Нигматуллин: «Кокорин — футболист с лидерскими качествами»

Бывший вратарь «Спартака» прокомментировал переход нападающего в московский клуб.

Кокорин — квалифицированный футболист, обладающий лидерскими качествами. А в «Спартаке» таких футболистов не хватало. Стоит ли ему бояться встречи с болельщиками? Кокорину не 18 лет, чтобы реагировать на какие-то оскорбления. На футбольном поле будет всё доказывать.

Что касается того, что многие считают, что Кокорина увели у «Зенита», то противостояние «Зенита» и «Спартака» не только у болельщиков, но и руководства. Борьба идёт на футбольном поле, борьба идёт на трансферном рынке. Абсолютно нормальная ситуация. Кто кого переиграет. Главное, конечно, потом «Спартаку» выиграть на футбольном поле.