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Директор «Чертаново»: «В МЮ назвали дебют Пиняева великолепным»

01 августа 2020, 23:12
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2Матч завершен

Директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что «Манчестер Юнайтед» остался доволен дебютом в профессиональном футболе 15-летнего нападающего московского клуба Сергея Пиняева. Ранее юный игрок неоднократно проходил стажировку в МЮ.

Не сказать, что я супернедоволен — для первой игры в этом составе мы выглядели достойно. Одна ключевая ошибка в случае с первым голом привела к тому, что этот матч мы проиграли. Но мы не провели ни одного матча в этом составе. С оптимизмом смотрим в будущее.

Чуть-чуть расстроились, что не выиграли, но у нас много хороших футболистов. Например, хорошо дебютировал на профессиональном уровне Сережа Пиняев. В матче из-за травм не приняли участие несколько футболистов с опытом игры в ФНЛ — Камышев, Рудковский, Великородный, Соколов, поэтому думаю, что все у нас будет нормально и мы будем готовить футболистов, показывать качественный футбол.

Я сидел рядом с Юрием Сёминым, Борисом Игнатьевым, Омари Тетрадзе — до этого они Сережу не видели, сейчас наконец-то увидели, что в России есть перспективные парни, сейчас самое главное — сделать так, чтобы он раскрылся по-настоящему. Дебютом все очень довольны, но не будем петь дифирамбы. Однако это было лучше, чем хорошо — отличный дебют. Это говорит о том, что в академии еще есть футболисты — будем опираться на них.

Надо все делать постепенно и ни в коем случае не перегибать палку. Если он в каждом матче будет выходить ярко, то завоюет место в стартовом составе. В любом случае когда-то это произойдет! Я не сомневаюсь в этом.

На матче был селекционер «Манчестер Юнайтед», от клуба пришла СМС: «Великолепный дебют, поздравляем».

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Все комментарии
Верг
Верг
02 августа в 16:32
Вместо лингарда будет играть
Slepowron
Slepowron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 августа в 11:32
Если не веришь, то посмотри выпуск КраСавы про него.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Valdo Brunetti 9 (раскрыть)
02 августа в 09:09
Я смутно представляю, чтобы люди из МЮ ездили по ФНЛьным российским командам и искали, кого бы взять к себе на стажировку. Ладно бы московским, а то подмосковным.
Не поверю, что так плотно следят за чемпионатами по силе ниже среднего ...
Caniggia
Caniggia
02 августа в 08:38
Мелкого надо сразу в МЮ, как станет совершеннолетним. Не портите его Россией, ФНЛ и РПЛ, а то выйдет очередной Кокорин, Дзагоев, Смолов...
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 06:29
не перехвалите)) а то получится кокорин ))))))))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 05:17
Ну раз так то и мы рады за Сергея!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
02 августа в 04:56
молодец! удачи в дальнейшем
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 августа в 01:36
Что у МЮ денег нету чтоли чтобы взять деньги у сопляка чтобы тот пришел для стажировки
Алексей Юрчук
Алексей Юрчук
02 августа в 01:29
Сережа, не останавливайся на достигнутом, только вперед. В этом сезоне ФНЛ будет особенно интересен благодаря тебе, не подведи!
Алексей Юрчук
Алексей Юрчук ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 августа в 01:26
Уважаемый, Вы не видели этого парня на поле в живую.
Не поленитесь съездить и в живую посмотреть на игру этого парня.
Уже сейчас, в столь раннем возрасте, есть на что посмотреть.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 августа в 00:15
Англия - это не Россия, где все можно купить. В такой топовый клуб, абы кого не возьмут на стажировку, тем более несколько лет подряд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 23:57
Интересно, каким образом он попал на стажировку в МЮ?
Папа богатенький Буратин?
sv_1969
sv_1969
01 августа в 23:41
Здорово!Молодец)
beefs
beefs
01 августа в 23:19
и мы присоединяемся к поздравлениям...
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