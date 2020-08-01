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Николич: «Кокорин был открыт для перехода в „Локомотив“»

01 августа 2020, 20:35

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подтвердил информацию об интересе к нападающему Александру Кокорину и что сделку заблокировал трансферный комитет.

Это правда, но не очень хочу это комментировать. Знаю этого игрока, мне он нравится. Кокорин – россиянин, это очень важно сейчас, потому что каждая команда должна думать о новом лимите. Очень важно подписать одного такого качественного игрока, как Саша. Но эта история закончена. Он очень хороший игрок, но мы не смогли найти путь, чтобы подписать его.

Разговаривал с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдёт в другой клуб. Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать. Что касается разговоров, что сделка сорвалась не по спортивным причинам, а из-за Пака… Я в России два месяца. Не знаю, кто и что сделал, по какой причине. До разговора с Сашей мне никто не говорил, что сделка невозможна. Не хочу больше говорить об этом. Саша – не наш игрок. Желаю ему только успехов в дальнейшей карьере.

По информации СМИ, Кокорин перейдет в московский «Спартак».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:31
Пак вмешался и поставил табу.
Kuvkil
Kuvkil
02 августа в 05:27
Смолова некуда девать, а тут второго звездного
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
01 августа в 23:12
Зениту поставили ультиматум,что любым путем не подписываете Кокорина, а чемпионство выполучите
Footbolista
Footbolista
01 августа в 22:16
Зачем стучаться в закрытый паровоз?)...
Zenit_84
Zenit_84
01 августа в 22:05
Уили момент
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 22:04
Ты,иностранец,пока ещё не знаешь,как тебе повезло!!! Пошли соболезнование Тедеско!!!
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
01 августа в 21:28, ред.
Жалко конечно... Хотя не велика потеря. Правда вот жалко что играем в такой лиге где не футбол решает а не особо известные чиноши, и жалко что вместо уровня игры жалко что недалекого игрока не подписали с нужным паспортом.. Обидно, досадно, ну ладно.. Так и живем)
ermak6848
ermak6848
01 августа в 21:19
Остаётся пожелаьб спортивных успехов Кокорину в новом клубе!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 21:15
Надеюсь теперь фаны зенита и всякие озера поймут что чемпионов назначают паки и ко
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 21:13
Паки и дзюбы все наше, в такой стране живем
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 20:53
тебе повезло что не состоялось)))))))))
АлексАлекс
АлексАлекс
01 августа в 20:45
Второй Смолов был бы. Из привлекательного только безоплатность трансфера, да и то там у Кокоши не сорвешься - зарплата бы была такая, как будто он уже легенда Локомотива. Не надо
particular
particular
01 августа в 20:45, ред.
Спаянная обязательствами и бабосиками судебно-чиновничья когорта, удавится и уделается, но "своего" не даст и не сдаст...
Какой-то Пак имеет влияние на решение футбольного клуба... Для страны подобное - нормуль, а для РПЛ - повседневная действительность... К сожалению...
Байкал-38.
Байкал-38.
01 августа в 20:44
Соогласен с Николичем, что Кокорин хороший игрок, но как человек он недалёкий. Если и брать такого, то над ним должен стоять человек с "палкой".
Зря, что он пока не перешёл в Спартак, было бы много шоу!!!
beefs
beefs
01 августа в 20:36
это проделки Зенита...
drug01
drug01
01 августа в 20:36
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