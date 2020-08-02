Быстров: «Уход Юрана? Тот, кто дает деньги, решает, что будет происходить»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал уход Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».
Надо понимать, что тот, кто дает деньги, решает, что будет происходить. Конечно, будут ссылаться на то, что Юран попросил много денег. Естественно, такого нет. Руководство должно полностью контролировать процессы. Они ставят своих людей, потому что дают деньги.
Команда была против ухода Юрана? Это был клуб первой лиги. Сейчас большинство игроков уйдут, поэтому наберут других. Будет новая команда, новый тренер, новые задачи. Между ФНЛ и РПЛ разница огромная. В следующем сезоне «Химки» будут обкатывать молодежь «Спартака», которая туда придет и будет развиваться. Тут ничего плохого нет. Это плюс для «Спартака» и для Федуна. Очень важно, чтобы молодежь получала игровую практику.