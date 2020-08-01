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Евсеев: «Как я мог уйти с Газизовым в „Спартак“? Как чемодан, что ли?»

01 августа 2020, 22:46

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о возможности перейти в «Спартак» вслед за генеральным директором Шамилем Газизовым.

После игры с «Ростовом» Газизов в раздевалке сказал всей команде, что уходит. Только тогда и узнал. До этого не знал. Это не было шоком для меня. Порадовался за него, он заслужил своим трудом приглашение в «Спартак». Я там играл, поэтому знаю, что это такое. Не особо успел что-то ему посоветовать. Большой груз будет, давление.

За полтора года мы хорошо поработали и узнали друг друга, мне было комфортно работать. Да, бывали проблемы, но это нормальное явление. Работа, которая была поставлена, продолжает жить.

Как я мог уйти вместе с ним? Как чемодан, что ли? Моя цель – работать и быть востребованным тренером.

Слухи о том, что я могу уйти в «Спартак» или «Локомотив»? Эти клубы имеют для меня равнозначное значение.

Ранее Евсеев высказался о новом регламенте Кубка России.

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Все комментарии
autochthon
autochthon
02 августа в 13:55
Лукавиш Вадик...А про востребованного тренера это для дилетантов, приглашают тех с кем можно попилить...
serh62
serh62
02 августа в 11:57
побежишь за ним как рюкзак....
viv
viv
02 августа в 10:09
Будешь хорошо работать позовут в другой клуб на повышение.
за
за ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
02 августа в 09:28
Мутко - это питерский казачок. ))
Некакойшенко
Некакойшенко
02 августа в 07:45
Чемпионство Зенита и глумление над футболом мы уже видели.Это свершившийся факт.Скупку клубов северной столицей тоже видели как и проплату судейских.Так что потому и есть разговоры, что есть факт, а потому и тема.Здесь же ещё ни чего нет, но разговоры уже имеются.Так и хочется сказать, а работать когда будете ?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
02 августа в 06:32
где мясо там всегда мутки..
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 05:43
скоро и ты там будешь)))) но это надо заслужить лояльной игрой с народными))) да и верховного шамана не вздумай ругать)))))))))))))
mihaluch
mihaluch
02 августа в 05:06
Спартак подбирает замену Тедеско после первых игр видно будет.
nikoladolgov
nikoladolgov
02 августа в 01:56
Гол, куй штанга !
Gahi
Gahi
02 августа в 00:42
Чемадан не чемадан, а застёжки новые. Ключи подберут и ларчик сам откроится. Где бы не был ты Вадим а за формой ты следи. Раздобрел как на дрожжах здесь пойди и в сундук не уместить.
berda2003
berda2003
02 августа в 00:18
иди в сборную уэльса, тебя там помнят...
Ell1ps
Ell1ps
02 августа в 00:16
Вы нам Вадим и не нужны, у нас есть отличный тренер
Адвокат 76
Адвокат 76
01 августа в 23:57
Для Евсеева сейчас и в Уфе не плохо пока работается.
ermak6848
ermak6848
01 августа в 23:47
да какая разница как и в чём...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 23:24
Евсеев на редкость здраво рассуждает. Получается работать в команде, сиди на месте. Сейчас начнется новый сезон, несколько неудачных игр и до свидания. Спартак насчет этого специфичная команда, у Федуна тренера с гендирами не задерживаются. Так что будет трудно...
Lao-Dzi
Lao-Dzi
01 августа в 23:16
В спартак таких с чемоданом пруд пруди.
andrefino13
andrefino13
01 августа в 23:15, ред.
Не оставляет ощущение, когда читаешь или слушаешь Евсеева, что в нем живёт кто-то из Люди в чёрном....)))
Jake Sully
Jake Sully
01 августа в 23:13
спартак и чемодан тесно связаны между собой, спроси у Фидуна)) перед каждым матчем Фидун отправляет чемодан в судейскую.
за
за
01 августа в 23:06
Как багаж. ))
STVA 1
STVA 1
01 августа в 23:03
Ну и ладно!
Аксинья
Аксинья
01 августа в 22:56
Чемодан без ручки - и тащить тяжело и выбросить жалко))
волгодон 2
волгодон 2
01 августа в 22:52
как пивной бочонок)
cska vperiod
cska vperiod
01 августа в 22:49
Нет не чемодан а саквояж.
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