Губерниев: «Юран не придет ко мне на эфир, забоялся!»

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02 августа 2020, 19:52

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что экс-тренер «Химок» отказался прийти к нему на прямой эфир.

Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник! Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным! Эх, Сергей... Ох, Сергей...

Напомним, что 1 августа Юрана уволили с поста главного тренера «Химок», вместо него клуб возглавил Дмитрий Гунько.