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Мостовой: «Кокорин тот человек, на которого можно делать ставку»

02 августа 2020, 14:19

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

С точки зрения футбола и его канонов, очень хорошее приобретение и усиление. Последнее время в «Спартаке» много изменений, кто-то себя находит, кто-то — нет. В клубе постоянная турбулентность: кто-то пришёл, кто-то ушёл, пять игроков ушли в аренду или вернулись. А вот Кокорин тот человек, на которого можно делать ставку. Кокорин поможет команде и забьёт минимум десять мячей.

Что касается чемпионства, рассчитывать на усиление не всегда правильно. Чемпионство добывается с командой, а не с тремя-четырьмя людьми. На примере «Зенита» это видно. Они выделяются «скамейкой» и составом: у них выпадает игрок основного состава, а через месяц о нём не вспоминают. У «Спартака» тоже есть глубина состава, но тренер ведёт себя немного неправильно.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
02 августа в 16:19
Это до первого стакана,а потом как фишка ляжет.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 августа в 16:09
Раньше времени на него надежды возлагают
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 15:20
Отчего хрющи такие продажные причём все поголовно, только недавно говорили всё наоборот.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 августа в 14:38
Ставить на Кокорина все равно что ставить на всадника без головы. Главный скилл всадника - его тотальная непредсказуемость - он быстр и силен, но скачет ... знает куда, а главное ... знает зачем..
112910415
112910415
02 августа в 14:38
идея-то любопытная
sv_1969
sv_1969
02 августа в 14:36
Если не будет дурака валять , то это усиление...
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 14:34
саша ты это серьёзно?))) это не покер))))))))))))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
02 августа в 14:22
Понаприходили))) Совсем недавно было "УУУ Кокорин, в Зените все такие фу-фу, что-то в Спартак ещё ни разу ни кого из тюряги не было!". Теперь вот Кокорин в Спартак и он и мотивирован сильно и ставку на него можно делать, да и вообще он жертва во всей этой истории.

Мне как фанату Зенита очень обидно, что потеряли сильного напа, и Спартачей, я в принципе понимаю, но только тех, кто с самого начала не гнобил Кокорина, а то сейчас вся Москва боготворит того, из рук кого случайно упал стул на голову Паку.
drug01
drug01
02 августа в 14:20
Будем делать ставки
shlomo
shlomo
02 августа в 14:20
Даже гроша не поставлю...
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