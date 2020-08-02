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Самедов: «Кокорин входит в топ-5 лучших нападающих нашей страны»

02 августа 2020, 14:24

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина в московский клуб.

Кокорин — это очень сильное усиление для «Спартака» и клубу очень повезло обойти конкурентов в борьбе за этого игрока. Кокорин стоит тех 3 миллионов в год. Он входит в топ-5 лучших нападающих нашей страны.

Определенно, это стоящее вложение. Со стороны Газизова это был правильно ход подписать такого нападающего. Если будут продолжать так же, то для «Спартака» это, определенно движение вперед.

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Все комментарии
Конфедерат
Конфедерат
02 августа в 18:08
А я рад что он свалил. Скатертью дорога, команда чище будет.
Rattlehead
Rattlehead ответ cska vperiod (раскрыть)
02 августа в 17:34
Баженов, Сапогов, Бухаров, Ильин.
Байкал-38.
Байкал-38.
02 августа в 17:14
Это говорит не о силе Кокорина, а о бедственном состоянии в нашем футболе!
Garrincha58
Garrincha58
02 августа в 16:33
ау вы где нападающие в нашем сером колхозном футболе
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 15:21
Интересно кого ещё этот арбузник включил в топ-5.
nvppnnes4t4t
nvppnnes4t4t
02 августа в 14:40
    112910415
    112910415
    02 августа в 14:39
    будем смотреть
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    02 августа в 14:38
    А совсем недавно спартачи ставили на нем крест. Теперь молиЦЦа на него будут...
    VAN ARM
    VAN ARM
    02 августа в 14:33
    саша а ты оказывается умеешь удивлять)))))))))
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    02 августа в 14:28
    А если со стулом выпускать, то вообще король штрафной
    serh62
    serh62
    02 августа в 14:25
    в этом месте всем смеяться.....
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