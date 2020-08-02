Евсеев: «„Уфа“ — фарм-клуб „Спартака“? Сыграем два матча, посмотрим»

Главный тренер «Уфы» поделился мнением об уходе генерального директора Шамиля Газизова в «Спартак», а также высказался о том, что его команда якобы станет фарм-клубом красно-белых.

Что касается руководства «Уфы». Я знаком с братом Газизова, которому перешла часть акций, он и раньше часто был в клубе и будет. Я его вижу, он с 10 до 9 вечера в клубе. Может, больше или меньше. Руководство «Уфы» осталось тем же самым — Ринат Шайбеков, Ростислав Мурзагулов. Ничего не изменилось. Там работает мало людей, но много времени проводят [в офисах]. Это хорошо. Что касается разговоров про то, что мы становимся фарм-клубом «Спартака», то я их слышал. Ну, сыграем два матча, посмотрим. Мы будем играть, а проиграть любая команда может, но по статистике у «Уфы» положительные показатели в играх со «Спартаком».