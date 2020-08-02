Быстров: «Кокорин находится в сумасшедшей форме, он очень мотивирован»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал трансфер нападающего в «Спартак».

Главное, чтобы Кокорин пришел в «Спартак» играть в футбол, а не в Counter-Strike. Он хороший нападающий. Если он создаст хорошую связку с Соболевым, то доставит проблемы другим клубам. Всем нравятся скандалы. Потом целый год еще будут говорить. Для болельщиков порой важнее, что происходит за пределами поля.