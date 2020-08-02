Нигматуллин: «Кокорин — футболист с лидерскими качествами»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в московский клуб.
Кокорин — квалифицированный футболист, обладающий лидерскими качествами. А в «Спартаке» таких футболистов не хватало. Стоит ли ему бояться встречи с болельщиками? Кокорину не 18 лет, чтобы реагировать на какие-то оскорбления. На футбольном поле будет всё доказывать.
Что касается того, что многие считают, что Кокорина увели у «Зенита», то противостояние «Зенита» и «Спартака» не только у болельщиков, но и руководства. Борьба идёт на футбольном поле, борьба идёт на трансферном рынке. Абсолютно нормальная ситуация. Кто кого переиграет. Главное, конечно, потом «Спартаку» выиграть на футбольном поле.
Кокорин талантливый игрок, но свой талант променял на деньги. Да и статистика для нападающего весьма посредственная.
Кокорин талантливый игрок, но свой талант променял на деньги. Да и статистика для нападающего весьма посредственная.