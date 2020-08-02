Мостовой: «Кокорин тот человек, на которого можно делать ставку»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переходе нападающего в московский клуб.

С точки зрения футбола и его канонов, очень хорошее приобретение и усиление. Последнее время в «Спартаке» много изменений, кто-то себя находит, кто-то — нет. В клубе постоянная турбулентность: кто-то пришёл, кто-то ушёл, пять игроков ушли в аренду или вернулись. А вот Кокорин тот человек, на которого можно делать ставку. Кокорин поможет команде и забьёт минимум десять мячей.

Что касается чемпионства, рассчитывать на усиление не всегда правильно. Чемпионство добывается с командой, а не с тремя-четырьмя людьми. На примере «Зенита» это видно. Они выделяются «скамейкой» и составом: у них выпадает игрок основного состава, а через месяц о нём не вспоминают. У «Спартака» тоже есть глубина состава, но тренер ведёт себя немного неправильно.