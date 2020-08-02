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Кокорин: «Детская обида позади, готов помочь „Спартаку“ вернуться наверх»

02 августа 2020, 12:59

Нападающий Александр Кокорин прокомментировал свой переход в «Спартак».

Все супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой прием. Я в деле! Готовимся к первой игре.

Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь [о том, что не представляет себя игроком «Спартака»]. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх.

Такой переход — это новая страница в моей жизни. «Спартак» — большой клуб. С нетерпением жду дебюта, к тому же в первом туре сыграем как раз против «Сочи».

Хочу быть здоровым, по максимуму помогать команде и вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий!

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ tantor (раскрыть)
04 августа в 12:57, ред.
Мыслишь в правильном направлении. Но не путай болт с гайкой. Одно дело - выйти с обидчиком "один на один", другое - навалиться толпой на одного. Пусть вся толпа и не била стульями, но стояла за спиной, одобряла, и не давала возможности пострадавшему даже встать из-за стола. А бить сидячего (как и лежачего) - последнее дело. А если бы Кокорину, сидящему за столиком в каком-нибудь корейском ресторане, кореец врезал от души (им даже и стул не нужен: руки-ноги есть), а рядом толпа корейцев, готовых присоединиться к драке, как бы запел "Кокоша"? То-то же...
Сп62
Сп62 ответ tantor (раскрыть)
02 августа в 21:54, ред.
А здесь и пишут в основном те, кто реальной жизни и не видел, наверняка, маменькины сыночки. Поэтому удар подстрекателю воспринимается ими, как что то немыслимое. И о морали у них понятие только из книжек и кино.
Константин Белых
Константин Белых ответ Альфи (раскрыть)
02 августа в 21:34
На зоне мужик показавший себя-это личность.
Альфи
Альфи ответ Союзник противников (раскрыть)
02 августа в 21:26
Ну если не друг Так приближенные, его явно крышуют сильные мира сего и сам возле депутатов да в Совете Юстиции всю жизнь околачивается,кругом блат у него, попробовала бы эта обезьяна желтолицая у себя на Родине так возникнуть, загремел бы по этапу в такие дали, что днем с огнем бы не нашли... Почему то начало ссоры защитнички Пака не показывают,ну подвыпившие футболисты сравнили чиновника с популярным южнокорейским певцом – исполнителем Gangam Style PSY (адвокаты Пака трактуют эту шутку как оскорбление на национальной почве). Денис Пак в ответ начал материться за что и прилетело ему стулом по башке,так ему и надо!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
02 августа в 19:46
Кокорин заиграет в Спартаке.Я уверен в этом,ему есть что доказать недоброжелателям и самому себе.Конечно много будет зависеть как будет использовать его Тедеско.Спартак в этом сезоне поборется за высокие места.Если не будет Роспотребнадзор-чемпионат.
Физручини
Физручини
02 августа в 19:45
быстро иудушка переобулся
протон1
протон1
02 августа в 18:39
поржал на кокошей. вот как деньги меняют человека
Союзник противников
Союзник противников ответ Альфи (раскрыть)
02 августа в 18:34
Вот и готово основание для оправдания:1.Узкоглазый(фу,как подло!!!). 2.Друг Путина(и самой не смешно).Пора федеральным судьёй становиться.
Союзник противников
Союзник противников ответ tantor (раскрыть)
02 августа в 18:30, ред.
Такие как ты своей извращённой психологией и делают нашу страну зоной беззакония.Потому что у вас нет такого понятия,как внутреннее достоинство,и нет разницы между словесным оскорблением и физическим насилием стаей дЭ?билов.Ещё и с применением подручных материалов.Причём,не уверен,что при разборке один на один Кокоша вышел бы победителем.Пора тебе создавать фонд помощи пострадавшим кокоринам и ефремовым.
Stalker-ato
Stalker-ato
02 августа в 18:28
Противоречивый трансфер....
В любом случае если хочет перезагрузить карьеру то надо пахать как раб на галерах и забыть про пьянки.драки,загулы, больше такого шанса у него не будет......
Надеюсь он им воспользуется.
tantor
tantor
02 августа в 18:23
Бесит в людях лицемерие.
И я не про Кокорина.
Вот потерял ты работу, ищешь-ищешь месяц-два-три, а тут тебе знакомый звонит и зовет. Кто-то отказался бы в такой ситуации?
Кто из мужчин старше пяти лет не бил в лицо человеку? Каждый, кто нанес хоть один удар - такой же уголовник, как и Кокорин, просто повезло, что в России не принято с заявлением к ментам бежать при малейшем поводе. Даже если не дрались вы, то среди ваших родственников и друзей 97% таких уголовников. Что же вы их не осуждаете?
Мне кажется, подобное лицемерие свойственно малолеткам без жизненного опыта и способности мыслить. Хотя именно в подростковом возрасте большинство рискует попасть за хулиганство, наркотики, нанесение телесных повреждений и т.п.
Прежде чем судить кого-либо, взгляните на себя, на друзей и на родных. Если все белые и пушистые, то вперед. А если нет, то скажите своим близким в лицо то же самое, что пишете про Кокорина.
Это все про лицемерие в целом. То же самое мнение у меня о ситуации сЕфремовым и другими.
Kosmos58
Kosmos58
02 августа в 17:29
Кококорин, пусть твои мечты не сбудутся!!! Искренне желаю.
Константин Белых
Константин Белых ответ Альфи (раскрыть)
02 августа в 17:18
Это не бомбит. Это как ревнуют 18 летнюю девушку на дискотеке. Флагмана у них больше нет. Дзюба через год песком сыпать будет в штрафной площадке.
prinzЫп
prinzЫп
02 августа в 17:11
А как на счёт твоих слов двумя днями ранее: - "Я в Спартак? Не верите всему, что пишут"?!
Может и этим словам тоже не верить, что ты типа хочешь помочь Спартаку? А может тебя Зенит внедрил в Спартак чтобы его окончательно угробил?
Я болею за ЦСКА, но ненавижу лгунов и подлиз....
Zimmer
Zimmer
02 августа в 16:53
Помоги, чем можешь.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
02 августа в 16:46
За такие бабки простил спартак кокорин! Гы-гы
Дикий мужчина
Дикий мужчина
02 августа в 16:32
Пропал Саша, гыгы.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
02 августа в 16:27
Коко стыдно очень стало просто за то,что творится после игр в раздевалке зенита)
да и не только им,а все России!!
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
02 августа в 15:54
Пак не Берия...был суд...было наказание...
Альфи
Альфи
02 августа в 15:50
Нет я вам всем удивляюсь, мужики, ну кто из вас не дрался , ну скажите, все прямо как ангелы. Ну ошибся человек, не повезло ,кто ж знал что узкоглазый друг самого ВВП, что теперь его в грязь втаптывать, играть то он не разучился и будет хорошим усилением, я бы вот порадовалась если бы он в конюшню пришел,беда у нас с напами, как говорится буйных мало, вот и нету вожаков....
Альфи
Альфи
02 августа в 15:42
Ах,ах как бомит у Зенитовцев, страшновато вам стало... Ну что сказать молодцы москвичи, руками Газизова собирают под знамена России неплохих игроков, да еще и обиженных на Зенит и мстя их будет конкретная. Я так понимаю впротивовес Питеркой шайке, Московия набирает своих подлецов(честные типа Юрана сюда не вписываются)которые будут действовать по вашей же схеме с фарм клубами и включит свой админресурс, не думаю что он слабее Питерского, и денег тоже не меньше чем у Газпрома, судейский корпус тоже видимо на два лагеря разобьется будут помогать тем кто больше даст. Ну что веселый сезон нас ждет, посмотрим чья возьмет...
RIR68
RIR68
02 августа в 15:37
пришёл со своим стулом)
UDAV1266
UDAV1266
02 августа в 15:37
ТРЕПЛО
particular
particular ответ Footbolista (раскрыть)
02 августа в 15:35
Теперь надо и взрослые мечты реализовывать, пока над ними кто-нибудь грязно не надругался и мистер Пак не перекрыл кислород по всем магистралям..:)))
12й игрок
12й игрок
02 августа в 15:34
    leopit
    leopit
    02 августа в 15:24
    Вот и авторитетный смотрящий появился в ОПГ Спартак.....Кому не нравиться-получишь стулом по башке!
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ 12й игрок (раскрыть)
    02 августа в 15:19
      12й игрок
      12й игрок ответ nikot (раскрыть)
      02 августа в 15:14
      Впердив.
      Footbolista
      Footbolista
      02 августа в 15:14
      Кокорин получается с детства рвался в Спартак...хорошо, когда детские мечты сбываются...
      12й игрок
      12й игрок ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
      02 августа в 15:13
      Я и говорю пупсики могут думать иначе. А то уголовник уголовник... теперь жалеют брошеного ухахаха. Быстро переобулись однако.
      А по поводу заработать и убежать ты это скажи быстрову дзюбе и еще целому набору игроков что сбежали из секты за трофеями ухаха))
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