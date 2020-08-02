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Губерниев: «Юран не придет ко мне на эфир, забоялся!»

02 августа 2020, 19:52

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что экс-тренер «Химок» Сергей Юран отказался прийти к нему на прямой эфир.

Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник!

Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным! Эх, Сергей... Ох, Сергей...

Напомним, что 1 августа Юрана уволили с поста главного тренера «Химок», вместо него клуб возглавил Дмитрий Гунько.

Ранее Юран заявил, что собирается подать иск в УЕФА против «Химок».

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 12:00
Как комментатор Губерниев абсолютный ноль. Он бы зашёл На Соккер, о себе почитать. Но нет, забоялся.
galem72
galem72
вчера в 10:45
К убогому губеру на эфир только за зашкваром ходить.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Q-J-G (раскрыть)
02 августа в 22:13
Губерниев стал Собчачкой на Срач -тв ибо там Зенит табу, о чем говорить там объективности ноль,а субьективщину я лучше на соккере почитаю,ибо тут интересней и разносторонней!!
Давайте думать
Давайте думать ответ Брулин (раскрыть)
02 августа в 21:56
Да, соглашусь, Юран, как тренер, некчемыш.
Но поступили с ним не правильно, а Губа давай подлаивать, стебаться, о графе Монте Кристо заговорил, 62о человек ( Губерниев ) !!!
текепбир
текепбир
02 августа в 21:50
с учетом монополии матчтв на передачи о футболе приходится иногда смотреть на этого губерниева. увольняй его ганделаги и бери Юрана! пусть поавду матку режет!
текепбир
текепбир
02 августа в 21:47
присоединяюсь к негативным комментам о губерниеве. профан в футболе и низок как личность. вполне возможен вариант что по жтой причине Юран отказался к нему приезжать,все таки Юран старой закалки хоть иногда и эмоционален сверх меры,хотя это может и в плюс ему как тренеру.
311
311
02 августа в 21:46
Стрим в телеграмме Губерниева? Его вообще кто-то листает?)
Sandr2011
Sandr2011
02 августа в 21:38
Губерниев еще тот пи....
Q-J-G
Q-J-G
02 августа в 21:34
Пиар Губерниева за счёт Юрана не удался... Улов сорвался, не попав на крючок. Наживка оказалась третьесортная, с душком...
Брулин
Брулин ответ Caniggia (раскрыть)
02 августа в 21:26
Давно ли юран хорошим тренером стал? После 2 матчей в фнл? До этого он в мохнатом году выводил Шинник в премьерку и дико обкакался в ней. Сделали героя из посредственности
G12ridul
G12ridul
02 августа в 21:16
К Губерниеву скоро будет приходить всем впадлу, стал ботом и демагогом.
cska1948
cska1948
02 августа в 21:10
Губерниев сожалеет, что Юран своим отказом обломал рейтинг его программы. Что ему, Губерниеву, не удалось выдать в эфир "жареного".
СергейКрут72
СергейКрут72
02 августа в 21:08
Это новая реальность: у клуба есть хозяин и он решает, кто будет тренером в ЕГО клубе. Если ему не нужен Юран, то ничего не поделаешь. Единственное, чтобы контракт выполнил и заплатил как написано.
АлексАлекс
АлексАлекс
02 августа в 21:04
А Губерниев тут каким боком вообще и с чего он взял, что если к нему отказываются прийти, то боятся? Юран вон правду матку рубит в каждом интервью)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sv_1969 (раскрыть)
02 августа в 21:03
Он бы и Камеди лучше Воли вел в наглости ему не занимать, и язык без костей
sv_1969
sv_1969 ответ Ice van Reed (раскрыть)
02 августа в 20:57
Беда в том что этот горе коментатор ведет щас передачу про футбол на Срач тв)
Ice van Reed
Ice van Reed
02 августа в 20:55, ред.
А Какое отношение Дмитрий Губерниев имеет к футболу?! Далее говорит: "быть услышанным" а разве остались люди, кто тратит время на Матч-тв? Да проще к Елагину пойти,человек комментирует футбол сколько лет, а не к комментатору биатлона и Евровидения, удивлён почему к комментатору формулы-1 Юрана не позвали...
ABir
ABir
02 августа в 20:48
Юркну слабо за базар ответить. Балабол. Лучше бы тогда совсем молчал
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
02 августа в 20:47
Да он себя ведёт на передаче как знатоГ)))
Caniggia
Caniggia
02 августа в 20:46, ред.
Нет ничего хуже, чем На Матч ТВ беседовать о футболе с губастым дилетантом. Так что Юран всё правильно сделал, что не пришёл. Юран - это бывший игрок сборной СССР и России, а сейчас хороший тренер, а Губан - это просто горластый и самопиарящийся клоун!
Aris
Aris
02 августа в 20:44
Хам и невежда! К тебе никто бы не приходил, противно, но деваться некуда - захватили ТВ!
dzvinka
dzvinka
02 августа в 20:34
Дима был послан на***))) Эх Дима... Ох, дима.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Байкал-38. (раскрыть)
02 августа в 20:30
Ну да Байкал самый глубокий озера в мире.Ты правду говоришь Губерниев гаф-гаф- гаф.Шариков.))
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
02 августа в 20:29
Зачем Толь ему к этому человеку идти на его тухлую передачу...
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 20:21
У губастика совсем крыша поехала.
КЭТиК
КЭТиК
02 августа в 20:21
Шоу бы точно удалось.
Байкал-38.
Байкал-38.
02 августа в 20:20
Нормальным пацанам западло общаться с такими как Губерниев!
Gloomy59
Gloomy59
02 августа в 20:15
ты кем себя возомнил?
Conzor
Conzor
02 августа в 20:06
Началось гнобление Юрана, который не подстелился под тарасовских.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 августа в 20:06
А хватит ли терпения Юрану, смотреть и отвечать на тупые вопросы Губера?). Думаю нет.
Во картина была бы Репина! Приплыли).
Взгляд Юрана и личико Губера)).
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