Самедов: «Кокорин входит в топ-5 лучших нападающих нашей страны»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал трансфер форварда в московский клуб.

Кокорин — это очень сильное усиление для «Спартака» и клубу очень повезло обойти конкурентов в борьбе за этого игрока. Кокорин стоит тех 3 миллионов в год. Он входит в топ-5 лучших нападающих нашей страны.

Определенно, это стоящее вложение. Со стороны Газизова это был правильно ход подписать такого нападающего. Если будут продолжать так же, то для «Спартака» это, определенно движение вперед.