Николич: «Кокорин был открыт для перехода в „Локомотив“»

Главный тренер «Локомотива» подтвердил информацию об интересе к нападающему и что сделку заблокировал трансферный комитет.

Это правда, но не очень хочу это комментировать. Знаю этого игрока, мне он нравится. Кокорин – россиянин, это очень важно сейчас, потому что каждая команда должна думать о новом лимите. Очень важно подписать одного такого качественного игрока, как Саша. Но эта история закончена. Он очень хороший игрок, но мы не смогли найти путь, чтобы подписать его.

Разговаривал с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдёт в другой клуб. Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать. Что касается разговоров, что сделка сорвалась не по спортивным причинам, а из-за Пака… Я в России два месяца. Не знаю, кто и что сделал, по какой причине. До разговора с Сашей мне никто не говорил, что сделка невозможна. Не хочу больше говорить об этом. Саша – не наш игрок. Желаю ему только успехов в дальнейшей карьере.