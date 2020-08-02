Губерниев: «Юран не придет ко мне на эфир, забоялся!»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что экс-тренер «Химок» Сергей Юран отказался прийти к нему на прямой эфир.
Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник!
Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным! Эх, Сергей... Ох, Сергей...
Напомним, что 1 августа Юрана уволили с поста главного тренера «Химок», вместо него клуб возглавил Дмитрий Гунько.
Ранее Юран заявил, что собирается подать иск в УЕФА против «Химок».
Но поступили с ним не правильно, а Губа давай подлаивать, стебаться, о графе Монте Кристо заговорил, 62о человек ( Губерниев ) !!!
Но поступили с ним не правильно, а Губа давай подлаивать, стебаться, о графе Монте Кристо заговорил, 62о человек ( Губерниев ) !!!
Во картина была бы Репина! Приплыли).
Взгляд Юрана и личико Губера)).
Во картина была бы Репина! Приплыли).
Взгляд Юрана и личико Губера)).