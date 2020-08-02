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Сергей Юран собирается подать иск в УЕФА против «Химок»

02 августа 2020, 17:12

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран намерен подать иск в УЕФА против подмосковного клуба.

Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Ещё одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу.

Буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Некоторые заканчивают с микроинсультами. Это огромный стресс, нервы. Если что, готов даже к тому, чтобы больше не работать. Мало ли как будет. Главное, чтобы такого не повторялось в будущем.

Ранее в «Химках» объяснили причину увольнения Юрана.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:39
Всяко какая-то грязь есть в его спонтанном увольнении, отличная от официальной версии про его запросы по з/п. Желаю Юрану добиться справедливости в этой мутной истории.
SVD101ZX
SVD101ZX
вчера в 09:23
Как бы там не было, не дело вот так увольнять тренера. Не знаю какой из Юрана тренер, но Химки мне очень понравились и в игре с Уралом и в финале кубка против Зенита. Конечно, любому тренеру будет обидно, когда его команда показав отличный футбол (субъективное мнение), вышла в финал кубка, показав при этом солидную игру, а его после этого уволили.
edubokom
edubokom
вчера в 08:04
С каких пор сохранить честь и достоинство означает испортить себе репутацию? Красавчик Серёга. Я очень уважаю таких людей.
mortid
mortid
вчера в 01:05
Ну, если правда на его стороне, я только "ЗА". Я лично хочу чтобы мои внуки жили в России где закон один для всех и соблюдают его все, а не продолжался беспредел начавшийся в 90-x.
ОПС
ОПС
вчера в 00:14
А зачем? Возьми любой клуб и сделай его чемпионом.
abramjan
abramjan
02 августа в 23:57
Тююю подумаешь уволили(..а могли и бритвочкой полоснуть)
pomor 445
pomor 445 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
02 августа в 22:42
Дюков тут - не пришей кобыле хвост.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
02 августа в 22:08
Согласен. Уверен, что это была последняя тренерская работа Юрана. Ещё месяц назад считал его бойцом, а теперь он выглядит, как скандальная женщина.
autochthon
autochthon
02 августа в 22:05
За баблосы ты будешь бороться Сережа. Остальное фейк...
ТУ3
ТУ3
02 августа в 22:00, ред.
Надеюсь Юран выйграет дело и УЕФА наложит 10 летний бан на клубы рпл ибо уже надоела эта бесполезная болотная монополия . Тогда клубы введут потолок зарплат и тогда кайфожоры либо завяжут с футболом ,либо начнут прогрессировать чтобы пробиться в топ чемпионат, получать те деньги ,которые они реально стоят
cska1948
cska1948
02 августа в 21:21
"...Если что, готов даже к тому, чтобы больше не работать..."
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Юрана понять можно, НО чем больше он будет раздувать эту историю, тем меньше у него шансов получить работу тренера. Работодатели не любят связываться со скандалистами. Правды он всё равно не добьётся, а репутацию себе подпортит.
СергейКрут72
СергейКрут72
02 августа в 21:07
Это новая реальность: у клуба есть хозяин и он решает, кто будет тренером в ЕГО клубе. Если ему не нужен Юран, то ничего не поделаешь. Единственное, чтобы контракт выполнил и заплатил как написано.
СергейКрут72
СергейКрут72
02 августа в 21:03
К сожалению, такова сейчас жизнь: у команды есть хозяин и он решает , кому быть тренером, а кому массажистом. И хозяин "Химок" не Юран и не министр МО. Мотивы хозяина клуба может понять только хозяин (я художник, я так вижу). Привыкайте к новой реальности.
АлексАлекс
АлексАлекс
02 августа в 21:00
Очень импульсивно. Если объективно говорить, то что сделает УЕФА Химкам за то что: 1 -на базу не пускали, 2 - объявили имя нового тренера ?
praporchik zadov
praporchik zadov
02 августа в 20:33
Молодец Сергей удачи в суде....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 августа в 19:56
Юран бык, но справедливый бык.
Совсем тренеров уже не во что не ставят. Где Гершкович!? Все по толчкам бегает от несварения желудка?).
Вот так и ломают жизнь, судьбу людей. Будет еще больней. Держись тренер.
oFANATo
oFANATo
02 августа в 19:36
Правильно Юран бейся до победного конца.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
02 августа в 19:35
Юран ещё покажет себя как тренер,в другом клубе.Возможно даже за границей,в Украине или на.
ceret
ceret
02 августа в 19:30
Юран прав. Так с людьми не поступают
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 августа в 19:25
Анулировать Химки за хипишь. Еще ни одного матча а вони на всю европу.
arzamas
arzamas
02 августа в 19:24
Все знают как я снисходительно отношусь к Юрану. Но в данном случае, когда специалиста, пусть не соответствуещего качествам РПЛ, откровенно сливают, Как-то хочется встать на его защиту. Ребята, договоритесь с ним, заплатите или еще как-нить урегулируйте вопрос. А так вот через коленку ломать человека - это не правильно.
lobsterdam
lobsterdam ответ mihaluch (раскрыть)
02 августа в 19:20, ред.
КЗоТ в России уже лет 20 не действует, а есть ТК РФ и почти все (за исключением легионеров, если не указано иное) отношения игроков и тренеров находятся в юрисдикции РФ.А как иначе?
lobsterdam
lobsterdam
02 августа в 19:19
Разве УЕФА является судебным органом по внутрироссийским спорам? Ведь у Юрана трудовое соглашение по российским законам, не так ли? Что-то не совсем понятно, почему он собирается обжаловать увольнение в УЕФА?
Верг
Верг
02 августа в 19:15, ред.
Рейдерский захват клуба, футболисты расходятся, бегут из химок, остается открытым вопрос кто же все таки захватил, спартак или зенит в отместку за кокорина. Жаль что фифа на это закроет глаза, был бы скандал не меньше чем в италии и франции 93
SHMEL
SHMEL
02 августа в 19:07
Правильное решение, но наверняка фердун компенсирует все штрафы и расходы, если кого-то оштрафуют.
mihaluch
mihaluch
02 августа в 19:01
На футбол КЗоТ не действует.
TihonAlt
TihonAlt
02 августа в 18:57
И за поклепы на Спартак там же можешь получить по полной. Дисква на всю жизнь.
Gahi
Gahi
02 августа в 18:51
Ой нахимичили батюшка, так нахимичили, ещё не начали чемпионат а беда по хлеще вируса грядёт в футболе, боюсь накажут виновных и невинных по всей строгости европейского закона. Задумайтесь чего творите.
Yurza
Yurza
02 августа в 18:49
У свиней даже филиал создать по нормальному не получается.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ rams (раскрыть)
02 августа в 18:42
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