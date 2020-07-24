РФС назначил арбитров на финал Кубка России

РФС назначил судей на финальный матч Кубка России. Владимир Москалев станет главным арбитром финала Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Химки».
Ассистентами судьи назначены Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Михаил Вилков будет отвечать за систему VAR.
⚡️Арбитры на финал Олимп-Кубка России. pic.twitter.com/Ox8gIoAOdm— РФС (@rfsruofficial) July 24, 2020
Но все же по большому счету Зенит на голову сильнее выходца из ФНЛ.
Удачи командам и главное без травм!!!
Но все же по большому счету Зенит на голову сильнее выходца из ФНЛ.
Удачи командам и главное без травм!!!