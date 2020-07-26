Арбитр Федотов: «В финале Кубка надо было удалять Ракицкого»

Арбитр Игорь Федотов заявил, что защитник «Зенита» должен был быть удалён в середине второго тайма финального матча Кубка России с подмосковными «Химками» (1:0).

На 63-й минуте в матче «Зенита» с «Химками» Москалёв должен был показать Ракицкому прямую красную карточку. Ракицкий умышленно ударил соперника по ногам, там не было борьбы за мяч. Ракицкого надо было удалять. Но повтор эпизода по телевидению не показали, не захотели, наверное. Но у меня остаётся вопрос – почему не вмешался VAR ? Это явная и очевидная ошибка Москалёва.