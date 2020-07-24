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РФС назначил арбитров на финал Кубка России

24 июля 2020, 09:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

РФС назначил судей на финальный матч Кубка России. Владимир Москалев станет главным арбитром финала Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Химки».

Ассистентами судьи назначены Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Михаил Вилков будет отвечать за систему VAR

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 июля в 17:52
Вилков "присосался" к Зениту
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
24 июля в 13:00
А вот это я пропустил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 июля в 11:42
Бомжы своего киллера на ВАР поставили, чтобы наверняка, без шансов).
galem72
galem72
24 июля в 11:21
А они там нужны? Всяко исход решён уже в пользу невы.
Nafnafik
Nafnafik
24 июля в 10:12
Страх обуял свиных, без Москалева никуда.
Valeleo
Valeleo
24 июля в 10:10, ред.
Свиньи не хотят второй раз опозориться, друга своего на матч поставили, потом его химкам подарят.
Evilhuman
Evilhuman
24 июля в 10:04
Мясо Химкам не только игроков, отдает, но ещё и судей своих, глобальная помощь филиалу со всех сторон
RomzesRZN
RomzesRZN
24 июля в 09:55
Ха-ха-ха! Зенит даже против клуба из фнл подстраховался и посадил Вилкова на VAR! Странно, что не Иванов будет в поле 12-м бегать))
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 июля в 09:47
Химки могут упереться
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Могут! Вот именно поэтому Вилков назначен на ВАР...
cska1948
cska1948
24 июля в 09:45
Даже в игре с Химками Зенит НЕ может обойтись без Вилкова!
oFANATo
oFANATo
24 июля в 09:28
Ахахххаха....и тут тоже Боярский скажет что всё норм и зениту никто не помогает
ДСА
ДСА
24 июля в 09:26
Ожидается легкий матч для арбитров.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 09:25
Хочется верить , что финал пройдет без скандалов. Есть явный фаворит матча, но в футболе случается всякое. Химки могут упереться, а если учесть то, как они легко разделались с Уралом, то можно надеяться , что и Зениту бой дадут.
Но все же по большому счету Зенит на голову сильнее выходца из ФНЛ.
Удачи командам и главное без травм!!!
Арбалет
Арбалет
24 июля в 09:23
Худший судья Лиги, харчующийся в тарасовке, будет обслуживать финал, куда катимся. Этот сезон будет еще хлеще прошлого, если судьями будут Москалевы.
Бубнин
Бубнин
24 июля в 09:19
"Спартак" все-таки частично пробился в финал!
Abordage
Abordage
24 июля в 09:18
На финал кубка России ставят арбитра, дисквалифицированного на полгода за подсуживание спартаку, у нас что РФС футбол не любит?
МиХаХа
МиХаХа
24 июля в 09:15
Зенит привык играть против судейского корпуса Федуна. Так что пофиг.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
24 июля в 09:15
Опять Федун своего ставит.
Jantu
Jantu
24 июля в 09:13
Спартак так Зениту отомстил.
Aчиститель
Aчиститель
24 июля в 09:11, ред.
И арбитр тарсовский самый лучший на матч назначен.
shlomo
shlomo
24 июля в 09:11
Главное, чтобы без косяков
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