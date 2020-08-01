Директор «Чертаново»: «В МЮ назвали дебют Пиняева великолепным»

Директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что «Манчестер Юнайтед» остался доволен дебютом в профессиональном футболе 15-летнего нападающего московского клуба Сергея Пиняева. Ранее юный игрок неоднократно проходил стажировку в МЮ.
Не сказать, что я супернедоволен — для первой игры в этом составе мы выглядели достойно. Одна ключевая ошибка в случае с первым голом привела к тому, что этот матч мы проиграли. Но мы не провели ни одного матча в этом составе. С оптимизмом смотрим в будущее.
Чуть-чуть расстроились, что не выиграли, но у нас много хороших футболистов. Например, хорошо дебютировал на профессиональном уровне Сережа Пиняев. В матче из-за травм не приняли участие несколько футболистов с опытом игры в ФНЛ — Камышев, Рудковский, Великородный, Соколов, поэтому думаю, что все у нас будет нормально и мы будем готовить футболистов, показывать качественный футбол.
Я сидел рядом с Юрием Сёминым, Борисом Игнатьевым, Омари Тетрадзе — до этого они Сережу не видели, сейчас наконец-то увидели, что в России есть перспективные парни, сейчас самое главное — сделать так, чтобы он раскрылся по-настоящему. Дебютом все очень довольны, но не будем петь дифирамбы. Однако это было лучше, чем хорошо — отличный дебют. Это говорит о том, что в академии еще есть футболисты — будем опираться на них.
Надо все делать постепенно и ни в коем случае не перегибать палку. Если он в каждом матче будет выходить ярко, то завоюет место в стартовом составе. В любом случае когда-то это произойдет! Я не сомневаюсь в этом.
На матче был селекционер «Манчестер Юнайтед», от клуба пришла СМС: «Великолепный дебют, поздравляем».
Не поверю, что так плотно следят за чемпионатами по силе ниже среднего ...
Не поверю, что так плотно следят за чемпионатами по силе ниже среднего ...
Не поленитесь съездить и в живую посмотреть на игру этого парня.
Уже сейчас, в столь раннем возрасте, есть на что посмотреть.
Не поленитесь съездить и в живую посмотреть на игру этого парня.
Уже сейчас, в столь раннем возрасте, есть на что посмотреть.
Папа богатенький Буратин?
Папа богатенький Буратин?