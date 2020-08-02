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Быстров: «Кокорин находится в сумасшедшей форме, он очень мотивирован»

02 августа 2020, 13:41

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал трансфер нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

Главное, чтобы Кокорин пришел в «Спартак» играть в футбол, а не в Counter-Strike. Он хороший нападающий. Если он создаст хорошую связку с Соболевым, то доставит проблемы другим клубам. Всем нравятся скандалы. Потом целый год еще будут говорить. Для болельщиков порой важнее, что происходит за пределами поля.

Если Тедеско сможет вписать Кокорина в состав, то клуб с кем-то будет прощаться. Саша в сумасшедшей форме. Год не играл, но помог «Сочи» остаться в РПЛ. Никаких проблем с адаптацией не будет. Единственное, что болельщики будут против. Он же играл за «Зенит» и «Динамо». Но ему не привыкать. Это дополнительный стимул показывать хорошую игру. Он сильно мотивирован. Противостояние «Зенита» и «Спартака» будет интереснее. Саша будет доказывать, что «Зенит» зря отдал его в аренду в «Сочи».

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sten312
sten312
02 августа в 16:32, ред.
B сумасшедшей форме -это как?На спине написано шизофреник?Или у него пижама из дурки?
ДСА
ДСА
02 августа в 14:52
Порвать Зенит - дело святое.
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 14:35
а то ты вчера употреблял чтобы такое узреть?)))))))))))
Wolverhampton
Wolverhampton
02 августа в 14:03
Смех да и только!
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 13:49
Быстров как английский флаг не может понять на чьей стороне быть.
112910415
112910415
02 августа в 13:44
болельщикам будет о чем поговорить, и будет на что посмотреть ...
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 13:42
Плохо пошутил
ligaX
ligaX
02 августа в 13:42
Что то вокруг него шороху много.. Как будто какой то топ мирового класса в РПЛ прибыл
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