальти в ворота Спартака.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 14:52
В целом ЛВС прав. Наши привыкли давать карточки по своему усмотрению. Один раздает карточки налево и направо, а другой дает бороться . А нам потом объясняют что этот матч очень значимый и судья не хочет портить игру , он видите ли высоко поднял планку борьбы. А матче менее значимом можно устраивать "листопад" , сыпать карточки без ограничений. А потом встречаются на поле две команды : у одной несколько человек пропускают игру , поскольку попали под карточный "листопад" ; а у другой все игроки в строю , поскольку в их матчах планка борьбы была задрана на очень большую высоту.
И где справедливость ?!?
Пора забыть про эти "планки" и все эпизоды трактовать одинаково во всех матчах. Понятно , что люди разные и восприятие у всех разное, но надо стремиться к объективному судейству во всех без исключения матчах.
Литейный 4
Литейный 4
25 июля в 14:50
Леонид четко обозначил тему. Без нытья как его тёзка. Гыгыгы
волгодон 2
волгодон 2
25 июля в 14:48
а ведь он чутко проанализировал
shlomo
shlomo
25 июля в 14:38
Критиков хватает....:)))
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 14:38
Леня недоволен - это нормально.
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