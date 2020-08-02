ГлавнаяНовости

Нигматуллин: «Кокорин — футболист с лидерскими качествами»

02 августа 2020, 13:12

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

Кокорин — квалифицированный футболист, обладающий лидерскими качествами. А в «Спартаке» таких футболистов не хватало. Стоит ли ему бояться встречи с болельщиками? Кокорину не 18 лет, чтобы реагировать на какие-то оскорбления. На футбольном поле будет всё доказывать.

Что касается того, что многие считают, что Кокорина увели у «Зенита», то противостояние «Зенита» и «Спартака» не только у болельщиков, но и руководства. Борьба идёт на футбольном поле, борьба идёт на трансферном рынке. Абсолютно нормальная ситуация. Кто кого переиграет. Главное, конечно, потом «Спартаку» выиграть на футбольном поле.

Все новости
Новиков: «Сделаем всё зависящее, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы»
Сегодня, 03:24 Комментарии1
Новиков рассказал о трансферных задачах «Динамо»
Сегодня, 02:08 Комментарии1
Слуцкий — о матче с «КАМАЗом»: «Было интересно»
Сегодня, 00:12 Комментарии4
Семак — Ловрену: «Добро пожаловать в „Зенит“»
Вчера, 23:46 ФотоКомментарии8
Кокорин — Промесу: «Жду твоего возвращения»
Вчера, 22:41 Комментарии12
Прядкин: «Календарь насыщен, но другого выхода у нас просто не было»
Вчера, 22:31 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 13:51
Чего то я не припомню, когда это Кокорин лидером был???
Байкал-38.
Байкал-38.
02 августа в 13:50
Кокорин — футболист с лидерскими качествами? И что же они досих пор не раскрылись?
Кокорин талантливый игрок, но свой талант променял на деньги. Да и статистика для нападающего весьма посредственная.
112910415
112910415
02 августа в 13:39
ставка должна сыграть !
КЭТиК
КЭТиК
02 августа в 13:36
Хороший противовес Дзюбе. Можно и его теперь протроллить
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 13:32
руслан да кто тебе такое сказал))) но по духу он точно спартаковский)))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 13:18
Кокоша уже больше десяти лет подаёт надежды а добился бутырки.
shlomo
shlomo
02 августа в 13:13
Сам то понял, что сказал..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100