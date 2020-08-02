Кокорин: «Детская обида позади, готов помочь „Спартаку“ вернуться наверх»

Нападающий Александр Кокорин прокомментировал свой переход в «Спартак».
Все супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой прием. Я в деле! Готовимся к первой игре.
Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь [о том, что не представляет себя игроком «Спартака»]. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх.
Такой переход — это новая страница в моей жизни. «Спартак» — большой клуб. С нетерпением жду дебюта, к тому же в первом туре сыграем как раз против «Сочи».
Хочу быть здоровым, по максимуму помогать команде и вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий!
В любом случае если хочет перезагрузить карьеру то надо пахать как раб на галерах и забыть про пьянки.драки,загулы, больше такого шанса у него не будет......
Надеюсь он им воспользуется.
В любом случае если хочет перезагрузить карьеру то надо пахать как раб на галерах и забыть про пьянки.драки,загулы, больше такого шанса у него не будет......
Надеюсь он им воспользуется.
И я не про Кокорина.
Вот потерял ты работу, ищешь-ищешь месяц-два-три, а тут тебе знакомый звонит и зовет. Кто-то отказался бы в такой ситуации?
Кто из мужчин старше пяти лет не бил в лицо человеку? Каждый, кто нанес хоть один удар - такой же уголовник, как и Кокорин, просто повезло, что в России не принято с заявлением к ментам бежать при малейшем поводе. Даже если не дрались вы, то среди ваших родственников и друзей 97% таких уголовников. Что же вы их не осуждаете?
Мне кажется, подобное лицемерие свойственно малолеткам без жизненного опыта и способности мыслить. Хотя именно в подростковом возрасте большинство рискует попасть за хулиганство, наркотики, нанесение телесных повреждений и т.п.
Прежде чем судить кого-либо, взгляните на себя, на друзей и на родных. Если все белые и пушистые, то вперед. А если нет, то скажите своим близким в лицо то же самое, что пишете про Кокорина.
Это все про лицемерие в целом. То же самое мнение у меня о ситуации сЕфремовым и другими.
И я не про Кокорина.
Вот потерял ты работу, ищешь-ищешь месяц-два-три, а тут тебе знакомый звонит и зовет. Кто-то отказался бы в такой ситуации?
Кто из мужчин старше пяти лет не бил в лицо человеку? Каждый, кто нанес хоть один удар - такой же уголовник, как и Кокорин, просто повезло, что в России не принято с заявлением к ментам бежать при малейшем поводе. Даже если не дрались вы, то среди ваших родственников и друзей 97% таких уголовников. Что же вы их не осуждаете?
Мне кажется, подобное лицемерие свойственно малолеткам без жизненного опыта и способности мыслить. Хотя именно в подростковом возрасте большинство рискует попасть за хулиганство, наркотики, нанесение телесных повреждений и т.п.
Прежде чем судить кого-либо, взгляните на себя, на друзей и на родных. Если все белые и пушистые, то вперед. А если нет, то скажите своим близким в лицо то же самое, что пишете про Кокорина.
Это все про лицемерие в целом. То же самое мнение у меня о ситуации сЕфремовым и другими.
Может и этим словам тоже не верить, что ты типа хочешь помочь Спартаку? А может тебя Зенит внедрил в Спартак чтобы его окончательно угробил?
Я болею за ЦСКА, но ненавижу лгунов и подлиз....
Может и этим словам тоже не верить, что ты типа хочешь помочь Спартаку? А может тебя Зенит внедрил в Спартак чтобы его окончательно угробил?
Я болею за ЦСКА, но ненавижу лгунов и подлиз....
да и не только им,а все России!!
да и не только им,а все России!!
Я молился,что бы это чудо в перьях к нам не перешло,от таких игроков в клубе одни только неприятности))) Он бандит и уголовник)))
А сопли вы пускаете,потому что жаба душит,
Я молился,что бы это чудо в перьях к нам не перешло,от таких игроков в клубе одни только неприятности))) Он бандит и уголовник)))
А сопли вы пускаете,потому что жаба душит,
А по поводу заработать и убежать ты это скажи быстрову дзюбе и еще целому набору игроков что сбежали из секты за трофеями ухаха))
А по поводу заработать и убежать ты это скажи быстрову дзюбе и еще целому набору игроков что сбежали из секты за трофеями ухаха))