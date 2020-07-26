Арбитр Федотов: «В финале Кубка надо было удалять Ракицкого»

Арбитр Игорь Федотов заявил, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий должен был быть удалён в середине второго тайма финального матча Кубка России с подмосковными «Химками» (1:0).
На 63-й минуте в матче «Зенита» с «Химками» Москалёв должен был показать Ракицкому прямую красную карточку. Ракицкий умышленно ударил соперника по ногам, там не было борьбы за мяч. Ракицкого надо было удалять. Но повтор эпизода по телевидению не показали, не захотели, наверное. Но у меня остаётся вопрос – почему не вмешался VAR? Это явная и очевидная ошибка Москалёва.
Прямо таки "Великий удалитель"...))
Бывший судья обвиняет кого то в предвзятости...когда сам с утра до ночи "удаляет" игроков одной команды...))))
В трёхтомнике Федотова "Как надо судить Зенит" ,отрывки из которого нам постоянно зачем то тут печатают - всё чётко и строго....игроки Зенита обязательно должны быть удалены...))
Он наверно и по квартире бегает с красной карточкой....с криками "Оздоев - вон с поля".."Ракицкий покиньте поле"....
.....интересно...надолго его хватит....
Прямо таки "Великий удалитель"...))
Бывший судья обвиняет кого то в предвзятости...когда сам с утра до ночи "удаляет" игроков одной команды...))))
В трёхтомнике Федотова "Как надо судить Зенит" ,отрывки из которого нам постоянно зачем то тут печатают - всё чётко и строго....игроки Зенита обязательно должны быть удалены...))
Он наверно и по квартире бегает с красной карточкой....с криками "Оздоев - вон с поля".."Ракицкий покиньте поле"....
.....интересно...надолго его хватит....
Читать вас не просто смешно, а просто не интересно.
Читать вас не просто смешно, а просто не интересно.
Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение о судействе на матчах «зенита».
– На ваш взгляд, существует негласная разнарядка – помогать Петербургу?
– Случайностей не может быть. Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «зенит» судить не будешь.
Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение о судействе на матчах «зенита».
– На ваш взгляд, существует негласная разнарядка – помогать Петербургу?
– Случайностей не может быть. Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «зенит» судить не будешь.
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https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
Залетай к нам в Оффтоп, есть предложение на миллион)
https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
Во первых: убрать всех бомжей со всех постов РФС...
Во вторых: вернуть звание НАРОДНЫЙ Газпрому и дать пинка Миллеру...
В третьих: выгнать с позором первую пятёрку арбитров больше всех сделавших ошибок в пользу Зенита...
В четвёртых выгнать и следующую пятёрку арбитров...
В пятых: запретить бомжам на 25 лет занимать какие либо посты в РФС...
В шестых: расформировать Зенит и на 2 года запретить заниматься футболом...
В седьмых: через 2 года разрешить Зениту реабилитироваться в Пердиве, без права выхода в Вышку!
Во первых: убрать всех бомжей со всех постов РФС...
Во вторых: вернуть звание НАРОДНЫЙ Газпрому и дать пинка Миллеру...
В третьих: выгнать с позором первую пятёрку арбитров больше всех сделавших ошибок в пользу Зенита...
В четвёртых выгнать и следующую пятёрку арбитров...
В пятых: запретить бомжам на 25 лет занимать какие либо посты в РФС...
В шестых: расформировать Зенит и на 2 года запретить заниматься футболом...
В седьмых: через 2 года разрешить Зениту реабилитироваться в Пердиве, без права выхода в Вышку!
"Геи, геи, геи, сине-бело-голубые-геи, геи, геи"
"Геи, геи, геи, сине-бело-голубые-геи, геи, геи"
- Напрасно старушка ждет сына домой,
- Ей скажут, она зарыдает...........
- Напрасно старушка ждет сына домой,
- Ей скажут, она зарыдает...........