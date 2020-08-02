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Евсеев: «„Уфа“ — фарм-клуб „Спартака“? Сыграем два матча, посмотрим»

02 августа 2020, 00:33

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об уходе генерального директора Шамиля Газизова в «Спартак», а также высказался о том, что его команда якобы станет фарм-клубом красно-белых.

Что касается руководства «Уфы». Я знаком с братом Газизова, которому перешла часть акций, он и раньше часто был в клубе и будет. Я его вижу, он с 10 до 9 вечера в клубе. Может, больше или меньше. Руководство «Уфы» осталось тем же самым — Ринат Шайбеков, Ростислав Мурзагулов. Ничего не изменилось. Там работает мало людей, но много времени проводят [в офисах]. Это хорошо. Что касается разговоров про то, что мы становимся фарм-клубом «Спартака», то я их слышал. Ну, сыграем два матча, посмотрим. Мы будем играть, а проиграть любая команда может, но по статистике у «Уфы» положительные показатели в играх со «Спартаком».

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Все комментарии
Конфедерат
Конфедерат
02 августа в 15:11
Уфа+Химки. +12 очков за сезон.
Wolf77785
Wolf77785 ответ cska vperiod (раскрыть)
02 августа в 14:15
18 - 6 ахмат, 6 химки, 6 уфа!
у вас кстати 6 очков тоже стабильно от ахмата ! так что не далеко ушли
ekliziast
ekliziast ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 августа в 12:11
    ekliziast
    ekliziast ответ Vredinka_online (раскрыть)
    02 августа в 12:08
    Что тут странного если всё руководство РПЛи РФС кормится в Газпроме или работает там.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    02 августа в 10:58
      Сп62
      Сп62
      02 августа в 10:22, ред.
      Игра со Спартаком это всегда праздник на стадионе. Кто ж хочет проигрывать в праздник. Поэтому компромиссов со Спартаком не бывает.
      LOpp
      LOpp
      02 августа в 10:11
      Против Спартака все клубы умирают на поле
      Footbolista
      Footbolista
      02 августа в 09:42, ред.
      Уфа проиграет Спартаку...потому, что Уфа...
      oFANATo
      oFANATo
      02 августа в 09:36
      Уже после первого матча все станет ясно...
      Багров-брат
      Багров-брат
      02 августа в 09:36
      Вадик парняга неуступчивый и амбициозный. Просто так под кого-то не ляжет. Посмотрим...)))
      Vredinka_online
      Vredinka_online
      02 августа в 09:21
      Странно, что в нашем чемпионате такие вещи существуют.
      ABir
      ABir
      02 августа в 08:47
      Евсеев начал нести какой-то бред. Его дело только тренировать. Хочет привлечь утраченное к себе внимание
      311
      311
      02 августа в 08:30
      Значит скоро уволят без объяснения причин!)
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      02 августа в 08:17
      Вадим человек слова, если сказал, то так и будет.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      02 августа в 08:05
      Вадим не тот человек, который будет дарить очки командам. У него лозунг по жизни..... Куй Вам...))).
      112910415
      112910415
      02 августа в 07:35
      Вадик - серьезный парень !
      t7m7c997rf62
      t7m7c997rf62
      02 августа в 07:20
      Это само собой разумеется
      ДСА
      ДСА
      02 августа в 07:15
      А пока все считают, что шесть очков у Спартака в кармане.
      cska vperiod
      cska vperiod
      02 августа в 07:09
      Если Вадим начнёт плохо вести себя его ждёт судьба юрана.
      ОПС
      ОПС
      02 августа в 06:58
      Лишь бы слова не расходились с игрой.
      shlomo
      shlomo
      02 августа в 06:15
      И начались поиски черной кошки в темной комнате....
      VAN ARM
      VAN ARM
      02 августа в 05:23
      посмотрим)))))юран тоже выпендривался и где он?))))))))))))))
      cska vperiod
      cska vperiod
      02 августа в 04:42
      Теперь и у спартака есть задел в 12 очков в начале сезона, ну разве это футбол?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      02 августа в 03:58
      ...по статистике у «Уфы» положительные показатели в играх со «Спартаком»...

      Вот и увидим скоро, Уфа фарм или нет. Если отдаст 6 очков- значит, бумеранг вернулся.
      Спартаку по честному не выиграть, команда упертая...
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ
      02 августа в 03:18
        Ярославъ Ивановъ
        Ярославъ Ивановъ
        02 августа в 03:15
        со всеми кроме Спартака бьетесь ..конечно ....
        Klaksvikar Itrottarselag
        Klaksvikar Itrottarselag
        02 августа в 02:13
        Вполне вероятно что от Евсеева тут ничего зависеть не будет.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        02 августа в 01:18
        Вадим на сговор не пойдет - однозначно!!!
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry
        02 августа в 01:00
          beefs
          beefs
          02 августа в 00:49
          была статистика, а реальность увидим...
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