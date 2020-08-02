Кокорин: «Детская обида позади, готов помочь „Спартаку“ вернуться наверх»

Нападающий прокомментировал свой переход в «Спартак».

Все супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой прием. Я в деле! Готовимся к первой игре.

Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь [о том, что не представляет себя игроком «Спартака»]. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх.

Такой переход — это новая страница в моей жизни. «Спартак» — большой клуб. С нетерпением жду дебюта, к тому же в первом туре сыграем как раз против «Сочи».

Хочу быть здоровым, по максимуму помогать команде и вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий!