Директор «Чертаново»: «В МЮ назвали дебют Пиняева великолепным»

Директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что «Манчестер Юнайтед» остался доволен дебютом в профессиональном футболе 15-летнего нападающего московского клуба . Ранее юный игрок неоднократно проходил стажировку в МЮ .

Не сказать, что я супернедоволен — для первой игры в этом составе мы выглядели достойно. Одна ключевая ошибка в случае с первым голом привела к тому, что этот матч мы проиграли. Но мы не провели ни одного матча в этом составе. С оптимизмом смотрим в будущее.

Чуть-чуть расстроились, что не выиграли, но у нас много хороших футболистов. Например, хорошо дебютировал на профессиональном уровне Сережа Пиняев. В матче из-за травм не приняли участие несколько футболистов с опытом игры в ФНЛ — Камышев, Рудковский, Великородный, Соколов, поэтому думаю, что все у нас будет нормально и мы будем готовить футболистов, показывать качественный футбол.

Я сидел рядом с Юрием Сёминым, Борисом Игнатьевым, Омари Тетрадзе — до этого они Сережу не видели, сейчас наконец-то увидели, что в России есть перспективные парни, сейчас самое главное — сделать так, чтобы он раскрылся по-настоящему. Дебютом все очень довольны, но не будем петь дифирамбы. Однако это было лучше, чем хорошо — отличный дебют. Это говорит о том, что в академии еще есть футболисты — будем опираться на них.

Надо все делать постепенно и ни в коем случае не перегибать палку. Если он в каждом матче будет выходить ярко, то завоюет место в стартовом составе. В любом случае когда-то это произойдет! Я не сомневаюсь в этом.

На матче был селекционер «Манчестер Юнайтед», от клуба пришла СМС: «Великолепный дебют, поздравляем».