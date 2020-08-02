Сергей Юран собирается подать иск в УЕФА против «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран намерен подать иск в УЕФА против подмосковного клуба.
Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Ещё одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу.
Буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Некоторые заканчивают с микроинсультами. Это огромный стресс, нервы. Если что, готов даже к тому, чтобы больше не работать. Мало ли как будет. Главное, чтобы такого не повторялось в будущем.
Ранее в «Химках» объяснили причину увольнения Юрана.
Отмстить неразумным химчанам,
Счета и недвижимость, стёртую в хлам,
Обрек он судам и фискалам..." (А.С. Пушкин - из неизданного)
Отмстить неразумным химчанам,
Счета и недвижимость, стёртую в хлам,
Обрек он судам и фискалам..." (А.С. Пушкин - из неизданного)