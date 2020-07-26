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Арбитр Федотов: «В финале Кубка надо было удалять Ракицкого»

вчера, 19:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов заявил, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий должен был быть удалён в середине второго тайма финального матча Кубка России с подмосковными «Химками» (1:0).

На 63-й минуте в матче «Зенита» с «Химками» Москалёв должен был показать Ракицкому прямую красную карточку. Ракицкий умышленно ударил соперника по ногам, там не было борьбы за мяч. Ракицкого надо было удалять. Но повтор эпизода по телевидению не показали, не захотели, наверное. Но у меня остаётся вопрос – почему не вмешался VAR? Это явная и очевидная ошибка Москалёва.

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Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 01:17
Ракицкий - "грязный защ". Медленный. Интересно что будет в "Европе"? ))) Неужели на Баварию? И на 4 минуте 3?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:08, ред.
Смех смешной....
Прямо таки "Великий удалитель"...))
Бывший судья обвиняет кого то в предвзятости...когда сам с утра до ночи "удаляет" игроков одной команды...))))
В трёхтомнике Федотова "Как надо судить Зенит" ,отрывки из которого нам постоянно зачем то тут печатают - всё чётко и строго....игроки Зенита обязательно должны быть удалены...))
Он наверно и по квартире бегает с красной карточкой....с криками "Оздоев - вон с поля".."Ракицкий покиньте поле"....

.....интересно...надолго его хватит....
Bikcon
Bikcon ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:54
сам веришь в то, что пишешь?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:28
Две судьбоносных ошибки решили матч. Без помощи судий Зенит не выйграл бы кубок.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:22
Упивайтесь своей желчью, неудачники.
Читать вас не просто смешно, а просто не интересно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 23:19
Полиглот?Читаешь зарубежную прессу?
Cir Braun
Cir Braun ответ blitz (раскрыть)
вчера в 22:58
Когда ввели VAR, спартак прератил одерживать тухлые победы и оказался на своем законном месте.
blitz
blitz ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 22:49
Когда играет Зенит судьи даже VAR не смотрят, если есть вероятность что VAR навредит им.
Lazurny
Lazurny
вчера в 22:45
Демагогия обиженного судейки.
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ морозз (раскрыть)
вчера в 21:59
Позор-это когда в лиге чемпионов 1:18,вот это позор,даже занесён в книгу рекордов Гиннесса...
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 21:46
То "супер-игрок" Корян , проваливший финал (возможно главный матч в карьере) , открывает рот по поводу судейства.То судьишка , спустивший свою карьеру в унитаз ,учит правилам судейства.Собаки лают-караван идёт.
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 21:39
7-е и 4-е место, отставшие на 33 и 22 очка, что само по себе ужасно, обсуждают неприметный момент в каком-то матче, вместо того, чтобы думать как вытащить свои команды из пропасти.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:39
Сергей Хусаинов: «Если принимаешь решения по правилам, больше «зенит» судить не будешь»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение о судействе на матчах «зенита».

– На ваш взгляд, существует негласная разнарядка – помогать Петербургу?

– Случайностей не может быть. Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «зенит» судить не будешь.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:37
КАк и Барселона доминировала в Ла Лиге, только пенки и удаления. Как ВАР ввели, так Барса и скатилась на обочину)
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 21:37
Почему когда некоторых вышвыривают вон за плохую работу, они начинают обгаживать бывших сотрудников, ни стыда, ни совести, одна продажная душонка низкого человека.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:31
Про это и Широков говорил)
swift stream
swift stream ответ морозз (раскрыть)
вчера в 21:20
У Вас все в порядке?
makkie
makkie ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 21:19, ред.
Привет, КБ!

Залетай к нам в Оффтоп, есть предложение на миллион)

https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
Grey33
Grey33
вчера в 21:15
Федотов может, конечно, сколько угодно высказывать своё личное мнение, но оно так и останется мнением одного из самых слабых арбитров в российской истории, умудрившегося накосячить даже в ФНЛ так, что бы попасть в федеральные новости.
galem72
galem72
вчера в 21:09
Федотов слишком много против режимного футбольного прожекта. Пора пропагандистам с "р24" найти здесь гос'деповский след. ))
nikot
nikot
вчера в 21:01
    112910415
    112910415
    вчера в 20:59
    не исключено, что так
    Смольчик
    Смольчик
    вчера в 20:58
    Чем честнее судят судьи, тем это больше не нравится свиньям, ни выиграть не могут, ни голов забить.
    морозз
    морозз
    вчера в 20:52
    После того как Зенит триумфально завершит ЛЧ, в традициях ему свойственных под девизом...Позор мы знаем и любим, надо принимать меры по укреплению и реабилитации нашего футбола в глазах Европы и конечно наших болельщиков!
    Во первых: убрать всех бомжей со всех постов РФС...
    Во вторых: вернуть звание НАРОДНЫЙ Газпрому и дать пинка Миллеру...
    В третьих: выгнать с позором первую пятёрку арбитров больше всех сделавших ошибок в пользу Зенита...
    В четвёртых выгнать и следующую пятёрку арбитров...
    В пятых: запретить бомжам на 25 лет занимать какие либо посты в РФС...
    В шестых: расформировать Зенит и на 2 года запретить заниматься футболом...
    В седьмых: через 2 года разрешить Зениту реабилитироваться в Пердиве, без права выхода в Вышку!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:50
    Зачем обижаешь игрушку миллера Федот?). Смотри дровами топиться будешь). Он же с дамой с золотыми очками хочет прыгать до конца дней своих:
    "Геи, геи, геи, сине-бело-голубые-геи, геи, геи"
    Legend 6
    Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
    вчера в 20:47
    В Италии например. Ювентус выехал на первое место за счет левых пенок
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 20:40
    Стоит констатировать, что в нашем чемпионате судьи допускают громадное количество ошибок. При подготовке судей нужно больше уделять внимание теории и разборам игровых ситуаций, а не только физподготовкой заниматься.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Aчиститель (раскрыть)
    вчера в 20:39
    И действительно - единственный , которого ГАЗПРОМ за правду погнал.
    Lazurny
    Lazurny ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Скорее это будет делать Федотов.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:35, ред.
    Если Федотов не успокоится , то вполне возможно , что Медведев в скором времени будет мурлыкать себе под нос всем известную песенку :
    - Напрасно старушка ждет сына домой,
    - Ей скажут, она зарыдает...........
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