Быстров: «Уход Юрана? Тот, кто дает деньги, решает, что будет происходить»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал уход с поста главного тренера «Химок».

Надо понимать, что тот, кто дает деньги, решает, что будет происходить. Конечно, будут ссылаться на то, что Юран попросил много денег. Естественно, такого нет. Руководство должно полностью контролировать процессы. Они ставят своих людей, потому что дают деньги.